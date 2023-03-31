Kısa bir süre önce yapılan Togg çekilişinin ardından, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini teslim alacak şanslı isimler belli olmuştu. Şimdi de Togg’u ilk teslim alacak kişi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı!

İlk Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teslim Edilecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Togg’da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev’e teslim etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretilen ilk Togg T10X’i teslim alacak. Togg heyetinin de hazır bulunacağı törende ilk otomobil Erdoğan’a teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sipariş verecekleri otomobilin rengini “Anadolu” olarak belirlemişti. O otomobil Erdoğan ailesinin şahsi kullanımı için hazırlandı. Araç Emine Erdoğan’ın üzerine tescil edilecek. Plakası ise 34 olacak. Pazartesi günkü törende anahtar ve ruhsat Erdoğan ailesine teslim edilecek.

Togg heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilerleyen dönemde bir otomobil daha teslim edecek. O aracın rengi ise “Gemlik” olacak. Teslim edilecek ikinci Togg ise makam otomobili olarak kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılacak.

Üretilecek ikinci aracın teslimatı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın belirttiği gibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e yapılacak. Bunun kardeş ülkeler arasındaki dostluğun bir simgesi olarak Azerbaycan’a verileceği düşünülüyor.

Bizler de Togg’un teslim törenini merakla bekliyor olacağız. Kısa sürede 100 bin sipariş barajını geçen Togg çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Togg’un ardından Bursa’nın İnegöl’ünden de bir otomobil gelmesi bekleniyor. İnegöl’ün incisi olan diğer bir yerli otomobilimiz Amperino da umuyoruz ki benzer başarılara imza atar.

İlginizi Çekebilir: Yeni Yerli Otomobil Amperino Gümbür Gümbür Geliyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg sizce yurtdışında da başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!