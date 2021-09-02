YouTube, 50 Milyon Ücretli Aboneye Ulaştı

Hem YouTube Müzik Premium abonelerini hem de kullanıcıların reklamsız videoların keyfini çıkarmasını sağlayan daha geniş YouTube Premium hizmeti şu anda 50 milyondan fazla aboneye sahip. Bu sayı, halen deneme sürecinde olan kişiler için de geçerlidir. Şirket, bu abonelerden ne kadar gelir elde ettiğini veya abonelerin hizmetleri için ödediği ortalama fiyatı açıklamadı.

Google, son on yılda birçok farklı ürün ve adla pek çok başarı elde edemeden birçok kez bir müzik aboneliği başlatmaya çalıştı, ancak şimdi YouTube, YouTube Müzik adına Spotify’a rakip bir hizmet sunmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor. Midia Research’e göre şu anda YouTube, dünyanın en hızlı büyüyen ücretli müzik hizmeti olarak görülüyor. Şu anda dünya abonelerinin %8’ine sahip; ancak Spotify hala liderlik koltuğunu geniş bir farkla elinde tutuyor.

YouTube, son çeyrekte 7 milyar dolarlık satış bildirdi ve bu, geçen yıla göre yüzde 84’lük şaşırtıcı bir büyümeye işaret ediyor. YouTube’un müzik işini yürütmek üzere beş yıl önce işe alınan küresel müzik başkanı Lyor Cohen, Google’ın abonelik işlerini oluşturmak için çalıştı. 2018 yılının başında, hangi pazarlara yatırım yapılacağı ve diğer zorluklar nedeniyle YouTube Müzik o kadar büyümedi, ancak şimdi Spotify ve Apple Müziğe önemli bir rakip olarak ilgi gördü.

Youtube Müzik Yeni Özellikler Kazanıyor ve Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi Sunmak İçin Çalışıyor

Son zamanlarda, YouTube Müzik’in üzerinde çalıştığı yeni bir özellik hakkında, önceden indirilmiş şarkıları arama çubuğundan arama olanağı olacağı bildirilmişti. Artık çevrimdışı dinlemek üzere indirdiğiniz şarkılara, müzik aradığınızda “İndirilenler” adlı bir sekmede daha kolay erişebileceksiniz. İndirilenleri doğrudan arama çubuğundan bulmanızı sağlayan yeni arama özelliği, Müzik’in merakla beklenen bir özelliği oldu. Uygulamayı çoğunlukla çevrimdışı modda kullanan kişiler için özellikle yararlıdır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar en sevdikleri şarkıyı daha hızlı bulabilecekler.

Ek olarak, kısa süre önce “Replay Mix” adlı yeni bir özellik tanıtıldı. Bu özellik Spotify’ın On Replay çalma listesine oldukça benzeyen, en çok dinlenen şarkılarınızın yer aldığı bir çalma listesi. Yeni “Replay Mix” çalma listesi, uygulamanın “Sizin için Karışık” bölümünün bir parçası olarak görünüyor. En fazla 100 şarkı uzunluğunda oluyor ve sona ulaştığınızda size sonsuz otomatik oynatma seçeneği sunuyor.