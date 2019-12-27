Yerli otomobili yerinde gördük! TOGG özellikleri neler? Ne düşünüyoruz?

Yerli otomobilimiz Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yani TOGG markasıyla tanıtıldı. C sınıfı iki farklı SUV ve C sınıfı sedan prototipinin tanıtıldığı lansmanda TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri ve tanıtımları yer aldı.

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Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı. TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor.

Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek. Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor.

Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.