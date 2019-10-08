Casper VIA A4 kutu açılışı | 6 GB RAM, 128 GB depolama!

Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 4 Ekim Cuma günü BİM’de 1150 TL‘ye satılacak Meizu Note 8 modelini değerlendirdik.

Meizu Note 8 alınır mı?

Öncelikle fiyat karşılaştırması yaptığımızda, Hepsiburada gibi web sitelerinde ürünün fiyatının 1299 TL olduğunu görüyoruz. Yani BİM‘in fiyatı 150 TL daha uygun.

Tasarım tarafında ürünün mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri olsa da, BİM’de sadece siyah renginin satılacağını belirtelim. Yekpare metal kasa kullanan cihaz, bu anlamda bulunduğu fiyat segmentine göre kaliteli bir tasarımı sunmayı başarıyor. Ön taraftan baktığınızda ise geleneksel çerçeve tasarımıyla birlikte %80.5’lik bir ekran kasa oranı görüyoruz. Arka bölümde yer alan parmak izi sensörü bize biraz küçük geldi. Ayrıca hız konusunda da çok verimli değil. Ancak cihazda yüz tanıma teknolojisi de yer alıyor ve parmak izi sensörüne göre günlük hayatta daha hızlı sonuçlar veriyor.

6 inç boyutlu ekranda Full HD+ ve IPS LCD çözünürlük kullanılmış. Telefonda Snapdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.

Arka tarafta Sony IMX362 sensörünü kullanan F/1.9 diyafram değerine sahip 12 MP‘lik ana kamera ile birlikte 5 MP‘lik derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak 3600 mAh batarya kapasitesi ile gelen Meizu Note 8 modelinde, kutu içeriğinden çıkan 24W şarj adaptörüyle birlikte hızlı mCharge teknolojisi kullanıcılara sunuluyor.