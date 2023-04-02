Togg’un kıskandıran başarısı şimdiden dolandırıcıların ilgisini çekmiş durumda. Togg alabilmek umuduyla bekleyen on binlerce vatandaşımızı kandırmak için pusuda bekleyenler birer birer ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz gün Togg üzerinden dolandırıcılık iddiasına ilişkin Ankara’da gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı!

Sahte İnternet Sitesi Kurmuşlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ”togg.satisonbasvuru.com” isimli sahte site üzerinden ”TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz” başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi olan Vedat Biren’i Ankara’da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu olay ilk olsa da, kesinlikle son olmayacak. Kısa sürede önemli başarılar elde eden Togg üzerinden dolandırıcılık yapmak için pusuda bekleyen birçok azılı suçlu bulunuyor. Yakın zamanda benzer vaatlerle yine bir dolandırıcılık haberi almamız muhtemel.

Binlerce insanın parasını çalan ve Togg hayali kuran insanları dolandıran bu şahıslar, Togg’un ismini lekeleyebilecek eylemlerde bulunuyorlar bu nedenle oldukça ağır cezaları hak ediyorlar. Umuyoruz ki Togg üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan bu ve benzeri şahıslar gereken şekilde cezalandırılır.

Bununla beraber, Togg’un son hız çalışmalarına devam ettiğini söylemek mümkün. İlk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan yerli elektrikli otomobil markası Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi. Bir süredir mobil deneyim merkezlerinin açılışıyla tam gaz yoluna devam eden Togg, şimdi de başkentimizin göbeğinde, Ankara Söğütözü’nde yeni sabit deneyim merkezini açtı.

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Togg böyle canla başla çalışırken bundan faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı da tetikte olmak gerekiyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tür kişiler nasıl cezalandırılmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!