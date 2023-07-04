Uzun Kurban Bayramı tatili sona erdi ve tatil dönüşünde kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlere zam yapılmaya başlandı. İlk zam haberi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaparak fiyatları önemli ölçüde artırdı. Bazı popüler rotalarda fiyatlar dudak uçuklatıyor! Evden dışarı adım atmak bile pahalı!

YHT Ücretlerine Gelen Zam Sadece Başlangıç Olabilir!

Zam sonucunda Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya bilet fiyatı 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir ise 136 TL’ye çıktı. Özellikle yerli turistlerin uğrak rotalarında ve öğrencilerin sık kullandığı rotalarda yapılan bu zamlar tepki çekiyor.

TCDD Taşımacılık, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de yüzde 30 zam yapmış durumda, yani bu durum piyasalarda zincirleme bir zam etkisine neden olabilir. Zam oranı gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı.

YHT biletlerine yapılan zam, bu yıl içindeki bir dizi zamdan sadece biri. TCDD, 2022 yılında Ocak, Mart, Nisan, Haziran ve Eylül aylarında sırasıyla yüzde 20, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 28 ve yüzde 10 zam yapmıştı. YHT biletlerine en son bu yılın Ocak ayında yüzde 17 zam yapılmıştı. Son zam dalgasıyla birlikte YHT biletlerine yapılan toplam zam oranı yüzde 300’ü aşmış oldu.

Zam dalgasının Yüksek Hızlı Tren biletlerinde başlamasıyla birlikte devletin ve özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarda da zam beklentisi arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bu konuda çalışma yaptığı ve zam oranı konusunda çeşitli seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 50 oranında zam seçeneklerinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, genellikle yıl başında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapardı ancak bu yıl seçim süreci nedeniyle zam yapılmamıştı. Şimdi seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte zamların önü açılmış durumda.

Kamunun sunduğu hizmetlere yapılan zamlar, vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Özellikle ulaşım hizmetlerinde yapılan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların ekonomik açıdan zorlanmasına neden olabilecek bir şey. Ulaşımın daha pahalı hale gelmesi, insanların seyahat etme sıklığını ve ulaşım tercihlerini etkileyebilir. Bu durum, insanların maliyetleri dikkate alarak alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmelerine neden olabilir. Kamu hizmetlerine yapılan zamların, vatandaşların yaşam standartlarını olumsuz etkilememesi için dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Türkiye Zam Furyasına Katıldı! Kendini Apple Sandı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapılan zamlar adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!