Saat ve moda aksesuarları tasarlayan, üreten ve pazarlayan İsviçreli lüks saat üreticisi TAG Heuer, artık dileyen müşterilerin kripto para kullanarak ürün satın almalarına izin vereceğini duyurdu.

Lüks saat üreticisi, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu gibi popüler kripto para birimleri ile beraber ABD dolarına sabitlenmiş 5 stabilcoini de ödemelerde kabul edecek. TAG, e-ticaret müşteri tabanına böyle yeni bir ödeme özelliği getirmek için Bitpay ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Basın açıklamasına göre, “TAG Heuer, e-ticaret ve perakende alanlarının yakın dönüşümünde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.”

Lüks üretici ayrıca web3 alanına girmeyi planladığını duyurdu. Firma, Web3 için daha geniş ve uzun vadeli bir strateji geliştirdiğini ve bunun markanın blockchain teknolojisi, NFT’ler ve e-ticaret ve perakende alanlarında daha pek çok yolla cesur yeni yollarla canlanmasını sağlayacağını söyledi. TAG, lüks bir marka olarak Web3’e girişinin mükemmellik standartlarını karşılamasını sağlaması gerektiğini belirtti. Firma, çevik şirket içi ekipleri aracılığıyla ve Bitpay’in desteğiyle bu yeni finans dünyasına mümkün olan en iyi şekilde girme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Şirket, yeni kripto ödeme özelliğinin Web3 evrenlerinde geliştirmeyi planladığı birkaç heyecan verici projenin sadece başlangıcı olduğunu belirtti.

TAG Heuer CEO’su Frédéric Arnault, gelişme ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin ticarete başladığından beri kripto paradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yenilikçi bir ruha sahip avangard bir saat üreticisi olarak, TAG Heuer’in dalgalanmalara rağmen yakın gelecekte küresel olarak entegre bir teknoloji olmayı vaat eden, sektörümüzü ve ötesini derinden değiştirecek bir teknolojiyi benimseyeceğini biliyorduk.”

Müşterilerin kripto para aracılığıyla ödeme yapabilmek için herhangi bir minimum harcamaya ihtiyaçları olmayacağı belirtildi. Müşteriler işlem başına 10.000 dolara kadar kripto para birimi kullanarak ödeme yapabilecekler.

2021’de lüks harcama yapanların kripto para işlemlerindeki keskin yükselişi 2022’ye sıçradı. Bu, kripto para dünyasının lüks endüstrisi ve kullanıcıları üzerinde sahip olduğu sürekli artan etkiyi açıklıyor.

Kripto para birimlerine artan ilgiyle birlikte birçok marka, işleriyle alakalı kalmak için devam eden çılgınlığın bir parçası olmak istiyor.

Lüks markalar, kripto para ödemelerini yeni müşteri sadakati oluşturmaları için bir fırsat olarak görüyor. Bu ödeme yönteminin, müşterilerine ihtiyaçlarına daha uygun olabilecek alternatif bir ödeme yöntemiyle işlemlerini tamamlamalarına izin vererek esneklik sağladığını düşünüyorlar.