Instagram video indir birçok kullanıcının sorduğu bir soru. Instagram artık günlük hayatımızın çok büyük bir parçası. Bu sosyal medya platformunda insanlar iş kurabiliyor, videolar paylaşabiliyor ya da sadece vakit geçirebiliyor. Bu mecrada insanlar izledikleri videoları ya da gördükleri gönderileri Instagram kullanıcısı arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Ancak Instagram kullanıcısı bir kişi Instagram kullanmayan bir arkadaşına bu gönderileri göndermek istediği zaman başarısız olabiliyor. Bundan mütevellit bu haberimizde Instagram video indir nasıl yapılır sizlere onu anlattık.

Instagram video indir akıllı telefon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet gibi cihazlarda yapılabilmekte. Instagram video indir işlemi yaparken cihazın Android, iOS, iPadOS, Windows, MacOS olması fark etmiyor. Instagram video indir işlemi için sadece bir tarayıcıya ihtiyaç duyuluyor. Bu tarayıcı Chrome, Opera, Yandex Browser, Microsoft Edge veya tüm tarayıcılar olabilir.

Instagram video indir nasıl yapılır

Instagram video indir oldukça basit bir işlem. Bu işlem için internet üzerinde fazlasıyla internet sitesi bulunuyor. Ancak biz sizler için bu sitelerden en kullanışlı ve en bilindik olanını seçtik. İşlemimiz dört adımdan oluşuyor:

Arama motoruna “savefrom” yazıp aratın. Çıkan sonuçlardan “tr.savefrom.net” alan adına sahip olan siteye girin. Sitenin sol üstünde bulunan adres çubuğuna Instagram üzerinden daha önce kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın. İsterseniz Facebook, YouTube ve X platformları üzerinden de içerik indirebilirsiniz. Save From sizin için videoyu bulacak. Aşağıda açılan kısımdan “İndir MP4” seçeneğine tıklayın.

İşte oldu! içeriğiniz artık kullandığınız cihazınıza iniyor. Söylediğim gibi bu adımları akıllı telefon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet gibi cihazlardan da yapabilirsiniz.

Wikipedia kaynaklı bilgiye göre Instagram

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag’ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. Kullanıcılar, içeriklerini kişisel bir beslemeye eklemek için fotoğrafları beğenebilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dâhil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır.

Instagram başlangıçta yalnızca içeriğin 640 piksel ile kare (1:1) en boy oranında çerçeve oranına izin vererek ayırt edildi. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele yükseltilerek hafifletildi. Servis ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve ‘hikâye’ özelliği ekledi. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 6 Eylül 2012’de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

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Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.[9] 20 Haziran 2018’de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram’ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Wikipedia kaynaklı bilgiye göre Instagram tarihi

Instagram, ilk kez Burbn olarak San Francisco’da geliştirilmeye başladı. Bu, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan bir mobil check-in uygulaması idi. Burbn’nin Foursquare’e çok benzediğini fark eden Systrom ve Krieger, uygulamalarını fotoğraf paylaşımına odakladı. İsim olarak “instant camera” (polaroid fotoğraf makinası) ve “telegram” (telgraf) kavramlarının bir parçası olarak uygulamanı yeniden adlandırdılar.

İlk Instagram gönderisi, 16 Temmuz 2010 tarihinde Mike Krieger tarafından yayınlanan South Beach Limanı’nın bir fotoğrafıydı. 6 Ekim 2010 yılında, Instagram iOS uygulaması resmi olarak App Store üzerinden yayınlandı. Şubat 2011’de Instagram’ın Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Sacca (Capital fonu aracılığıyla) ve Adam D’Angelo dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan Seri A fonunda 7 milyon dolar topladığı bildirildi. Nisan 2012’de Instagram, 500 milyon dolarlık değerleme ile risk sermayedarlarından 50 milyon dolar topladı.

3 Nisan 2012’de Instagram, Android telefonlara yönelik uygulamasının bir sürümünü yayınladı ve bir günden kısa bir süre içinde bir milyondan fazla indirildi. 2013 Mayıs ayında Instagram, bir kullanıcının profilinde etiketlendiği her resmi listeleyen yeni bir sekme olan fotoğraf etiketleme ve “Sizin Fotoğraflarınız” özelliğini, Haziran ayında 15 saniyelik video paylaşımını başlattı. Aralık 2013 yılında Instagram, kullanıcıların özel olarak belirli kişilere mesaj ve dosya göndermesine olanak tanıyan bir özellik olan Direct’i sundu. Mart 2014’te Instagram, Facebook Places’ı kullanmak için teknolojiyi test etmeye başladı. Ekim 2015 yılında Instagram, Boomerang’ı başlattı.

Mayıs 2016 yılında Instagram, tam yeni güncellenmiş bir simge ve uygulama tasarımının yanı sıra yeni bir görünüm, ayrıca işletme, tanıtım ve pazarlama araçlarını tanıttı. 2016 yılın Ağustos ayında Instagram Hikâyeler özelliğini, Kasım ayında canlı yayın, ayrıca Instagram Direct özelliği için kaybolan fotoğraf ve videoları da başlattı. 6 Aralık 2016’da yorum beğenisini ve yorumları kapatma özelliğini tanıttı. Haziran 2018 yılında Instagram, YouTube ile rekabet etmeyi amaçlayan bir video platformu olan IGTV’nin lansmanını, Temmuz 2020 yılında ise, TikTok ile rekabet etmek için tasarlanmış kısa biçimli bir video özelliği olan Reels’ı duyurdu