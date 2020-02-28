Yodot Recovery ile bilgisayarınızda silinen verileri kolayca kurtarın!

Yodot Recovery, bilgisayarınızda önem arz eden verilerinizi kurtarmak için üretilmiş bir bilgisayar yazılımı. İçerisindeki pratik araçlar vasıtasıyla kolayca, silinmiş olan dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı hayata döndürün.

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Çoğu kişinin başına gelmiştir. Ev ortamında veya iş yerinde kullandığınız bilgisayarınız içerisinde dalgınlıkla veya kasten dosyalarınızı sildiniz. Ama, bir zaman sonra sildiğiniz bu dosyalara tekrardan ihtiyacınız oldu. Peki şimdi ne olacak?

Dosyalarınızı kurtarmak için birçok yöntem mevcut. Bu yöntemlerden en etkili ve en detaylı sonuç alabildiğiniz herhangi bir veri kurtarma programı üzerinden dosyalarınızı bulup geri getirmek. Böyle bir durumda da Yodot Recovery, tam da bu durumda tüm dertlerinize deva oluyor.

İnternet üzerinde birçok yazılım bu çözümü size aslında sunabiliyor. Ama Yodot, herhangi bir reklam sunmadan bilgisayarınıza zarar verecek üçüncü parti uygulamaları yüklemeden sadece kendi işi olan veri kurtarma ekipmanlarını size sağlıyor.

Yodot Recovery, neler sunuyor? Çalışma prensibi nasıl?

Yodot, tasarımda kullandığı basitlik algısını, çalışma prensibinde de korumuş. Tam olarak ne yapmak istiyorsanız, herhangi bir hantallık yaşatmadan size imkan sağlıyor. Windows ve Mac cihazlarda ayrı ayrı kullanıma sunulan yazılımın giriş ekranında iki seçenek bizi karşılıyor.

Bunlardan ilki, “Silinmiş Dosya Kurtarma” diğer seçeneğimiz ise “Kayıp Dosya Kurtarma (Bulma)” olarak belirlenmiş. Yani, yazılım üzerinden hem sildiğiniz verilere ulaşabiliyorsunuz. Hem de kaybettiğiniz, dosya karmaşasında bulamadığınız dosyalarınızı bulabiliyorsunuz.

Son kullanıcıya yönelik olarak tasarlanmış Yodot Recovery aslında dosyaları yoktan var etmiyor. Bilgisayarınız üzerinde bulunan herhangi bir veriyi çöp kutusuna gönderdiğiniz zaman, o veri (fotoğraf, video, dosya, Word dökümanı vb.) başka bir verinin üzerine yeni veri olarak yazılıyor.

Söz konusu dosyanın işaretçisi kaldırıldığı takdirde (çöp kutusuna atıldığını varsayalım), o dosyanın kullanıcıya yönelik görünen kısmı ortadan kaldırılır. Tekrar da veri kurtarma programları olmadan görünmesi mümkün olmaz.

Peki dosyanız halihazırda mevcut olup sadece kaybolduysa ne olacak? O zaman süreç aslında daha basit işliyor. Aynı lokasyonda bulunan dosya artık orada bulunmuyorsa veya kullanıcı tarafından erişim sağlanamıyorsa, burada arama algoritmaları işin içine giriyor.

Henüz veri bozulmamışsa herhangi bir dosya üzerine yazılmadıysa dosya tanımlayıcılar ve etiket teknikleriyle keşif yapılıyor. Bu keşifin sonucunda ortadan kaybolan dosyanız geri getirilmiş oluyor.

Bunlara ek olarak yazılım üzerinde, anlık olarak o an kurtarmış olduğunuz verileri kaydetmeniz de mümkün. Tools (Araçlar) seçeneğine gelerek “Save Recovery Session”a tıklıyorsunuz. Programın kendi uzantısı olan “.ysrs” ile kurtarma günlüğünüz yedeklenmiş oluyor. Böylece ileride tekrardan kaybettiğiniz dosyalarınızı bulabilme imkanınız oluyor.

Windows veya Mac cihazıma, Yodot Recovery nasıl kurabilirim?

Yodot Recovery programının kurulum yönergeleri de oldukça basit şekilde işliyor. Windows ve Mac ortamında farklı kurulum senaryoları bulunan programın kurulum sürecini sizler için hazırladım:

Windows için kurulum (Kurulum ve kullanım dili İngilizce.)

Öncelikli olarak, yükleyeceğimiz programı, buraya tıklayarak bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Yodot’u ister verdiğim linkten lisans anahtarı satın alabilir, isterseniz de sunduğu özellikleri deneyimlemek için deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Yazılımı indirdiğinizde karşınıza “.exe” uzantılı kurulum sihirbazı çıkıyor. Kurulum sihirbazına tıklıyoruz. Ekrandan “next” kısmına basarak ilerliyoruz. İlerlediğimizde, lisans koşulları sayfası açılıyor. Buradan lisansları kabul ettiğinize dair “I accept the agreement”a tıklıyoruz. Bu ifade, uygulamanın koşullarını kabul edip onayladığınıza dair bir kısımdır. Uygulamanın bir diğer aşamasında, yazılımı nereye kurmak istediğinize dair soru bulunuyor. Buradan, nerede yazılımı barındırmak istiyorsanız orayı seçmeniz gerekiyor. (Varsayılan lokasyon, “C:\Program Files\Yodot File Recovery” olarak belirtilmektedir.) Bu aşamayı da geçtikten sonra, uygulama bilgisayarınıza kurulmaya başlıyor. Kurulum aşaması bittiğinde kurulum sihirbazı tamamlandığına dair bir uyarı veriyor. Kurulum işte bu kadar 🙂 Kaybettiğiniz dosyaları artık kolayca bulabilirsiniz.

Mac için kurulum (Kurulum ve kullanım dili İngilizce.)

Windows’takinden biraz daha farklı kurulum modeli kullanılıyor. Bildiğiniz üzere Mac ekosisteminde “.pkg” uzantılı paket yükleme yazılımları bulunur. Şirket, biz son kullanıcılara kurulum için bu dosyayı veriyor. Zip halinde, buraya tıklayarak yazılımı önce indiriyorsunuz. Daha sonra Zip olduğu için Mac ortamında kullandığınız Zip çıkarıcı yazılım vasıtasıyla “pkg” uzantılı dosyayı çıkarıyorsunuz. Son olarakta çıkan “Yodot Mac File Recovery” yazılımına tıklayarak kurulum işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz.

Windows ve Mac ekosistemi için sistem gereksinimleri neler?

Programı kullanabilmek için Windows ve Mac ekosisteminde kullandığınız versiyonun aşağıdaki gibi olması gerekiyor:

Windows için sistem gereksinimleri

Windows 10

Windows 8.x

Windows 7

Windows XP

Windows Vista

Windows Sever 2008 R2

Windows Server 2003 R2

Diğer sistem gereksinimleri:

Dosya sistemi: FAT 16, FAT 32, NTFS, NTFS 5, exFAT.

RAM kapasitesi: 1 GB veya daha fazla.

Mac için sistem gereksinimleri

Mac 10.5 (Leopard)

Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)

Mac OS X 10.7 (Lion)

Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)

Mac OS X 10.9 (Mavericks)

Mac OS X 10.10 (Yosemite)

Mac OS X 10.11 (El Capitan)

Dosya sistemi: HFS,HFS+, HSFX.

RAM kapasitesi: 1 GB veya daha fazla.

Hangi dosyaları Yodot Recovery aracılığıyla kurtarabilirim?

Dökümanlar, resimler, fotoğraflar, müzikler, videolar, elektronik postalar, arşiv uzantılı dosyalar, animasyonlar ve uygulamalar gibi her türden uzantılı dosyalarınızı kurtarmanız mümkün.

Döküman uzantıları – DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, RTF, CHM, SXD, STC, STI, SXI,

CSV, SDC, XLT, DIF, SXM, SXC, HTML, HTM, VSD, TXT, VOR, SDW, SDF, STW, SXW, XLB, WP, WKS, WK4,

WK3, WK1, TV4, MNY, AMI

Fotoğraflar – JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WPG, WMF, TGA, SID, QTM, QFX, PSP, PIC, PCX, PCD, PBM, EPS, EMF,

DWG, DRW, DCX, CPT, ART, AMFF, 3DMF

Müzik ve video – ASF, ASX, WMV, MPG, AVS, AMR, MIDI, M3D, RAM, WMA, OGG, AU

Elektronik posta – PST, EML, DBX, DCI

Arşivler – ZIP, RAR, CAB, JAR, ARJ, ZOO, RPM, SIT

Veri tabanı – MDB

Animasyon – FLV, SWF, FLC, ANI

Uygulamalar– SKR, PKR, AVB

Yodot Recovery Software’i buradaki adresten indirebiliyorsunuz. Uygulamayı satın almak için ise bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekiyor. Yodot Dosya Kurtarma‘nın üç ayrı versiyonu bulunuyor. Bu üç versiyondan ilki satın alırsanız eğer format atılmış disklerdeki dosyaları kurtarmak, RAW uzantılı fotoğrafları bulmak gibi işlevleri kullanamıyorsunuz. Bu versiyonun fiyatı ise şu anda indirime girmiş haliyle 49.95 dolar’dan 39.95’e düşmüş olarak karşımıza çıkıyor.

Sayfada yer alan ortadaki sütunda, Yodot Fotoğraf Kurtarma versiyonu yer alıyor. Bu programın baz sürüme oranla farkı RAW uzantılı fotoğrafları da program içerisinde aratıp bulabiliyor olmanız. Satış fiyatı ise 49.95 dolar olarak belirlenmiş.

En sağ sütunda konumlandırılmış ve en çok özellik vadeden Yodot Kurtarma Programı adlı versiyonda ise tüm fonksiyonlar aktif olarak çalışıyor. Fiyat kısmında ise indirimlerle birlikte 69.95 dolar olduğu görülüyor.