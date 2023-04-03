Teknoloji dünyasında yolsuzluklarla gündeme gelen yöneticileri görmek nadir rastlanan bir şey değil. Ancak bu seferki haber dürüstlüğüyle tanınan Japonya’nın en saygın üreticilerinden biri olan Toshiba’dan geldi. Tokyo Yüksek Mahkemesi, üç altyapı projesinde yasa dışı muhasebe işlemleri yapıldığına hükmederek, Toshiba’nın eski 5 yöneticisini tazminata mahkum etti!

43 Milyon Lira Tazminat Ödeyecekler!

Kararda, eski Toshiba Başkanı Tanaka Hisao, eski Başkan Yardımcıları Sasaki Norio ve Kubo Makoto dahil üst düzey yöneticilerin, muhasebe usulsüzlüklerini engellemediği söyleniyor. Yan, eski başkan ve yanındakiler Toshiba gibi bir devde yapılan bu usulsüzlüklere sesini çıkarmamış, hatta teşvik etmiş.

Ancak Japonya gibi bir yerde böylesi davranışların cezasız kalması beklenemez. Mahkeme kararı doğrultusunda firmanın 5 üst düzey eski yöneticisi, muhasebe dolandırıcılığı suçundan toplamda 300 milyon yen, yani 43 milyon Türk lirası, değerinde tazminat ödeyecek.

2015’te kamuoyuna yansıyan muhasebe usulsüzlüklerinden kaynaklanan zararlar nedeniyle eski Toshiba yöneticileri aleyhinde tazminat davası açılmıştı. 150 yıllık piyasa geçmişiyle Japonya’nın en köklü teknoloj, şirketlerinden biri olan Toshiba’nın ülkedeki imajı söz konusu muhasebe skandalıyla büyük zarar görmüştü.

Neler Olmuştu?

2015 yılında Japon teknoloji devi Toshiba, muhasebe skandalıyla çalkalanmıştı. Toshiba yöneticileri, şirketin kârının 50 milyar yen yerine şişirilerek 170 milyar yen şeklinde gösterilmesiyle suçlanmıştı.

Toshiba, olayların yaşandığı zamanda şirket dışından bir komite kurarak karın şişirildiği hesapların yeniden gözden geçirilmesi için çalışma başlatmıştı. Sektörden kaynaklar soruşturmacıların üst düzey yöneticilerin usulsüzlüklerde yöneticilerin bilerek bu yanlışı yaptırdığını söylemişti. Bu haberlerden sonra Toshiba’nın, Tokyo Borsası’ndaki hisseleri yüzde 27 oranında düşmüştü.

Dizüstü bilgisayardan nükleer sistemlere kadar çeşitli alanlarda üretimi bulunan şirketler grubu olan Toshiba’daki muhasebe usulsüzlükleri 2015 yılının Nisan ayında ortaya çıkmaya başladı. 2015 yılından bu zamana kadar süren mahkmelerde sonuna bir karara ulaşılmış gibi duruyor.

Toshiba gibi bir devin itibarını ve güvenilirliğini zedeleyen yöneticilerin ceza alması sevindirici bir gelişme. Konu hakkında yeni detaylar geldikçe sizleri de bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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