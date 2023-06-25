Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Google, YouTube için yeni bir olası gelir kaynağı olarak çevrimiçi oyunlara bakıyor. Video barındırma platformunun çalışanlarını, kullanıcılara doğrudan YouTube üzerinden çevrimiçi oyunlara erişim sağlayan Playables adlı yeni bir ürünü test etmeye davet ettiği bildirildi. Journal’ın gördüğü dahili e-postaya göre, hangi cihazı kullandıkları bile önemli değil: Görünüşe göre oyunlara hem mobil hem de masaüstünden erişilebiliyor.

Kullanıcılar ister bir web tarayıcısı kullanarak YouTube web sitesinde, ister bir Android ya da iOS telefon kullanarak uygulamada bu oyunları oynayabilecekler. Rapor şu anda test için birkaç oyunun mevcut olduğunu ima ederken, özellikle sadece Stack Bounce’dan bahsetti. Bu, oyuncuların zıplayan bir topla tuğla katmanlarını parçalamalarını sağlayan reklam destekli bir arcade oyunudur. Yayının da belirttiği gibi, YouTube zaten oyun canlı yayınlarından para kazanıyor, ancak bu ürün, reklam harcamalarındaki düşüşün ortasında sektörden gelir elde etmenin başka bir yolunu sunacak.

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Google, feshedilen Stadia oyun yayın hizmetini büyütmeyi başaramamış ve nihayetinde kapatmış olsa da, bu girişim tamamen farklı bir şey. YouTube zaten siteyi düzenli olarak ziyaret eden büyük bir kitleye sahip, bu nedenle yeni ürünün izlenmesini sağlamak sorun olmayacaktır. Oynanabilirler belki de Netflix’in ödeme yapan kullanıcılarına mobil cihazlarda sıradan oyunlara erişim sağlayan oyun ürününe daha çok benziyor. Netflix’in oyun girişimi için de büyük hedefleri var ve telefonları kontrol cihazı olarak kullanan TV oyunlarını test ederek mobil cihazların ötesine geçen bir genişleme üzerinde çalışıldığı belirtildi.