Kripto Para
Coinbase Dogecoin’i listesine ekledi! 1 dolara ulaşılır mı?
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği DOGE listelemesini gerçekleştirdi. Coinbase Dogecoin ’i listesine eklediğini duyurmasının ardından popüler altcoin fiyatı %40’lık bir değer artışı yaşadı. Peki Dogecoin bu yükselişi 1 dolara ve sonrasına devam ettirebilecek mi?
Dogecoin yeni haftada büyük bir ralli ile hareketlendi. Binance’ın ardından en fazla kullanılan popüler kripto para borsası Coinbase Dogecoin’i listeledi ve DOGE fiyatı yükselişe geçti. Yükseliş ile beraber ülkemizde de Dogecoin aramaları yeniden tavan yaptı.
Elon Musk’ın en büyük destekçisi olduğu altcoin fiyatında uzun süredir beklenen 1 dolar seviyesi var. Bu beklentiler, Musk’ın SNL programında Dogecoin’e yer vereceği haberi ile iyice artmış, ancak program istendiği şekilde sonuçlanamamış ve altcoinin fiyatı hızlı bir düşüş yaşamıştı.
DOGE fiyatında hızlı yükseliş
Şimdi Coinbase’in Dogecoin’i listelemesi ile beraber bu beklentiler yeniden alevlendi. Listeleme haberinin ardından hızlı bir yükseliş yaşayan işlem hacmi de 2 milyar dolar seviyelerinden 11 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. Popüler altcoinin fiyatı ise 0,31 dolardan 0,44 dolara yükseldi. Bilindiği üzere boğa piyasasında yatırımcıların piyasada yaptıkları işlemler ile beraber DOGE ve SHIBA gibi arkalarında bir proje bulunmayan altcoinlerin fiyatları inanılmaz yükselişlere tanık olmuştu. Ancak kripto para piyasasının düşüşe geçmesi ile birlikte bu kripto paralar da popülerliklerini kabetmeye başladı.
Listelemenin ardından Elon Musk Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Çocukluk dönemine ait olduğunu söylediği fotoğrafa Dogecoin’in simgesi olan Shiba köpeğini ekleyen Musk, bu paylaşım ile de fiyatın yükselişine katkıda bulunmuş olabilir.
Found this pic of me as a child pic.twitter.com/hUEKluRAdP
— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021
Kendini Dogefather olarak tanımlayan Elon Musk, Dogecoin’in gerçek bir para birimi olarak kullanılması konusunda kararlı. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi durdurmasının ardından paylaştığı bir ankette takipçilerine Dogecoin’in Tesla ödemelerinde kullanılıp kullanılmaması düşüncelerini sormuştu. Ardından Dogecoin geliştiricileri ile çalıştıklarını ifade etmişti.
3 Haziran’da başlıyor
Resmi hesaplardan yapılan açıklamalar ile listeleme haberini veren Coinbase şu anda kullanıcıların kişisel hesaplarına Dogecoin cüzdanlarını ekliyor. Farklı kripto para platformlarında bulunan DOGE varlıklar Coinbase hesaplarına aktarılabiliyor.
Coinbase üzerinden Dogecoin işlemleri yeterli likidite sağlandığı takdirde 3 Haziran günü başlayacak. Şu anda mevcutta Binance, Gate.io ve Huobi başta olarak bazı platformlarda DOGE işlemleri yapılabiliyor.
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Kripto Para
Stellar için önemli bir güncelleme geri sayımı!
Stellar blok zinciri bugün önemli bir güncelleme için geri sayım yapıyor. Gelecek olan güncelleme, Stellar’ın yasal uyumluluğunu geliştirecek.
TSİ 18:00’da Stellar’ın doğrulayıcıları, geçen ayki en önemli güncellemeyi oylayacak. Stellar’ın geliştirilmesinde büyük rol oynayan ve kâr amacı gütmeyen Stellar Development Foundation’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, ağdaki doğrulayıcılar bugün Protocol 17 güncellemesini oylayacak.
Güncelleme ile Stellar’ın belirli bölgelerindeki menkul kıymet düzenleyici ihtiyaçlara uyum yeteneği geliştiren Varlık Geri Alma düzeneği aktifleşecek. Varlık geri alma, para piyasası fonları, tahviller ve hisse senetleri gibi düzenlenmiş finansal araçlar ihraç eden işletmeler için tasarlandı.
Stellar Protocol 17 is coming soon and introduces a new feature that opens up new possibilities for issuing regulated assets on the Stellar network.
Learn more on our blog:https://t.co/TQPfhfdc4f
— Stellar (@StellarOrg) May 19, 2021
Güncelleme ile gelecek yeni özellikler
- Gelecek yeni özellikler varlık ihraç edenlerin ya da transfer birimlerinin belli durumlarda varlıklarını iptal etmelerine imkan sağlayacak.
- İhraççılar varlıklarını etiketleyebilecek ve hileli şekilde elde edilen fonları geri alabilecek.
- Yasal taleplere karşılık verebilecek ve doğrulanmış şahısların kıymetli kayıplar durumunda varlıkları kurtarmasını sağlayabilecek.
Stellar geliştiricileri gelecek güncellemenin mevcut bakiyeleri ve hesapları etkilemeyeceğini vurguladı. Yeni özellikleri aktifleştirmek isteyen bir ihraççının, varlıklarını açıkça geri alma konusunda etkin olarak işaretlemesi gerekiyor. Ayrıca bu özellik, Stellar’ın yerel varlığı olan XLM’de herhangi bir ihraç hesabı olmadığından uygulanamaz. Geri alma geriye dönük şekilde de gerçekleştirilemez. Geri alma, ağ üzerinde yeni bir tür varlık yayınlamak için yeni bir tür ihraççıya yetki verir.
Geliştiriciler, güncelleme ile beraber Asset Clawback’in uygulanmasıyla ihraççıların fonları, tahvilleri ve hisse senetlerini tokenize edebileceğini ve düzenlenmiş finansal hizmetleri Stellar (XLM) ekosistemine entegre edebileceğini umuyor.
Resmi açıklama için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kripto Para
0x API artık Polygon Network’te yayında!
Yapılan duyuruya göre 0x API artık Polygon Network’te yayında. 0x Project API’inin resmi olarak Polygon (önceden Matic ağı olarak biliniyordu) ile entegre olduğunu resmen duyurdu. DEX likidite API’sinin piyasaya sürülmesi, çeşitli DeFi protokollerinin bir araya getirilmesinin likiditesine dayanan bu canlı ekosistem poligonunu genişletmeyi amaçlıyor.
0x API is live on @0xPolygon! 🚀
Start building today or trading through our 0x API integrators:@matchaxyz @dexguru @dexkit @BreederDodo @MyCrypto @SetProtocol @zerion_io @zapper_fihttps://t.co/NcwgghsS3t
— 0x 🍵 (@0xProject) May 31, 2021
0x protokolü, Ethereum blok zincirinde eşler arası (P2P) varlık alışverişini sağlayan açık bir protokoldür. 0x API, profesyonel bir likidite toplayıcıdır. Bu API aracılığıyla geliştiriciler, Ethereum ve Binance ağına dayalı akıllı zincir ile en iyi Merkezi Olmayan borsaların (DEX’ler) likiditesine erişebilir ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) uygulamalarının geleceği için destek sağlayabilir.
Polygon, Ethereum ana zincirinden geçen Proof-of-Stake (PoS) kontrol noktaları üzerine kurulu Plazma çerçevesinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanır. Polygon’un yan zincirleri, Ethereum blok zincirinde çalışan çeşitli DeFi protokollerini desteklemek için tasarlanmıştır.
0x Project resmi bloğunda şu ifadeler yer alıyor:
“0x API, DeFi geliştiricilerinin DEX likiditesinden hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay bir şekilde faydalanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, böylece önemli olana, yani ürününüze odaklanabilirsiniz.”
Duyuruya göre, Polygon üzerindeki 0x API, esas olarak QuickSwap, SushiSwap, Curve, Dodo, mStable, Dfyn, Cometh ve daha fazlası gibi gibi DEX likidite kanallarını bir araya getirerek en uygun fiyat değişim tokenlerini sağlıyor. DeFi Pulse verilerine göre Polygon, toplamda 7,49 milyar dolarlık kilitli değerle 4. en büyük DeFi protokolü olarak yer alıyor.
0x API, piyasaya sürülmesinden bu yana, Ethereum ve Binance Smart Chain’de toplam 27 milyar dolardan fazla işlem hacmini temsil eden yaklaşık 300.000 benzersiz tüccardan 1.5 milyondan fazla alım satımı kolaylaştırdı.
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Kripto Para
TCMB kripto para raporu ortaya çıktı! Raporda neler var?
Milliyet’in bildirdiğine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bir kripto para raporu hazırlandı. “Kripto Varlıklar” başlığıyla hazırlanan TCMB kripto para raporu, kripto paraların avantajları, dezavantajları ve vatandaşların korunmasına yönelik ifadeleri barındırıyor.
Hazırlanan raporda dijital para ve sanal paranın anlamları ve farkları açıklanıyor. Bunların yanında kripto paralar ve kripto paraların altında yatan teknoloji olan blok zincir teknolojisi hakkında bilgiler veriliyor.
Rapor, kripto varlıkların ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve dünyadaki merkez bankalarının bu alana yönelik başlattığı pilot araştırmalara değiniyor. Raporda kripto paralar için “asli bir değeri yoktur ve değeri çok oynaktır” ifadeleri kullanılıyor. Kripto para alanında hizmet veren platformların düzenlenmeyişinin dolandırıcılık olaylarına zemin hazırladığı ve vatandaşların maddi zarar gördükleri belirtiliyor. Türkiye’de bu konuya yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütüldüğü ve çalışmaların sonucunda da yasal düzenlemelerin geleceği bildiriliyor.
Kripto paraların çıkış noktası olan Bitcoin’den de bahsedilen raporda, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı kişi veya kişilerce yayımlanan “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı makale sonrasında duyulduğu ve birkaç yıl içerisinde hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.
Yatırım aracı
Kripto paraların değerlerinin oynaklığına vurgu yapılan raporda, ödeme aracı olarak kullanılmalarından ziyade yatırım aracı olarak kullanıldıklarından bahsediliyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:
“Ayrıca, günümüzdeki haliyle, işlemlerden yüksek ücret alınması ve işlemlerde performans kaynaklı gecikmeler yaşanması gibi nedenlerle daha çok bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.”
Bitcoin’in çalışma yapısından bahsedilen raporda, merkezi bir otoritenin bulunmadığı ve işlemlerin doğrudan eşler arasında gerçekleştiği, güvenilir ve güvenliğin açık kaynak kodlu şifreleme algoritmaları ile sağlandığı ifade ediliyor. Ayrıca raporda Bitcoin’in bir sahibinin bulunmadığı ve dünyadaki tüm kullanıcılar tarafından kontrol edildiği de belirtiliyor.
Barındırdığı riskler
Raporda kripto varlıkların hem finansal istikrar hem de tüketiciler açısından oldukça önemli riskler barındırdığı ifade ediliyor. Rapor, fiyat dalgalanmaları nedeniyle varlıklarda azalma ya da geri döndürülemez işlemler dolayısıyla mali kayıplar yaşama ihtimallerine vurgu yapıyor.
Türkiye’de yasal düzenlemeler
Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu alana yönelik araştırma ve çalışmaların yapıldığının ifade edildiği raporda şu ifadelere yer veriliyor:
“Merkez Bankamız da görev ve sorumluluk alanı kapsamında dağıtık defter teknolojisi de dâhil olmak üzere finansal teknolojiler konusundaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve uluslararası çalışmalara katkı sağlamaktadır. Kripto varlık alım satım platformları da dahil olmak üzere kripto varlıklara ilişkin hizmetler ve işlemler ile genel hususlara ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi çalışmalarına T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla devam edilmektedir. Kripto varlıklara ilişkin genel düzenleme bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacaktır.”
Türkiye’de mevcut olan iki resmi düzenleme var. Bunlardan birincisi aracı kuruluşların kripto para borsaların fon aktarımı sağlayamaması; ikincisi ise kripto varlıkların herhangi bir ödeme işleminde kullanılamaması. Daha geniş kapsamlı düzenlemelerin önümüzdeki süreçte gelmesi bekleniyor. Gelmesi beklenen düzenlemelerin yatırımcılar açısından en önemli olanı ise vergi konusunda.
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