Yıldız Teknik Üniversitesi Space and Art Kitchen (SPARK) Kulübü altında 2020’da kurulan Yıldız Rover ve 2021 yılında kurulan Yıldız Uydu takımları, Yıldız Teknik Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmek için sıkı çalışmalarına devam ediyor.

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5 alt ekipten ve 48 kişiden oluşan Yıldız Rover ekibi University Rover Challenge, European Rover Challenge, Anatolian Rover Challenge ve Teknofest yarışmalarına, 4 alt ekipten ve 24 kişiden oluşan Yıldız Uydu ekibi ise CanSat Model Uydu ve Teknofest yarışmalarına hazırlanarak başarılarına başarı katmayı hedefliyor. Yıldız Uydu ve Yıldız Rover ekipleri, NASA sponsorluğunda düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması ve The Mars Society’nin düzenlediği University Rover Challenge (URC) yarışmalarında elemeleri geçip finalist olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeye hak kazandılar.

Harrison Ford’un “Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise; başarıdır.” sözünün doğruluğunu savunan ve bu doğrultuda Eylül ayından beri büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren ekipler; ilk başta yarışma odaklı çalışmalar yürütseler de bu yolda harika arkadaşlıklar kurdu ve mükemmel bir ekip uyumu yakaladı. Bütün bunların bir sonucu olarak hayallerinin büyük bir parçası olan CanSat ve URC yarışmalarında finalist olarak Amerika’da yarışma hakkı elde ettiler. Ekiplerin süreçlerini ve başarılarını sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edebilir, geri kalan yolculuklarında onlara destek olabilirsiniz!