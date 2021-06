Coinbase Dogecoin’i listesine ekledi! 1 dolara ulaşılır mı?

Stellar blok zinciri bugün önemli bir güncelleme için geri sayım yapıyor. Gelecek olan güncelleme, Stellar’ın yasal uyumluluğunu geliştirecek.

TSİ 18:00’da Stellar’ın doğrulayıcıları, geçen ayki en önemli güncellemeyi oylayacak. Stellar’ın geliştirilmesinde büyük rol oynayan ve kâr amacı gütmeyen Stellar Development Foundation’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, ağdaki doğrulayıcılar bugün Protocol 17 güncellemesini oylayacak.

Güncelleme ile Stellar’ın belirli bölgelerindeki menkul kıymet düzenleyici ihtiyaçlara uyum yeteneği geliştiren Varlık Geri Alma düzeneği aktifleşecek. Varlık geri alma, para piyasası fonları, tahviller ve hisse senetleri gibi düzenlenmiş finansal araçlar ihraç eden işletmeler için tasarlandı.

Stellar Protocol 17 is coming soon and introduces a new feature that opens up new possibilities for issuing regulated assets on the Stellar network.

