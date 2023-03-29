Togg’un göğüs kabartan başarısı ile berbar yerli otomobil sektörü de hareketlenmiş durumda. Bursa’nın İnegöl ilçesinde altı sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu bir elektrikli otomobil projesi olan Amperino projesinden yeni haberler geldi. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan aracın detaylarını, bir gazeteye verdiği röportajda şirketin yönetim kurulu başkanı Yakup Canseven anlattı!

Amperino 2025 Yılında Seri Üretime Geçebilir!

Amperino’nun 150 kilometre yol gidebilidiğini belirten Canseven, seri üretimine 2025 yılında başlamayı planladıklarını söylüyor. Amperino bir otomobil tasarımına sahip olsa da, bu aracı sürmek için otomobil ehliyetine ihtiyacınız yok. Öyle ki, otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençler bile kullanabilecek.

Amperino heyeti Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret edip projenin son aşamasını aktardılar. Bakan Varank da Amperino’ya destek vereceklerini bildirdi. Gemlik’te üretilen yerli ve milli otomobil Togg’un ardından, İnegöl’de yürütülen elektrikli otomobil projesi Amperino da halk arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Projeye başlama kararı aldıktan sonra bir mühendislik ekibi kurmaya başladıklarını söyleyen Canseven. Kıbrıs’ta daha önce de elektrikli otomobil sektöründe faaliyette bulunan yerli bir firmada tasarım, şase ve batarya ile yazılım konularında lider üç mühendise teklif götürdüklerini ifade ediyor. Daha önceden deneyimli olan bu mühendisler, ikna olup projeye inanmışlar. Böylece ilk çekirdek kadro kurulmuş.

Projenin tamamen yerli olduğunu söyleyen Canseven, “Şu an 35 arkadaşımız var. Şu an kendi teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. Aracın bütün teknolojileri, A’dan Z’ye bize ait.” ifadelerini kullandı. Sözlerine “Aspilsan, 2023 yılı Haziranı’nda bizim kullanacağımız pili de üretecek. O da olursa tamamen batarya da yerli olacak. Türkiye’de ilk defa bataryada soğutma teknolojisi kullanılacak.” ifadeleriyle devam eden Canseven aracın “yerli” sözünü tam anlamıyla yaşatacağına vurgu yapıyor.

Karbon ayak izi konusunda da çevreci olduğuna vurgu yapılan Amperino’nun şasisinde keten esaslı bio-fiber malzemeler kullanılması planlanıyor. Bu sayede aracın hem üretim hem de kullanımının çevreye etkisi en aza indirilecek.

Bizler de Amperino projesinin Togg gibi başarılı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Umarız Amperino ülkemizin otomotiv sanayisinde yeni bir sayfa açar ve bu modellerden çok daha fazla görürüz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Amperino’nun tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!