2022’nin sonunu kutlamak için YouTube, YouTube Music’te kullanıcılara bir Özet sunuyor. Müzik özeti Spotify Özet’e benziyor ve kullanıcılara yıl boyunca yayınladıkları müzikler hakkında önemli noktalar sunacak.

YouTube, 2021’de YouTube Music Özet’i başlatmış ve burada yılın öne çıkan hitlerini toplamıştı. YouTube ayrıca kullanıcıların yıl boyunca çaldıkları tüm müzikleri içeren kişiselleştirilmiş bir çalma listesi de sunuyordu. Bu yıl YouTube, daha fazla istatistik ekleyerek ve daha erişilebilir hale getirerek Özet deneyimini genişletiyor.

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Geçen yıldan farklı olarak YouTube Music Özet, kullanıcıların kişiselleştirilmiş çalma listelerini, hikayelerini ve diğer istatistikleri paylaşmalarına olanak sağlamak için ana YouTube uygulamasında mevcut olacak. YouTube ayrıca Bulması Zor içerik, En İyi Trendler ve Kimlik gibi daha fazla istatistik ekledi. Bulması Zor istatistiği, bireylerin hem YouTube hem de YouTube Müzik uygulamalarında oynadıkları “YouTube’a özgü içeriklerin” bir remiksini içerirken, En İyi Trendler, bireyin platformdaki diğer kullanıcılardan önce karşılaştığı benzersiz sanatçıları gösteriyor. “Kimlik” istatistiği, kullanıcıya müzik tercihlerine ve dinleme alışkanlıklarına göre bir müzik kişiliği atar.

İşte YouTube’dan bir açıklama:

En İyi Trendler: YouTube Müzik uygulaması Özet sayfasında, diğer birçok kullanıcıdan önce hangi sanatçıyı keşfettiğinizi göreceksiniz.

YouTube Müzik uygulaması Özet sayfasında, diğer birçok kullanıcıdan önce hangi sanatçıyı keşfettiğinizi göreceksiniz. Kimlik: Ayrıca YouTube Müzik uygulaması Özet sayfasında, dinleme alışkanlıklarınıza göre müzik tarzınızı yansıtan kişiselleştirilmiş bir “müzik kişiliği” alırsınız.

Ayrıca YouTube Müzik uygulaması Özet sayfasında, dinleme alışkanlıklarınıza göre müzik tarzınızı yansıtan kişiselleştirilmiş bir “müzik kişiliği” alırsınız. Bulunması Zor İçerik: YouTube, başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir müzik içeriği kataloğuna ev sahipliği yapıyor. Bunu kutlamak için, hem YouTube hem de YouTube Music uygulamasında bulunan ve bu yıl en çok sevdiğiniz YouTube’a özgü içerikleri (remiksler ve canlı performanslar) paylaşıyoruz.

Son olarak, YouTube Music Özet 2022, kullanıcıların istatistiklerini Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, nostaljik bir montaj oluşturmak için Google Fotoğraflar’daki görüntülerini müzikle birleştirerek paylaşılabilir kartlarını yılın öne çıkan özellikleriyle kişiselleştirebilirler. Kullanıcılar YouTube Music Recap 2022’ye Android ve iOS YouTube uygulamalarında “2022 Recap” araması yaparak erişebilirler.

YouTube, Özet 2022’nin bugün yayınlanmaya başladığını söylüyor ancak ne YouTube uygulamasında ne de YouTube Music uygulamasında henüz mevcut değil. Bu yüzden size ulaşması biraz zaman alabilir.