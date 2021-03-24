Yeni VW Golf R Variant, neredeyse kamuflajsız yakalandı!

VW Golf ailesinin en güçlü üyesi olan Golf R, sekizinci neslinde hatchback seçeneğine kavuştu. Fakat station modeli olan Golf R Variant hala daha son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Araç, bir süre önce Yeşil Cehennem‘de, yani Nürburgring pistinde görüntülendi.

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Golf R Variant, en son görüldüğünde kuzey bölgesindeydi ve kamuflajlı olarak test ediliyordu. VW’nin R modellerine özgü mavi rengi ile Nürburging’te görüntülenen bu araç ise neredeyse hiç kamuflaj taşımıyordu. Artık aracın son hali ortaya çıktı desek yalan olmaz.

Ön panjurdaki üzeri bantlı bir R logosu, mavi kaliperli büyük frenleri, modele özgü tamponlar ve saten gümüş ayna kapakları ile araç, R modeli görünümüne sahip. Tabi dörtlü egzoz çıkışını da unutmamak lazım.

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VW Golf R Variant, hatchback modelden ne kadar farklı olacak?

Resmi bir açıklama henüz bulunmasa da hatchback model ile aynı aktarma sistemlerini kullanması bekleniyor. Çünkü genelde station modellerde uzatılan kısım aks değil arka yan gövde panelleri oluyor.

Yeni VW Golf R hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyordu. Station modelin 0-100 km/s hızlanmasını, çok ufak bir farkla (Muhtemelen 5 saniyede tamamlayacak.) biraz daha yavaş tamamlaması bekleniyor.

VW, sekizinci nesil Golf R modellerinin gelişiminde yol tutuşa büyük önem verdiğini söylüyordu. Drift modu, tork vektörleme ve gelişmiş şasi yetenekleri ile araç, yedinci nesil Golf R modeline kıyasla Nürburgring’i 19 saniye daha hızlı turlayabildi.

Golf R Variant’ın tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama henüz yok. Fakat görsellere bakılırsa çok yakında kendisiyle tanışacağız gibi görünüyor.

Kaynak: Carscoops

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