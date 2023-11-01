YouTube Adblock kullanan kullanıcılara karşı mücadelesini şiddetlendiriyor. The Verge’e konuşan YouTube iletişim yöneticisi Christopher Lawton’a göre, platform, reklamlara izin verme veya YouTube Premium’u deneme konusunda kullanıcıları ikna etmek amacıyla küresel bir kampanya başlattı.

İçindekiler YouTube Adblock için sert hamlesini yapacak

YouTube Adblock için sert hamlesini yapacak

Reklam engelleyicileri kullanan kullanıcılar, YouTube’un bu tavrıyla karşılaştıklarında, “YouTube izin verilenler listesine eklenmediği veya reklam engelleyici devre dışı bırakılmadığı sürece video oynatma engellenir” şeklinde bir bildirim alacaklar. Ayrıca, reklamlara izin verme veya YouTube Premium’u deneme teklifi alacaklar. YouTube, reklam engelleyicilere karşı bu tutumunu sürdürecek olsa da, artık video oynatma engellemeye daha fazla ağırlık veriyor.

İlk başta “küresel olarak küçük bir deney” olarak başlayan bu uygulama, Haziran ayında reklam engelleyici kullanan kullanıcılara videoların engellendiğini doğruladı. Ancak son birkaç haftada kullanıcı raporlarının artması nedeniyle bu çabayı genişletmeye karar verdi.

Lawton, reklam engelleyici kullanımının platformun hizmet şartlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, reklamların dünya genelinde farklı içerik oluşturucuları desteklediğini ve milyarlarca insanın YouTube’da favori içeriklerine erişmesini sağladığını belirtiyor.

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YouTube, bu yıl reklam operasyonlarında çeşitli değişiklikler yaparak kullanıcıları reklamsız YouTube Premium’a abone olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Mayıs ayında TV uygulamasına atlanamayan 30 saniyelik reklamlar eklemek ve TV’de daha uzun ancak daha az sıklıkta reklam aralarını denemek gibi değişiklikler yaptı.

YouTube’un reklam engelleyicilere karşı bu kararlı tutumu kalıcı gibi görünüyor ve gelecekte reklam engelleyicilere ve diğer reklamları devre dışı bırakan yöntemlere karşı daha agresif önlemler almayı düşündükleri potansiyel planlar içeriyor.

YouTube, daha uzun reklam aralarını kullanarak kullanıcıları reklamsız YouTube Premium’a abone olmaya teşvik etmeye çalışıyor. Daha ucuz olan Premium Lite planının sona ermesi, bu seçeneği kullanıcılar için daha az cazip hale getirebilir.