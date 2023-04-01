29 Mart tarihinde düzenlenen Togg çekilişiyle beraber bu yıl üretilecek 20 bin adet Togg’un teslim edileceği asil ve yedek talihli listeleri belirlenmişti. Yerel bir gazete tarafından paylaşılan bilgiler, Kocaeli’de bir ailenin başına talih kuşu konduğunu ve çekilişte Buruk ailesine 3 adet Togg’un çıktığını gösteriyor!

Şansın da Böylesi!

Binlerce kişinin gece gündüz hayalini kurduğu 20 bin adet Togg’un 3 tanesi, Kocaeli’de yaşayan Buruk ailesine çıkmış durumda. Ailesi adına konuşan ve emlakçılıkla uğraşan Nadi Buruk, çekilişte ailesine ikisi asil biri yedek olmak üzere tam 3 adet Togg çıktğını söylüyor.

Toplamda 4 adet Togg için ön ödeme yapan Buruk ailesi, “4 Togg başvurusu ile 29 Mart’taki çekilişte şansımızı deneyeceğiz. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle…” ifadeleriyle sosyal medyadan sevincini paylaşmıştı.

İlk başta 12 bin adet olarak planlanan üretim, Togg talebinin adeta patlaması nedeniyle siparişlerden kısa bir süre önce 20 bin olarak güncellenmişti. Bu sayede aracı sipariş verenlerin de kazanma şansı artmıştı.

Ancak, görünen o ki Buruk ailesi en şanslı ailelerden biri olmuş. Öyle ki, 29 Mart tarihinde yapılan çekiliş sonucunda emlakçı Nadi Buruk‘ın biri kendisi biri eşi olmak üzere ikisi asil biri de ailenin babasına yedek olmak üzere 3 adet Togg çıktı.

Sonucu gördüğünde şok geçiren Nadi Buruk, sosyal medyada sevincini “Rabbime ne kadar şükretsem azdır. 1 tane Togg arabası istedim, 4 Togg arabası başvurusu yaptım, 2 asil 1 yedek 3 tane Togg çıktı. Rabbim herkesin gönlüne göre vermesi dileğiyle.” sözleriyle paylaştı.

Yerel gazete editörleri tarafından ulaşılan Nadi Buruk, yaptığı açıklamada “Annem babam eşim ve kendim için 4 başvuru yapmıştım. Annem hariç hepimize çıktı. Ödeme konusunda bir zorluk çekmeyeceğim. Zaten biri yedek olduğu için onu gelecek sene alacağız. Yeni modeli olması da ayrıca yedekten alacağım araç için güzel oldu. Yerli otomobile binen ilk vatandaşlardan biri olmak beni gururlandırıyor.” ifadelerini kullanmış.

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Bizler de Buruk ailesini tebrik ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size Togg çıktı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!