YouTube, eğitim ortamları için reklam veya öneri göstermeyecek yerleşik bir video oynatıcısını duyurdu. Platform ayrıca içerik oluşturucuların ücretli ders paketleri sunmasına ve sınavlar oluşturmasına olanak tanıyan seçenekler sunacak.

Gömülü video oynatıcı, “YouTube Player for Education” olarak adlandırıldı ve ilk olarak ABD’li eğitim şirketleri EDpuzzle, Purdue University ve Purdue Global‘ın dijital eğitim ortamlarında kullanıma sunulacak. Ayrıca Google Classroom’a dahil edilecektir. Google’a göre, reklamların, önerilerin ve harici bağlantıların olmaması öğrencilerin daha az dikkatlerini dağıtacak.

Gelecek yıldan itibaren, YouTube üreticileri platformda ücretli veya ücretsiz çevrimiçi video dersleri sunma seçeneğine sahip olacak. YouTube’da ders paketi satın alan izleyiciler videoları reklamsız izleyebilirler. Ayrıca video derslerini mobil cihazlarının arka planında da oynatabilecekler. Kurslar olarak adlandırılan yeni özellik, diğer ülkelerde kullanıma sunulmadan önce Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore’de denenecek.

Ayrıca bkz: Twitter Kullanışlı Olacak Bir Özelliği Test Etmeye Başladı!

Müfredat sağlayıcıları da yakında YouTube kanallarının Topluluk bölümünde bir test oluşturabilecek. Bu, izleyicilerinin edindikleri bilgileri test etmelerini sağlar. Bu özellik Sınavlar olarak adlandırılıyor ve önümüzdeki aylarda beta olarak kullanıma sunulacak. Önümüzdeki yıl Testler özelliği tüm YouTube içerik oluşturucularına gelecek.