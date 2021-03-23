Yeni Nissan 400Z, seri üretime en yakın haliyle görüntülendi!

OnePlus 9 ve 9 Pro modellerini içeren OnePlus 9 Serisi tanıtıldı. İşte çok merak edilen OnePlus 9 Serisi modellerinin özellikleri ve fiyatları.

OnePlus yeni amiral gemisi modellerini resmi olarak tanıttı. OnePlus’ın 2021 yılına damga vuracak yeni modelleri OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Dolayısıyla cihazların fiyatları da özellikleri de kesinleşti. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.

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OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!

OnePlus 9 Serisi modelleri arasında zirveyi temsil eden OnePlus 9 Pro, yüksek özellikler sunuyor. İlk olarak performans kısmından başlamak gerekirse, OnePlus 9 Pro içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setini taşıyor. Buna ek olarak 8GB LPDDR5 Ram bellek ile birlikte gelen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan 9 Pro, UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor.

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OnePlus 9 Pro‘nun ön yüzüne baktığımızda bizleri 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 ekran karşılıyor. LTPO panel kullanan bu ekran %50’ye varan güç tasarrufu sağlıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunan cihaz, uygulamalara göre bu hızı değiştirebiliyor. 1440 × 3216 piksel çözünürlük sunan bu ekran, bir milyardan fazla renk sunuyor. 1300 nit parlaklık sunan OnePlus 9 Pro, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine sahip.

Hemen ön kısımdaki kameraya göz attığımızda bizleri 16MP‘lik Sony IMX471 sensörü karşılıyor. Her ne kadar megapiksel bazında düşük görünse de, f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ciddi performans sunuyor. Arka kısma baktığımızda OnePlus 9 Pro ana kamera olarak Sony IMX789 sensör kullanıyor. 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük ile gelen bu sensör çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip. Aynı zamanda bu sensör cihazın 12 bit RAW görüntüler üretmesine, 8K(30fps) ve 4K(120fps) video kaydına da olanak sağlıyor. Öte yandan 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensörü taşıyan 9 Pro, ek olarak 8MP telefoto sensörü ve 2MP monokrom sensöre de sahip.

Elektriksel anlamda gücünü 65W hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bataryasından alan cihaz, Wrap Charge 50 ve Wrap Charge 65 ile hem dikey hem yatay konumda şarj olma imkanı sunuyor. Aynı zamanda cihazın tam şarj süreleri ise (%1’den %100’e) Wrap Charge 50 için 43 dakika, Wrap Charge 65 için 29 dakika olarak ölçülmüş.

Son olarak alüminyum bir çerçeve ile gelen cihaz, Gorilla Glass ile korunuyor. IP68 ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteren cihazın fiyatı OnePlus tarafından şu şekilde belirlenmiş:

OnePlus 9 Pro USA Europe India 8GB Ram/128 GB depolama USD 970 EUR 900 INR 65,000 12GB Ram/256 GB depolama USD 1,070 EUR 1,000 INR 70,000

OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!

OnePlus 9 Serisi‘nin diğer modeli olan OnePlus 9 özellik olarak Pro’dan pek ayrılmıyor. Yine performansını Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram seçeneği sunuyor. 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunan OnePlus 9, UFS 3.1 depolamaya da sahip.

Ön tarafında 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel ile karşımıza çıkan OnePlus 9, bu ekran ile 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlük sunuyor. HDR10 sertifikalı cihaz, 1100 nit parlaklık sunarken, yine ön kısmında 9 Pro ile aynı özelliklere sahip 16MP‘lik Sony ön kamerasını taşıyor.

Arka kısmına baktığımızda ana modül olarak Sony IMX689‘u kullanan cihaz 48MP çözünürlük sunuyor. Yine Pro modelindeki gibi çift yerel ISO ve 12-bit RAW görüntüler sunan bu kamera, DOL-HDR teknolojisine de sahip. Video tarafında ise yine Pro modeli gibi 4K 120fps ve 8K 30 fps olmak üzere iki yüksek görüntü kalitesi sunabiliyor. Bu kameraya ek olarak 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip.

Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:

OnePlus 9 USA Europe India 8GB Ram/128 GB depolama USD 730 EUR 700 INR 50,000 12GB Ram/256 GB depolama USD 830 EUR 800 INR 55,000

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