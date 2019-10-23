Yerli ve şık | Casper VIA A4 inceleme

Honor 20 incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un ülkemizde sattığı telefonlar arasında tepe modeli olan bu telefon, bu videoda konuğumuz oldu.

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Honor 20 özellikleri

Honor 20, şık bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. 3D arka kapağı ile ışığın düşüşüne göre derinleşen bir yapıya sahip olan cihaz, ön 6,26 inç FullView ekranında bulunan delikli kamera tasarımıyla yenilikleri takip ediyor. Aynı zamanda yanda bulunan parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okumaya göre çok daha iyi seviyede.

Kulaklık girişi olmasa da özel kutusunda Honor AM61 kablosuz kulaklık hediyesiyle gelen cihaz, 48 MP + 16 MP + 2 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera sensörü dizilimine ve 32 MP değerinde de bir ön kamera sunuyor. Özellikle kendilerinin AIS olarak nitelendirdiği EIS sistemiyle çok başarılı bir sabitleme yaptığını da belirtelim.

Gücünü Huawei’nin en iyi işlemcilerinden Kirin 980’i kullanan telefon performans açısından sorunsuz bir deneyim vadediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla beraber telefon kullanımında piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.

Son olarak 3750 mAh bataryasını 22,5 W Honor SuperCharge ile çabucak doldurabilen cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…