Otomobil
Yerli otomobili yerinde gördük! TOGG özellikleri neler? Ne düşünüyoruz?
Yerli otomobilimiz Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yani TOGG markasıyla tanıtıldı. C sınıfı iki farklı SUV ve C sınıfı sedan prototipinin tanıtıldığı lansmanda TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri ve tanıtımları yer aldı.
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Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı. TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor.
Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek. Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor.
Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.
Otomobil
Yerli otomobil modelimiz tanıtıldı! Yerli üretimin yeri belli oldu!
Yerli otomobil, bugün öğlen saatlerinde yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sunumuyla yerli otomobilimiz resmen duyurulmuş oldu.
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun oluşumuyla tasarımına başlanan araç, lüks dizaynıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin tanıtılacağıyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan gelmeye başlamıştı. Bu anonsun üzerinden çok vakit geçmeden TOGG’un kendi Twitter hesabı üzerinden, yapılan açıklamalarla detaylanmaya başlamıştı.
Sonuç olarak, bugün beklenen an geldi ve Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı.
Yerli otomobil özellikleri neler? Ne vadediyor?
TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor. Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek.
Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor. Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak.
Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.
Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programında (Euro Ncap), araç 5 yıldız programına uygun tasarlanmış. Bu sıralama yeni araçların konfor standartlarına ne kadar uygun olduğunu belirleyen bir program olarak karşımıza çıkıyor.
Yerli üretimin merkezi Gemlik’te kuruluyor!
Yerli arabamız, Gemlik’te bulunan 4,5 km’lik askeri arazinin üzerinde konumlandırılacak ve üretimlerine hız kesmeden başlanacak. 2022 yılında yerli aracımızı piyasada görmenin gururunu yaşayacağız.
TOGG resmi hesabından arabaların tanıtım videosu yayınlandı!
Yeni Lige yolculuğum başladı…
Teşekkürler Türkiyem!#YeniLigeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/bCa1dtfo8Z
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2019
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Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde şirket CEO’su Elon Musk tarafından tanıtılmış ve sıra dışı tasarımıyla dikkatleri epeyce üzerine çekmişti. Bu farklı tasarım, dizüstü bilgisayarlara da ilham kaynağı olacağa benziyor.
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Tesla araçların, otomobil pazarında eğlence odaklı özelliklere sahip tek marka olmasından ötürü böyle bir paylaşımın yapıldığı tahmin ediliyor.
Sıra dışı tasarım: Tesla Cybertruck
Başlangıç fiyatı ABD için 39 bin 900 dolar olarak açıklanan araç, tanıtımının üzerinden bir hafta bile geçmeden 200 bin ön sipariş almayı başardı. Aracın en gelişmiş versiyonu, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken, bu haliyle piyasadaki bir çok yüksek performanslı otomobili geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca aracın tüm versiyonları 3,500 kilo taşıma ve 14 bin kilo çekme kapasitesine sahip. Cybertruck ile ilgili bilgileri, buradaki yazımıza göz atarak daha da detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
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BMW Z4 için 400 beygirlik AC Schnitzer dokunuşu
BMW Z4 üzerinde yapılan bazı değişikliklerle, AC Schnitzer Z4 modeli ortaya çıktı.
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AC Schnitzer dokunuşu BMW Z4 için nasıl değişiklikler getirdi?
Söz konusu geliştirmeler, BMW Z4 model ailesinin en üstünde yer alan M40i üzerinde yapıldı. Fabrika çıkışı olarak 340 beygir ve 500 Nm tork üreten sıralı 6 silindirli motorda, AC Schnitzer tarafından değişikliklerle bu değerler 400 beygir ve 599 Nm torka yükseldi. Sürüş yüksekliği 15-25 mm azaltılan BMW Z4, daha gürültülü bir egzozu, daha büyük jantları ve karbon detaylar ile göze çarpıyor. AC Schnitzer, bu projesi için ” Sizlere sürüş esnasında mümkün olan en özel anları yaşatmak için uğraştık” şeklinde yorumda bulundu.
Tabi ki daha az güçlü motorlar da bu modifikasyonlardan nasibini alıyor. 4 silindirli motora sahip Z4 20i ve Z4 30i modelleri için de dış görünümde, kaput altında ve yürüyen aksamlarda yer alan geliştirmeler var. Bu motorlara sahip araçların, süspansiyonlarda 35 mm kadar alçaltma yapılabilecek fakat en tepedeki M40i modelinden daha az güçlü oldukları için daha az agresif egzoz sesiyle karşımıza çıkacaklar.
Ayrıca tüm AC Schnitzer Z4 modelleri 5 yıl garantiye sahip. Yani yepyeni aracınızı, AC Schnitzer‘e gönül rahatlığıyla teslim edebilir, yüksek performansın keyfini güvenle sürebilirsiniz.