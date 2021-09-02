Uygulama
YouTube, 50 Milyon Ücretli Aboneye Ulaştı
Hem YouTube Müzik Premium abonelerini hem de kullanıcıların reklamsız videoların keyfini çıkarmasını sağlayan daha geniş YouTube Premium hizmeti şu anda 50 milyondan fazla aboneye sahip. Bu sayı, halen deneme sürecinde olan kişiler için de geçerlidir. Şirket, bu abonelerden ne kadar gelir elde ettiğini veya abonelerin hizmetleri için ödediği ortalama fiyatı açıklamadı.
Google, son on yılda birçok farklı ürün ve adla pek çok başarı elde edemeden birçok kez bir müzik aboneliği başlatmaya çalıştı, ancak şimdi YouTube, YouTube Müzik adına Spotify’a rakip bir hizmet sunmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor. Midia Research’e göre şu anda YouTube, dünyanın en hızlı büyüyen ücretli müzik hizmeti olarak görülüyor. Şu anda dünya abonelerinin %8’ine sahip; ancak Spotify hala liderlik koltuğunu geniş bir farkla elinde tutuyor.
YouTube, son çeyrekte 7 milyar dolarlık satış bildirdi ve bu, geçen yıla göre yüzde 84’lük şaşırtıcı bir büyümeye işaret ediyor. YouTube’un müzik işini yürütmek üzere beş yıl önce işe alınan küresel müzik başkanı Lyor Cohen, Google’ın abonelik işlerini oluşturmak için çalıştı. 2018 yılının başında, hangi pazarlara yatırım yapılacağı ve diğer zorluklar nedeniyle YouTube Müzik o kadar büyümedi, ancak şimdi Spotify ve Apple Müziğe önemli bir rakip olarak ilgi gördü.
Youtube Müzik Yeni Özellikler Kazanıyor ve Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi Sunmak İçin Çalışıyor
Son zamanlarda, YouTube Müzik’in üzerinde çalıştığı yeni bir özellik hakkında, önceden indirilmiş şarkıları arama çubuğundan arama olanağı olacağı bildirilmişti. Artık çevrimdışı dinlemek üzere indirdiğiniz şarkılara, müzik aradığınızda “İndirilenler” adlı bir sekmede daha kolay erişebileceksiniz. İndirilenleri doğrudan arama çubuğundan bulmanızı sağlayan yeni arama özelliği, Müzik’in merakla beklenen bir özelliği oldu. Uygulamayı çoğunlukla çevrimdışı modda kullanan kişiler için özellikle yararlıdır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar en sevdikleri şarkıyı daha hızlı bulabilecekler.
Ek olarak, kısa süre önce “Replay Mix” adlı yeni bir özellik tanıtıldı. Bu özellik Spotify’ın On Replay çalma listesine oldukça benzeyen, en çok dinlenen şarkılarınızın yer aldığı bir çalma listesi. Yeni “Replay Mix” çalma listesi, uygulamanın “Sizin için Karışık” bölümünün bir parçası olarak görünüyor. En fazla 100 şarkı uzunluğunda oluyor ve sona ulaştığınızda size sonsuz otomatik oynatma seçeneği sunuyor.
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Uygulama
Google Chrome, Masaüstü Sürümünde Google Lens’i Test Ediyor
Android Google Chrome sürümünde uzun zamandır mevcut olan Google Lens, hızlıca görsel arama yapmanıza ve görsellerde bulunan metinleri kopyalamanıza yardımcı olur. Google bu özelliği Chrome Canary 94 ile Windows ve Linux üzerinde denemeye başladı.
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Google Lens Nedir?
Google Lens, Android’de Google Fotoğraflar Uygulamalarında da bulunan, kamera tabanlı bir yapay zekalı uygulamadır. Resmini gösterdiğiniz şeyi aramanıza olanak sağlar. Örneğin, etrafınızda bulunan bitkiler veya hayvanlar gibi canlıların isimlerini öğrenmek veya başka türlerini öğrenmek için resmi taratıp çeşitleri görebilirsiniz.
Resimlerde bulunan metinleri kolayca okutup kopyalanabilir hale getirebilirsiniz. Bu sayede resimde bulunan metindeki yazıları hızlıca kopyalayabilir ve başka birisine gönderebilirsiniz.
Lens yapay zekâ sayesinde gösterdiğiniz eşyayı görür, onu hafızasına kopyalar bu işlemi için Google’ın bilgi grafiğini kullanır ve en sonunda kullanıcılara fiziksel dünyada gördüklerini hızlıca arama kutusuna koyar. Arama kutusuna koyduğu eşyaları kolaylıkla benzer modellerini sizlere gösterecektir.
Şimdiye kadar Lens uygulaması, bunları yapmak için bir Akıllı Telefon Kamerası ve yapay zekâ teknolojisini kullanıyordu. Google, Lens artık masaüstü Chrome sürümüne geliyor.
Google Chrome Masaüstü Sürümü için Google Lens Arama’yı Nasıl Aktif Edebilirim?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü bu link üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Search your screen with Google Lens” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
Google Chrome Masaüstü Sürümünde Google Lens ile Arama Nasıl Kullanılır?
- Seçenek: Ekranda herhangi bir yerde sağ tıklayın ve çıkan seçeneklerden “Google Lens ile sayfanın bir kısmında arama yap” seçeneğini seçin. Ekranda kararma olacak, arama yapmak istediğiniz bölümü fare ile seçin. Seçme işlemini tamamladığınızda kendisi yeni bir sekme aracılığıyla sizlere bulduğu seçenekleri gösterecektir.
- Seçenek: Aradığınız nesne görsellerde benzeri mevcut ise aşağıda videoda da gösterildiği gibi iki seçenek ile arama yapabilirsiniz; İlki bulduğunuz görselde sağ üstte bulunan Lens simgesine basabilirsiniz. Bu şekilde görselin altında seçenekleri görebilirsiniz. İkinci seçenek ise Görsele sağ tıklayın ve seçeneklerden “Google içinde resim ara” seçeneğini seçin. Kendisi yeni bir sekme aracılığıyla sizlere bulduğu seçenekleri gösterecektir.
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Uygulama
Google Chrome, Masaüstü için Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor
Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Yeni bir güncelleme sunacak olan Google, kullanışlı özelliğin görünümünü güncelliyor.
Google, son zamanlarda Chrome üzerinde değişiklikler yapmaya başladı. Kısa bir süre önce Android mobil cihazlarda Chrome Canary sürümünde Gizli Sekme sayfasında tasarım değişikliğine giden şirket şimdi de masaüstü sürümü gizli sekme sayfası için tasarım değişikliği yaptı. Yapılan değişikliklerin nedeni bilinmiyor ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat davası nedeniyle değişiklikler yaptığını düşündürmekte.
Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.
Aslına bakıldığında Google Chrome Gizli Sekmesi bu yeni tasarımı, genel görünümü büyük bir ölçüde değiştiği söylenemez.
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Chrome Gizli Sekme Neler Yapar ve Neler Yapmaz?
Tarayıcı da Gizli Sekme üzerinden yaptığınız kullanımı sonlandırdığınızda geçmişinizi, doldurmuş olduğunuz formları ve web siteleri üzerinde bulunan çerezleri temizler. Gizli sekme tam olarak anonim değildir. Web siteleri veya internet servis sağlayıcıları hangi web sitelerinde ziyaret ettiğinizi görebilir. Özelliğin amacı, tarayıcıda yaptığınız etkinliklerin başkaları tarafından görülmesini engellemektir. Ayrıca Chrome, yakın zamanda varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerini engellemeye başladı.
Google Chrome Masaüstü Sürümü için Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü bu link üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Revamped Incognito New Tab Page” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni tasarıma erişmiş olun.
Google Chrome Android Sürümü için Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü Play Store üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Revamped Incognito New Tab Page” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni tasarıma erişmiş olun.
Bilmelisiniz, değişen sayfadaki tasarımdır, Gizli sekme eskisi gibi çalışmaya devam ediyor.
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