Tesla Motors, Instagram üzerinden bir hikaye paylaştı ve resmi bir şekilde Türkiye pazarına gireceklerini duyurdu. Paylaşılan görselde ise 4/4 imgelemesiyle birlikte 4 Nisan tarihi işaret edildi. Ayrıca görseldeki aracın da Tesla Model Y olduğu belli oluyor.

İlk etapta ilk deneyim ve mağazasını İstanbul’daki Kanyon AVM’de, ikincisini ise henüz kesinlik kazanmasa da Anadolu yakasındaki Emaar AVM’de açması konuşuluyor. Tesla’nın ilk o olarak Model Y elektrikli otomobilini getirmesinin sebebi ise diğer modellere (Model 3, Model S, Model X) nazaran daha düşük vergi dilimine girmesi.

Tesla Model Y sunduğu özellikler ile beraber yakın zamanda yollarda görmeye başlayacağımız Togg T10X’in direk rakibi olacağını söyleyebiliriz. Peki muhtemel Tesla Model Y fiyatı ne olabilir? Sunduğu özelliklere göre fiyat rekabetçi olur mu? Süper şarj istasyonları ne durumda? Bu gibi sorunların cevabını videoda bulabilirsiniz.

Siz olsanız Togg T10X mi yoksa Tesla Model Y mi tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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