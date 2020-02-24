Realme’nin amiral modeli X50 Pro 5G tanıtıldı!

Realme, Coronavirus nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) etkinliği sonrasında yaptığı açıklama ile yeni amiral modelini 24 Şubat‘ta çevrim içi bir etkinlik ile duyuracağını haber vermişti. Şirketin bugün gerçekleştirdiği çevrim içi lansman ile birlikte Realme X50 Pro resmen tanıtıldı! Snapdragon 865, 6’lı kamera sistemi, 65W hızlı şarj, 5G desteği ve daha fazlası. Gelin amiral modelin teknik özelliklerine ve fiyatına detaylıca bir göz atalım.

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Realme X50 Pro teknik özellikleri

Realme X50 Pro, 159 x 74 x 8.9 mm kasa boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. Telefonun ön ve arka yüzeyinde Gorilla Glass 5 korumaya sahip bir cam panel bulunuyor. Ön tarafta ise bizi 90Hz ekran yenileme hızı ile birlikte 6.44 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 Full HD+ çözünürlüğünde bir Super Amoled ekran karşılıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekran üzerine gömülü olarak tasarlanmış. Realme‘nin belirttiği rakamlara göre bu sensör, 0.27 saniye içerisinde parmak izinizi okuyarak tepki verebiliyor. Telefon üzerinde 3.5 mm kulaklık girişi ise bulunmuyor.

Telefon işlemci tarafından gücünü Qualcomm‘un en yeni nesil işlemci seti Snapdragon 865′ten alıyor. 6GB, 8GB ve 12GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkan modelde yüksek performanslı LPDDR5 RAM teknolojisine yer verilmiş. Realme X50 Pro, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanına sahip. Telefonda bulunan UFS 3.0 depolama sistemi sayesinde 760 Mb/s yazma ve 1900 Mb/s okuma hızlarına çıkılabiliyor. Telefonda Wi-Fi 6 ve 5G desteği de yer alıyor. Realme yaptığı çevrim içi tanıtımda, telefonun AnTuTu Benchmark testlerinden aldığı 605327 puanla birinci sıraya yerleşmesine ayrıca yer vererek performans konusundaki iddialarını da sergilemekten kaçınmadı.

Şirketin amiral modelinde iddialı olduğu diğer bir konu ise hızlı şarj. Realme‘nin SuperDart Charge adını verdiği bu teknoloji sayesinde 65W hızlı şarj desteği sağlanıyor. Bu sayede telefonun 4200 mAh değerindeki bataryası %60 doluma 20 dakika, %100 doluma ise 35 dakika gibi çok kısa bir sürede ulaşabiliyor.

Telefon ön tarafta 2 adet, arka tarafta 4 adet olmak üzere 6’lı kamera sistemi ile göz dolduruyor

Telefonun ön tarafında 2’li bir kamera sistemi yer alıyor. Ön kameralara ait teknik detaylar şu şekilde:

32 MP çözünürlüğünde geniş açılı ön kamera, f/2.5 diyafram, Sony IMX 616 sensör

8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı ön kamera, f/2.2 diyafram

720p/30fps ve 1080p/30 fps video kaydı

1080p/120fps ağır çekim selfie

Telefonun arka kısmında ise 4’lü bir kamera sistemi bulunuyor. Arka kameralara ait teknik detaylar şu şekilde:

64 MP çözünürlüğünde geniş açılı ana kamera, f/1.8 diyafram, 20x zoom, Samsung GW1 sensör

12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera, f/2.5 diyafram

8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı ve makro kamera, f/2.3 diyafram

2 MP çözünürlüğünde portre kamera, f/2.4 diyafram

4K/30fps, 1080p/30-60fps, 720p/30-60fps video kaydı

Realme X50 Pro Fiyatı

Rust Red (pas kırmızısı) ve Moss Green (yosun yeşili) olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan model, farklı RAM ve depolama alanlarına göre fiyatlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamada,

6 GB RAM+128 GB: 37.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 530 dolar)

8 GB RAM+128 GB: 39.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 555 dolar)

12 GB RAM+256 GB: 44.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 625 dolar)

seçeneklerine yer verildi. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için kesin olarak bilinmiyor. Haliyle modele ait Türkiye fiyatları da henüz belli değil. Fakat Hardware Plus olarak Realme Türkiye ekibi ile yaptığımız markalara sorun videosunda, bir amiral modelin ülkemizde de satışa sunulması planı olduğu dile getirilmişti. Bu ihtimal göz önüne alındığında Realme X50 Pro‘nun ülkemiz piyasasına giriş yapması olası gözüküyor. Konu netlik kazandığında sizlere haberlerimizi tekrardan iletiyor olacağız.