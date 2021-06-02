Coinbase Dogecoin’i listesine ekledi! 1 dolara ulaşılır mı?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği DOGE listelemesini gerçekleştirdi. Coinbase Dogecoin ’i listesine eklediğini duyurmasının ardından popüler altcoin fiyatı %40’lık bir değer artışı yaşadı. Peki Dogecoin bu yükselişi 1 dolara ve sonrasına devam ettirebilecek mi?

Dogecoin yeni haftada büyük bir ralli ile hareketlendi. Binance’ın ardından en fazla kullanılan popüler kripto para borsası Coinbase Dogecoin’i listeledi ve DOGE fiyatı yükselişe geçti. Yükseliş ile beraber ülkemizde de Dogecoin aramaları yeniden tavan yaptı.

Elon Musk’ın en büyük destekçisi olduğu altcoin fiyatında uzun süredir beklenen 1 dolar seviyesi var. Bu beklentiler, Musk’ın SNL programında Dogecoin’e yer vereceği haberi ile iyice artmış, ancak program istendiği şekilde sonuçlanamamış ve altcoinin fiyatı hızlı bir düşüş yaşamıştı.

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DOGE fiyatında hızlı yükseliş

Şimdi Coinbase’in Dogecoin’i listelemesi ile beraber bu beklentiler yeniden alevlendi. Listeleme haberinin ardından hızlı bir yükseliş yaşayan işlem hacmi de 2 milyar dolar seviyelerinden 11 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. Popüler altcoinin fiyatı ise 0,31 dolardan 0,44 dolara yükseldi. Bilindiği üzere boğa piyasasında yatırımcıların piyasada yaptıkları işlemler ile beraber DOGE ve SHIBA gibi arkalarında bir proje bulunmayan altcoinlerin fiyatları inanılmaz yükselişlere tanık olmuştu. Ancak kripto para piyasasının düşüşe geçmesi ile birlikte bu kripto paralar da popülerliklerini kabetmeye başladı.

Listelemenin ardından Elon Musk Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Çocukluk dönemine ait olduğunu söylediği fotoğrafa Dogecoin’in simgesi olan Shiba köpeğini ekleyen Musk, bu paylaşım ile de fiyatın yükselişine katkıda bulunmuş olabilir.

Found this pic of me as a child pic.twitter.com/hUEKluRAdP — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021

Kendini Dogefather olarak tanımlayan Elon Musk, Dogecoin’in gerçek bir para birimi olarak kullanılması konusunda kararlı. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi durdurmasının ardından paylaştığı bir ankette takipçilerine Dogecoin’in Tesla ödemelerinde kullanılıp kullanılmaması düşüncelerini sormuştu. Ardından Dogecoin geliştiricileri ile çalıştıklarını ifade etmişti.

3 Haziran’da başlıyor

Resmi hesaplardan yapılan açıklamalar ile listeleme haberini veren Coinbase şu anda kullanıcıların kişisel hesaplarına Dogecoin cüzdanlarını ekliyor. Farklı kripto para platformlarında bulunan DOGE varlıklar Coinbase hesaplarına aktarılabiliyor.

Coinbase üzerinden Dogecoin işlemleri yeterli likidite sağlandığı takdirde 3 Haziran günü başlayacak. Şu anda mevcutta Binance, Gate.io ve Huobi başta olarak bazı platformlarda DOGE işlemleri yapılabiliyor.