Genel
Yeni Nissan 400Z, seri üretime en yakın haliyle görüntülendi!
Bir süre önce Nissan, efsane Z serisinin yeni nesli olan modelin prototipini tanıtmıştı. Seri üretim halinde “400Z” adını taşıması beklenen aracın, seri üretime çok yakın bir örneği nakliyat esnasında görüntülendi.
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Nissan yetkilileri, aracın prototip halinin tanıtımında, seri üretim halinin büyük oranda aynı kalacağını söylemişti. Ortaya çıkan görsellere baktığımızda ise bu söze oldukça uyan bir araçla karşı kaşıya olduğumuzu görüyoruz.
Nissan 400Z, genel hatlarıyla Z ailesinin karakteristik dış çizgilerini taşıyor. Aracın ön kısmına baktığımızda ise prototipten farklı olarak tampondaki ızgara ve renkli sinyallere sahip farlar bulunuyor. Aracın yan tarafına baktığımızda ise prototipe kıyasla farklı bir kapı kolu yer alıyor. Arka tamponun yan köşesindeki kırmızı reflektörden, bu aracın Amerika pazarı versiyonu olduğunu anlıyoruz.
Nissan 400Z’nin arka tarafına baktığımızda ise yine konseptten çok uzaklaşılmadığını görüyoruz. Siyah arka difüzörlü tampon, çift egzoz çıkışı ve retro tasarımlı arka farlar kendini oldukça belli ediyor. Fakat konseptte bulunmayan bir parça var: Arka spoyler. Muhtemelen denemek için eklenmiş bir aksesuar. Yani umarım öyledir. Çünkü o kadar yıldır beklenen bir araç için satışa hazır haldeki bir aksesuarın bu kadar da eğreti durmaması lazım. En azından bence çok da uyumlu durmuyor.
Yeni Z’nin kabinine ait detaylar da bulunuyor görsellerde. Günümüz modasına uygun olan dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi kendini gösteriyor. Spor direksiyon simidi ve otomatik şanzımana ait vites topuzu ise oldukça şık bir tasarıma sahip.
Nissan 400Z’nin, Infiniti Q60 Red Sport 400 üzerindeki motoru kullanması bekleniyor. Bu motor, çift turbo beslemeli 3.0 litrelik V6 bir ünite. 400 beygir güç ve 474 Nm tork sunabilen bu motorun yedi ileri otomatik ve altı ileri manuel şanzımanla sunulacağı söyleniyor.
Kaynak: Carscoops, turbologyllc, 400ZCLUB.com
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı! İşte OnePlus 9 serisinin özellikleri
OnePlus 9 ve 9 Pro modellerini içeren OnePlus 9 Serisi tanıtıldı. İşte çok merak edilen OnePlus 9 Serisi modellerinin özellikleri ve fiyatları.
OnePlus yeni amiral gemisi modellerini resmi olarak tanıttı. OnePlus’ın 2021 yılına damga vuracak yeni modelleri OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Dolayısıyla cihazların fiyatları da özellikleri de kesinleşti. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.
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OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
OnePlus 9 Serisi modelleri arasında zirveyi temsil eden OnePlus 9 Pro, yüksek özellikler sunuyor. İlk olarak performans kısmından başlamak gerekirse, OnePlus 9 Pro içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setini taşıyor. Buna ek olarak 8GB LPDDR5 Ram bellek ile birlikte gelen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan 9 Pro, UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor.
OnePlus 9 Pro‘nun ön yüzüne baktığımızda bizleri 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 ekran karşılıyor. LTPO panel kullanan bu ekran %50’ye varan güç tasarrufu sağlıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunan cihaz, uygulamalara göre bu hızı değiştirebiliyor. 1440 × 3216 piksel çözünürlük sunan bu ekran, bir milyardan fazla renk sunuyor. 1300 nit parlaklık sunan OnePlus 9 Pro, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine sahip.
Hemen ön kısımdaki kameraya göz attığımızda bizleri 16MP‘lik Sony IMX471 sensörü karşılıyor. Her ne kadar megapiksel bazında düşük görünse de, f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ciddi performans sunuyor. Arka kısma baktığımızda OnePlus 9 Pro ana kamera olarak Sony IMX789 sensör kullanıyor. 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük ile gelen bu sensör çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip. Aynı zamanda bu sensör cihazın 12 bit RAW görüntüler üretmesine, 8K(30fps) ve 4K(120fps) video kaydına da olanak sağlıyor. Öte yandan 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensörü taşıyan 9 Pro, ek olarak 8MP telefoto sensörü ve 2MP monokrom sensöre de sahip.
Elektriksel anlamda gücünü 65W hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bataryasından alan cihaz, Wrap Charge 50 ve Wrap Charge 65 ile hem dikey hem yatay konumda şarj olma imkanı sunuyor. Aynı zamanda cihazın tam şarj süreleri ise (%1’den %100’e) Wrap Charge 50 için 43 dakika, Wrap Charge 65 için 29 dakika olarak ölçülmüş.
Son olarak alüminyum bir çerçeve ile gelen cihaz, Gorilla Glass ile korunuyor. IP68 ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteren cihazın fiyatı OnePlus tarafından şu şekilde belirlenmiş:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
OnePlus 9 Serisi‘nin diğer modeli olan OnePlus 9 özellik olarak Pro’dan pek ayrılmıyor. Yine performansını Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram seçeneği sunuyor. 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunan OnePlus 9, UFS 3.1 depolamaya da sahip.
Ön tarafında 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel ile karşımıza çıkan OnePlus 9, bu ekran ile 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlük sunuyor. HDR10 sertifikalı cihaz, 1100 nit parlaklık sunarken, yine ön kısmında 9 Pro ile aynı özelliklere sahip 16MP‘lik Sony ön kamerasını taşıyor.
Arka kısmına baktığımızda ana modül olarak Sony IMX689‘u kullanan cihaz 48MP çözünürlük sunuyor. Yine Pro modelindeki gibi çift yerel ISO ve 12-bit RAW görüntüler sunan bu kamera, DOL-HDR teknolojisine de sahip. Video tarafında ise yine Pro modeli gibi 4K 120fps ve 8K 30 fps olmak üzere iki yüksek görüntü kalitesi sunabiliyor. Bu kameraya ek olarak 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip.
Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
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Genel
HBO Max, avatarlarıyla diğer platformları geride bıraktı
HBO Max, profil fotoğrafı seçme konusunda Netflix ve Disney Plus’ı geride bırakıyor. Platform, Kendi avatarınızı yükleyebileceğiniz veya yüzden fazla avatar arasından seçim yapabileceğiniz ayrıcalığı size veriyor.
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HBO Max profil fotoğrafınızı oluşturmanıza izin veriyor
Oldukça fazla kullanıcısı olan platform, özel bir profil fotoğrafı seçme özelliğiyle kullanıcıları oldukça sevindirecek. HBO Max müşterilerine bugünden itibaren bu seçeneği sunduğunu bildiriyor. Aboneler artık HBO Max’in içerik kitaplığında 120’den fazla karakter içeren ve önceden seçilmiş olan avatarlar arasında seçim yapabilecek.
- HBO Max, AT&T’nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında ortaya çıktı. 27 Mayıs 2020 tarihinde ise hizmete başladı.
Seçtiğiniz özel bir fotoğraf yüklemek, Netflix, Disney Plus ve Hulu gibi platformlarda yapabileceğiniz bir şey değildi. Netflix eskiden bir sosyal medya hesabınızdan bağlandığınızda bir resim göstermenize izin verirdi. Ancak bu özellik artık mevcut değil. Aynı zamanda HBO Max artık size ve evinizdekilere biraz daha kişisel hesaplara sahip olmanızı sağlıyor. Eğer çocuklarınız varsa, profil seçme özelliği onlar için daha eğlenceli bir platform sunar.
WarnerMedia bir basın bülteninde “Bugün lanse edilen ve desteklenen tüm ortaklar arasında 26 Mart’a kadar kullanıma açık olan bu yeni özellik, kullanıcıların kimliklerini yaratıcı bir mercekle ifade etmelerine ve platformda sevdikleri hikayeler ve karakterlerle daha fazla bağlantı kurmalarına olanak tanıdı,” dedi.
Eğer HBO Max’e sahipseniz, mobil uygulamadan veya tablet uygulamasından avatar seçebilirsiniz. Aynı zamanda kendi fotoğrafınızı da çekip yükleyebilirsiniz. Seçtiğiniz bu görüntü daha sonra tüm hesaplarınızda görünecektir. Eğer profilinizi silerseniz, yüklemiş olduğunuz fotoğraflar ve şifreniz tamamen ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte ebeveyn denetimini etkinleştirdiyseniz, bir çocuğun hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmesi için bir PIN gerekli olacaktır. Çıkan bu PIN sizin belirlediğiniz bir şifre olacak.
Çıkan bu özellik kullanıcılar için daha kişisel ve görsel olarak da daha özel bir özellik sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, profil seçerken herhangi bir karışıklıkla karşılaşmayacaklar. Aynı zamanda HBO Max yeni özelliğiyle diğer platformları da geride bırakacak gibi duruyor.
Genel
MediaMarkt’ta Teknolojiyle Yenilen Kampanyası başladı!
Bilgisayarlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan aksesuarlara onlarca üründe olan fırsatlar 23-25 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
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Son zamanlarda artan teknolojik ürün ihtiyacımız ileriki günlerde de katlanarak artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle pandemi süreci devam ettikçe telefon, bilgisayar ve ses araç gereçlerinin önemi daha da artıyor. Böylece kullandığımız bu ürünlerin eskime payları da kullanımlarına bağlı olarak eskime payı da artıyor. Biz de bu amaçlar doğrultusunda MediaMarkt’ta sizler için uygun gördüğümüz ürünlerden birkaç tanesini listeledik.
Sizin için seçtiğimiz ürünler:
iPhone SE 2020 64GB
Apple iPhone SE 2020, Apple ekosistemindeki iPhone’lar içerisindeki en uygun fiyatlı iPhone olarak dikkat çekiyor. Özellikle içiresinde buldurduğu A13 Bionic işlemci sayesinde yüksek performans sunuyor. IOS sisteminin de uzun süre güncel kalacak bir sistem olduğunu düşününce bu telefonu almak için başlıca sebeplerden biri diyebiliriz. Siz de bu telefonu incelemek ve 4849 TL’ye satın almak için buraya bakabilirsiniz.
Lenovo İdeapad 3 Diz Üstü Bilgisayar
Günlük işlemlerinizi kolayca yapmak, film, dizi ve bunun gibi video içerikleri izlemek, ofis işlerinizi yapmanızı sağlayacak giriş segmenti bir bilgisayar arıyorsanız bu modele bakmanızda fayda var. Windows 10 ile gelen, 128GB hafızaya sahip LENOVO IdeaPad 3’ e göz atmak ve 3.199 TL’ye satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
JBL GO3 Bluetooth hoparlör
Özellikle taşınabilir bir bluetooth hoparlör arıyorsanız ve bu hoparlörlerden müzik dinlemek hoşunuza gidiyorsa bu modeli de tercihleriniz arasına almanızı tavsiye ederiz. 4.2 W’lık ses gücüyle boyutuna oranla yeterince ses gücü olduğunu söylemek mümkün. Sizde bu modele göz atmak ve 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Yazan: butiksevda, 5 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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