Akıllı Telefonlar
Realme’nin amiral modeli X50 Pro 5G tanıtıldı!
Realme, Coronavirus nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) etkinliği sonrasında yaptığı açıklama ile yeni amiral modelini 24 Şubat‘ta çevrim içi bir etkinlik ile duyuracağını haber vermişti. Şirketin bugün gerçekleştirdiği çevrim içi lansman ile birlikte Realme X50 Pro resmen tanıtıldı! Snapdragon 865, 6’lı kamera sistemi, 65W hızlı şarj, 5G desteği ve daha fazlası. Gelin amiral modelin teknik özelliklerine ve fiyatına detaylıca bir göz atalım.
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Realme X50 Pro teknik özellikleri
Realme X50 Pro, 159 x 74 x 8.9 mm kasa boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. Telefonun ön ve arka yüzeyinde Gorilla Glass 5 korumaya sahip bir cam panel bulunuyor. Ön tarafta ise bizi 90Hz ekran yenileme hızı ile birlikte 6.44 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 Full HD+ çözünürlüğünde bir Super Amoled ekran karşılıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekran üzerine gömülü olarak tasarlanmış. Realme‘nin belirttiği rakamlara göre bu sensör, 0.27 saniye içerisinde parmak izinizi okuyarak tepki verebiliyor. Telefon üzerinde 3.5 mm kulaklık girişi ise bulunmuyor.
Telefon işlemci tarafından gücünü Qualcomm‘un en yeni nesil işlemci seti Snapdragon 865′ten alıyor. 6GB, 8GB ve 12GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkan modelde yüksek performanslı LPDDR5 RAM teknolojisine yer verilmiş. Realme X50 Pro, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanına sahip. Telefonda bulunan UFS 3.0 depolama sistemi sayesinde 760 Mb/s yazma ve 1900 Mb/s okuma hızlarına çıkılabiliyor. Telefonda Wi-Fi 6 ve 5G desteği de yer alıyor. Realme yaptığı çevrim içi tanıtımda, telefonun AnTuTu Benchmark testlerinden aldığı 605327 puanla birinci sıraya yerleşmesine ayrıca yer vererek performans konusundaki iddialarını da sergilemekten kaçınmadı.
Şirketin amiral modelinde iddialı olduğu diğer bir konu ise hızlı şarj. Realme‘nin SuperDart Charge adını verdiği bu teknoloji sayesinde 65W hızlı şarj desteği sağlanıyor. Bu sayede telefonun 4200 mAh değerindeki bataryası %60 doluma 20 dakika, %100 doluma ise 35 dakika gibi çok kısa bir sürede ulaşabiliyor.
Telefon ön tarafta 2 adet, arka tarafta 4 adet olmak üzere 6’lı kamera sistemi ile göz dolduruyor
Telefonun ön tarafında 2’li bir kamera sistemi yer alıyor. Ön kameralara ait teknik detaylar şu şekilde:
- 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı ön kamera, f/2.5 diyafram, Sony IMX 616 sensör
- 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ön kamera, f/2.2 diyafram
- 720p/30fps ve 1080p/30 fps video kaydı
- 1080p/120fps ağır çekim selfie
Telefonun arka kısmında ise 4’lü bir kamera sistemi bulunuyor. Arka kameralara ait teknik detaylar şu şekilde:
- 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı ana kamera, f/1.8 diyafram, 20x zoom, Samsung GW1 sensör
- 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera, f/2.5 diyafram
- 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı ve makro kamera, f/2.3 diyafram
- 2 MP çözünürlüğünde portre kamera, f/2.4 diyafram
- 4K/30fps, 1080p/30-60fps, 720p/30-60fps video kaydı
Realme X50 Pro Fiyatı
Rust Red (pas kırmızısı) ve Moss Green (yosun yeşili) olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan model, farklı RAM ve depolama alanlarına göre fiyatlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamada,
- 6 GB RAM+128 GB: 37.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 530 dolar)
- 8 GB RAM+128 GB: 39.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 555 dolar)
- 12 GB RAM+256 GB: 44.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 625 dolar)
seçeneklerine yer verildi. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için kesin olarak bilinmiyor. Haliyle modele ait Türkiye fiyatları da henüz belli değil. Fakat Hardware Plus olarak Realme Türkiye ekibi ile yaptığımız markalara sorun videosunda, bir amiral modelin ülkemizde de satışa sunulması planı olduğu dile getirilmişti. Bu ihtimal göz önüne alındığında Realme X50 Pro‘nun ülkemiz piyasasına giriş yapması olası gözüküyor. Konu netlik kazandığında sizlere haberlerimizi tekrardan iletiyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 II, OLED ekranla orta seviyeye konumlandırılacak!
Sony, Xperia 10 II, OLED ekranıyla firmanın orta seviyeye konumlandırdığı cihazlar arasına girebilir. Xperia 1 II ve Xperia 10 II, markanın başarıyı hedeflediği cihazlar olacak gibi görünüyor.
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Sony’nin yeni Xperia 1 cihazının bilgileri sızdırılmaya başladıktan sonra şimdi de orta seviyede iddialı bir çözüm yaratacak yeni bir cihaz ortaya çıktı. Firma, geçen seneki tecrübelerinden yararlanarak yeni bir dizayn çalışması yaratıyor. Xperia 10 II ile performans ve tasarımı aynı çerçevede bütünleştirmeyi hedefliyor.
Xperia 10 II, dürüst olmak gerekirse, geçen seneki tasarımla oldukça benzeşiyor. Japon üreticilerin senelerce değişmeyen tasarım anlayışları düşünüldüğünde, bu senede rakiplerine oranla kalın çerçeveli dizayn kullanılmış.
Tabiki bazı şeyler değişmese de teknik tarafta yeniliklerin yapıldığını görüyoruz. En önemli gelişmeler suya karşı dayanıklılık kısmında gerçekleşmiş. IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunacak yeni nesil akıllı telefonda 3 kameralı arka kamera ve IPS panel yerine OLED panel kullanılacak. Bu yeniliklere daha da fazlasının eklenebileceğini belirtelim.
Xperia “Plus” modeli olmayacak. Zaten bakıldığı takdirde, biraz uzun, biraz da garip bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Cihazı rekabetçi kılan ve yıldızlaştıran en önemli tarafının kullanılan ekrandan kaynaklanıyor. Sony OLED ekran teknolojisini orta seviye cihazları arasında ilk kez kullanacak.
Bunun anlamı; ekran üzerinde daha zengin renkler, daha derin siyahlar bulunacak. Yani aslında, orta seviyede bayrak gemisi performansı verecek bir cihazla karşı karşıya kalacağız.
6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını açıkça görmüştük.
Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10’da 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Aynı Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş. 2780 mAh batarya kapasitesi 3500 mAh’e çıkarıldı. Maalesef ki anakartta hızlı şarj desteği yer almayacak.
Sony Xperia 10 II, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2020’nin yaz aylarında, raflardaki yerini alması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 hakkında çıkan sızıntılar doğru mu?
Bugün Çin’e ait olan sosyal medya platformu Weibo’da çıkan sızıntılara göre Xiaomi bu sene içerisinde yeni bir amiral gemisi duyuracak. Olasılıkları düşündüğümüz zaman Xiaomi’nin biri “Mi” serisi diğeri “Mi Mix” serisi olmak üzere sadece 2 adet amiral gemisi serisi var. Bu da demek oluyor ki Mi serisine ait bu seneki modeller Mi 10 ve Mi 10 Pro lanse edildiğine göre büyük ihtimalle bu sene içinde Xiaomi Mi Mix 4 de karşımıza çıkacak. Yani sızıntılar muhtemelen doğru.
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Sızıntılar neler söylüyor?
Xiaomi’nin çok beğenilen ve ciddi satış rakamlarına ulaşan amiral gemisi Mi Mix 3; 2018 Kasım’da piyasaya çıkmıştı. O günden bugüne bir sonraki Mi Mix cihazı ile ilgili sessizliğini koruyan Xiaomi markası; yeni bir amiral gemisi satışa sunacağını söyleyerek bu sessizliği bozmuş oldu. Bizim gibi yeni gelecek cihazın büyük ihtimalle Mi Mix 4 olacağını sezinleyen Çinli kullanıcılar firmayı sosyal medyada mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.
Umarız gelen yoğun mesajlara ve bilgi taleplerine Xiaomi yetkilileri daha fazla direnemez ve yakın zamanda açıklama yaparlar.
Cihazla ilgili diğer sızıntılar neler?
Cihaza Geekbench Testi yapıldığına dair sızıntılar da var. Bu sızıntılara göre cihaz Geekbench Testi’nde Mi 9 ile aynı skorları aldı ve bunun yanı sıra cihazda 6 GB Ram bulunuyor. Bir başka sızıntıya göre ise cihaz Geekbench testine Android 9 ile dahil oldu. Bu sızıntıları değerlendirmek ve yorumlamak için ise henüz çok erken. Elimize cihazla ilgili daha net bilgiler geldiğinde onları da sizlerle paylaşacağız.
Not: Yayınladığımız görsel temsili olmakla beraber cihazın tasarımı henüz belli değil belirtmiş olalım.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından puanlandı!
OnePlus telefonları kamera özellikleriyle hiç bir zaman adını tam anlamıyla duyuramamıştı. Fakat OnePlus 7 Pro, kullanıcıların aradığı odak uzunluklarının tamamını kullanan ilk telefon olarak duyurulmuştu. DxOMark‘ın en son kamera incelemesine göre, 7 Pro‘nun sahip olduğu aynı donanım ve yazılıma sahip 7T Pro, Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun hemen arkasında oldukça rekabetçi bir şekilde yer alıyor.
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OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?
OnePlus 7T Pro’nun genel kamera performans puanı 114 puan olarak belirlendi. Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun ise her ikisi de 116 puan almıştı. Telefonun fotoğraflarda renklerinin canlı göründüğü ve detaylarının her koşulda iyi şekilde göze çarptığı belirtiliyor.
Bununla birlikte DxOMark‘ta yayınlanan rapora göre telefonun aşırı ısınması sonucunda ortaya çıkan bazı durumlarda görüntüde gölgelenme ve beyaz dengesi ile ilgili sorunlar yaşanabilmekte. Bu sorunlar DxOMark puanının düşmesindeki başlıca etkenlerden. OnePlus 7T Pro‘nun stabilizasyon algoritmalarına bağlı yaptığı çerçevelemeleri, 7 Pro‘nun yapmadığı gözüküyor. Öte yandan 7T Pro‘nun pozlama, otomatik netleme ve artefakt puanları selefinden daha iyi durumda gözüküyor.
OnePlus 7T Pro, yüksek bir puan alan Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition ile karşılaştırıldığında, 7T Pro‘nun görüntünün parlak ve karanlık kısımlarını dengelemek için daha iyi bir iş ortaya çıkardığı gözüküyor. Daha ayrıntılı bilgi için kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.