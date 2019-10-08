İnceleme
Casper VIA A4 kutu açılışı | 6 GB RAM, 128 GB depolama!
Casper’ın yeni nesil telefonu VIA A4’ü evde açıyoruz.
6,3 inç Full HD damla çentik ekranı ile gelen Casper VIA A4, MediaTek Helio P23 işlemcisi, 4 GB ve 6 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama alanı ile geliyor.
16 MP + 5 MP arka ve 13 MP değerindeki ön kamera dizilimi yer alan cihaz 3950 mAh batarya ile uzun kullanım vadediyor.4
- 4GB/64GB 2199 TL
- 6GB/128GB 2599 TL
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
Taşınabilir Android’li projeksiyon: BenQ GV1 incelemesi
BenQ GV1 modeli taşınabilir projeksiyon modelini inceliyoruz. Android işletim sistemine sahip GV1 hem Netflix, Google Filmler ve diğer uygulamaları kullanmanızı hem de dilediğiniz yerde sinema deneyimi yaşamanızı sağlıyor.
BenQ GV1 özellikleri
BenQ GV1 taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda USB Tip-C, Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden farklı cihazlara bağlanabilen cihaz, odanızda, mutafığınızda, işyerinizde ve kampta bile rahatlıkla kullanım vadediyor. Üzerindeki 5 watt gücündeki hoparlörü ile ekstra bir ses sistemine gerek kalmadan yeterli deneyim sağlayan GV1, dilerseniz Bluetooth hoparlör olarak ve hatta powerbank olarak da kullanım vadediyor.
100 inç boyutunda görüntü sağlayan GV1, 200 ANSI lümen parlaklık sunuyor. Varsayılan olarak 480p görüntü destekleyen ürün 1080p desteğini de sunuyor.
Akıllı Telefon
BİM’de 1150 TL’ye satılacak Meizu Note 8 alınır mı?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 4 Ekim Cuma günü BİM’de 1150 TL‘ye satılacak Meizu Note 8 modelini değerlendirdik.
Meizu Note 8 alınır mı?
Öncelikle fiyat karşılaştırması yaptığımızda, Hepsiburada gibi web sitelerinde ürünün fiyatının 1299 TL olduğunu görüyoruz. Yani BİM‘in fiyatı 150 TL daha uygun.
Tasarım tarafında ürünün mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri olsa da, BİM’de sadece siyah renginin satılacağını belirtelim. Yekpare metal kasa kullanan cihaz, bu anlamda bulunduğu fiyat segmentine göre kaliteli bir tasarımı sunmayı başarıyor. Ön taraftan baktığınızda ise geleneksel çerçeve tasarımıyla birlikte %80.5’lik bir ekran kasa oranı görüyoruz. Arka bölümde yer alan parmak izi sensörü bize biraz küçük geldi. Ayrıca hız konusunda da çok verimli değil. Ancak cihazda yüz tanıma teknolojisi de yer alıyor ve parmak izi sensörüne göre günlük hayatta daha hızlı sonuçlar veriyor.
6 inç boyutlu ekranda Full HD+ ve IPS LCD çözünürlük kullanılmış. Telefonda Snapdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.
Arka tarafta Sony IMX362 sensörünü kullanan F/1.9 diyafram değerine sahip 12 MP‘lik ana kamera ile birlikte 5 MP‘lik derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak 3600 mAh batarya kapasitesi ile gelen Meizu Note 8 modelinde, kutu içeriğinden çıkan 24W şarj adaptörüyle birlikte hızlı mCharge teknolojisi kullanıcılara sunuluyor.
Dizüstü Bilgisayar
Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Asus ZenBook 14 (UX434F) modeli incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un farklı teknolojisi olan ScreenPad’e sahip olan ZenBook 14, ikinci ekranında büyük kolaylıklar sunmayı başarıyor.
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Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Dünyanın en küçük 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan ZenBook 14, 2017 modeline göre %13 daha küçük boyutta geliyor. 1,09 kg ağırlığıyla beraber rahat taşınabilir yapıda olan ZenBook 14, şık bir tasarıma sahip.
14 inç Full HD LED ekranında Nano Edge teknolojisiyle %92 ekran-boyut oranı yakanmış cihazda 2,9 mm çerçeve inceliği bulunuyor. Ekranda %100 sRGB desteği ve 178 derecelik görüş alanı da cihazın artılarından.
Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX250 ekran kartı, 16 GB bellek ve 1 TB PCIe depolama ile birçok işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz ZenBook 14 modeli Harman Kardon destekli ses sistemi içeriyor. Bağlantı tarafında ise BT 5.0 ve 802.11ac desteği sunuyor.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.