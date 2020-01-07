ASUS
Yeni VivoBook S artık daha ucuz ve daha performanslı!
VivoBook S serisi (S433 / S533) bilgisayarlar CES 2020 de tanıttığını duyurdu. Vivobook serisinden bazı özellikler kısılırken fiyatta da indirime gidilmiş.
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Marka, dijital olarak yoğun tempoda çalışan profesyonellerden, sürekli hareket halinde olan sıradan kullanıcılara kadar herkes için tasarlandığını belirttiği yeni ürün serisinin, en güncel 10. nesil Intel işlemciler ve en son NVIDIA GeForce GPU’lar ile güçlendirildiğini aktardı.
Wi-Fi 6 bağlantıları ile marka kullanıcılarının diğer mobil cihazlar ile sorunsuz entegrasyon sağlayacağı aktarılıyor. Cihaz ile birlikte gelen MyASUS yazılımının da üretkenliği bir adım ileriye taşıyacağı belirtildi.
Üstün performans vurgusu yapıldı!
Marka yetkilileri, VivoBook S serisi ile ilgili, üstün performans ve şık görünüm vurgusu yaptı. ASUS yetkililerinin yeni VivoBook S serisi ile ilgili yaptığı açıklamanın diğer bölümünde şu bilgilere yer verildi.
Vivobook serisi dizüstü bilgisayarlar, kişilik ve performans arasında mükemmel bir denge kurar ve yeni seride her modele biraz yetenek ve estetik katan benzersiz bir sarı renk ile çevrelenmiş Enter tuşu bulunur.
Farklı cesur renklerle tasarlanan en yeni VivoBook S serisi dizüstü bilgisayarlar, çoklu görev ve yüksek tanımlı eğlence için beklentileri tamamen karşılayabilecek olan 10. nesil Intel Core işlemcilere, 16 GB RAM kapasitesine mevcut.
Intel entegre grafikler veya en son NVIDIA GeForce arasında bir seçim yapılabiliyor. Ayrıca bu yeni nesil Vivobook S serisi NanoEdge ekranlı ince çerçevesi ile boyutları güncellendi.
ASUS VivoBook S433 / S533 özellikleri
Marka tarafında kasanın boyut ve seçenekleri ile ilgili ayrıca şu detaylar aktarıldı:
15.6 inçlik ekranı ile VivoBook S15, kompakt bir kasada maksimum ekran alanı sunar, bu nedenle ekranda iki veya daha fazla aktif pencereyle çoklu görev yapma eğiliminde olanlar için en pratik seçimdir.
VivoBook S14, 14 inç ekranı ve 1,4 kg ağırlığıyla, çok çeşitli ihtiyaçları olan kullanıcılar için mükemmel bir boyuttadır. Sayısal tuş takımı kullanmak isteyen kullanıcılar için, S14’ün bazı modellerinde isteğe bağlı hızlı veri girişi için entegre LED aydınlatmalı sayısal tuş takımı olan ASUS NumberPad 2.0 dokunmatik yüzey bulunur.
Her iki modelde de daha iyi bir yazma deneyimi için, standartlardan daha büyük ve geniş klavye tuşları sunuluyor. Marka, şık tasarım ve güçlü donanım ile fiyat performans kullanıcıları için çok ilgi çekici bir alternatif olacağını, yeni Vivobook S serisinin önümüzdeki günlerde Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisini verdi.
ASUS
ASUS,14 inçlik ROG Zephyrus laptop’unu CES 2020’de tanıttı!
ASUS, 14 inçlik yeni Zephyrus serisi laptopunu CES 2020’de oyuncuların beğenisine sundu. Güçlü işlemcisi ve yüksek performans vadeden yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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CES fuarında bu sene teknoloji markaları tarafından bir çok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor.
Bu markalardan biri de olan ASUS oyuncu bilgisayarı teknolojilerini geliştirdiği markası Republic of Gamers serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.
ASUS Zephyrus G14 (GA401): Daha kompakt kasa ve daha güçlü donanım
İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ultra ince oyun kategorisini, yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz.”
En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 modeli oldu.
15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14’ün , geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Zephyrus G14’ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.
Kolay şarj olabilir yapı ve uzun pil ömrü!
Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği vurgulanırken bu durumun yeni G14’de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14’ü ekstra taşınabilir hale getirdiği belirtti.
Hem iş hem eğlence için üst düzey performans!
Yeni Zephyrus G14(GA401) ’ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; “uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor.
NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB’a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.
ASUS
ASUS’tan fiyat-performans serisi laptoplar: TUF FA506/706!
ASUS firmasının fiyat-performans serisi olan TUF Gaming’e, Barcelona’da yapılan CES 2020’de iki model daha eklendi.
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ASUS, fiyat-performans odaklı TUF Gaming serisinin yeni modellerini CES 2020 fuarında duyurdu. Özellikle AMD ile geliştirdiği işbirliği sayesinde son nesil Intel işlemcilerin yanı sıra, son nesil Ryzen işlemciler de bu yeni seride son kullanıcının beğenisine sunulacak.
Güçlü işlemcileri ile yeni FA506/706 modellerinin bugüne TUF Gaming serisinde yer alan en üst düzey performansı sunacağı belirtildi
TUF gaming serisinde dayanıklılık ile yüksek performansı buluşturduklarını söyleyen ASUS, şu ifadeleri kullandı; “ TUF Gaming dizüstü bilgisayarların en yeni modeli olan FA506/706 ile AMD Ryzen 4000 Serisini veya 10.nesil Intel işlemcileri birinci sınıf grafikler olan NVIDIA Turing tabanlı GPU’larla ve ekran seçenekleriyle birleştiriyor. 144Hz’e kadar yenileme hızı ve daha iyi pil ömrü, bu sağlam kasanın öne çıkan özelliklerini oluşturuyor.”
Yeni AMD “Zen 2” çekirdek mimarisi şimdi yeni bir AMD Ryzen 4000 Serisi, mobil işlemci serisinde dizüstü bilgisayarlara geliyor. En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan ötesini yapmalarını sağlıyor.
En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan çok daha fazlasını yapmalarına izin veriyor.
ASUS yetkilileri, bu yeni nesil fiyat performans serisinin yakın zamanda Türkiye’de satışta olacağını aktardılar.
ASUS
ASUS, CES’te, kurumlara ve günlük yaşama yönelik yeni ürünler!
ASUS; CES 2020’de kurumlara ve günlük yaşama yönelik tasarladığı ürünlerini tanıttı. Tanıtılan yeni ürünler arasında anakartlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar, router’lar ve AIoT cihazları yer alıyor.
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ASUS, CES 2020’de içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyoneller için geliştirdiği Prime TRX40-Pro anakartını tanıttı. AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için özenle tasarlanan bu anakart, Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı ile birlikte inanılmaz derecede hızlı depolama performansı sunan SSD RAID dizilimleri yapma imkanı sunuyor.
Tanıtılan diğer ürünler arasında ProArt Station mini PC’ler, ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitör, ProArt Display PA248QV ve PA278QV monitörler, TUF Gaming VG27AQL1A oyuncu monitörü, ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), RT-AX89X ve RT-AX86U router’lar ve Tinker Edge T ile Tinker Edge R tek kartlı bilgisayarlar ve Mini PC PN61T gibi AIoT cihazları yer alıyor.
ASUS’tan yeni anakart serisi!
ASUS Prime TRX40-Pro ATX anakart içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyonel kullanım için AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla özenle geliştirildi.
16 aşamalı sağlam bir güç tasarımına; kapsamlı sıcaklık kontrolü ve soğutmaya; üç adet yeni nesil PCIe 4.0 M.2 yuvası, Intel Gigabit Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 ile yeni nesil bağlantı seçeneklerine ve akıllı ayarlara sahip olan Prime TRX40-Pro, yaratıcı fikirleri gerçeğe dönüştürmek için gereken olağanüstü performansı ve dayanıklılığı sunabilen bir üst düzey masaüstü bilgisayar anakartı.
Tüm ASUS ve ROG TRX40 anakartlarla uyumlu Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, sistemlere dört adet NVMe SSD eklemesine olanak veriyor.
16GT/s’ye kadar PCIe 4.0 bant genişliğini, CPU PCIe veri yollarını kullanarak donanım tabanlı ön yüklenebilir RAID dizilimlerine destek veriyor. Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, 4K ve 8K video dosyalarıyla çalışan video editörleri gibi içerik üreticiler için mükemmel bir depolama performansı sağlıyor.
ZenScreen MB16ACE ile güçlü donanım!
15,6 inç boyutundaki Full HD ZenScreen MB16ACE taşınabilir ekran, 1080p dizüstü bilgisayar sahibi bir kullanıcının çalışma alanını iki katına çıkarıyor. 8 mm inceliği ve 0,7 kg ağırlığıyla MB16ACE çoğu dizüstü bilgisayar çantasına sığıyor. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni ve gelişmiş Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor.
ProArt Display PA248QV ve PA278QV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Fabrikada kalibre edilen bu ekranlar ortalama Delta E < 2 seviyesi ve %100 sRGB/ %100 Rec. 709 renk alanıyla üst düzey renk doğruluğu sunuyor.
27” ProArt Display PA278QV geniş en boy oranıyla 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, 24,1” ProArt Display PA248QV ise 16:10 en boy oranıyla 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranda da son derece ince yan ve üst çerçeveler yer alıyor.
Oyuncu monitörleri tarafında ise, TUF Gaming VG27AQL1A çok daha sağlam bir kullanım imkanı sunuyor. Ultra ince çerçeveler ekrandaki görüntüye odaklanmanızı sağlarken VESA DisplayHDR 400 standartlarına uyumluluk sayesinde sanal oyun dünyaları en yüksek kaliteyle gözlerinizin önüne seriliyor.
TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi (MPRT) ile kullanıcılara kusursuz ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. ELMB SYNC sayesinde ELMB (düşük hareket bulanıklığı teknolojisi) ve değişken yenileme hızı özelliğini aynı anda çalıştırabilen monitör, oyunlarda yüksek kare hızlarıyla net görüntüler için gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor.
ASUS, yeni nesil ağ çözümlerinde iddialı!
Ağ sistemleri için geliştirilen ZenWiFi Voice çift bant AC1300 router, Amazon Alexa entegrasyonuna sahip. AiMesh teknolojisine destek veren cihaz, tek başına bir router olarak ya da diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kurulan ağ sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor.
Ürünü kablosuz router’ların sinyal gücünü güçlendirmek için bir menzil artırıcı olarak da kullanmak mümkün. Zen WiFi Voice kablosuz cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlamanın yanı sıra Amazon Alexa’ya da erişim imkanı sunuyor.
ZenWiFi AX (XT8) maksimum kapsama alanı ve performans arayanlara iki adet WiFi 6 router ile kuruluma hazır bir ağ sistemi sunuyor. İstemciler ve düğümler arası iletişim için bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandı üzerinden toplam 6.600 Mbps’ye kadar bağlantı sunan WiFi 6 desteği sayesinde eşsiz bir performans elde ediliyor.
İki şık ZenWiFi düğümü özel 4×4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarının keyfini çıkarıyor.
ZenWiFi AC (CT8) ağ WiFi sistemi, 3000 Mbps’ye ulaşan veri hızına ve ZenBook ailesinden esinlenerek her tür dekorasyona uyum sağlayabilen şık görünüme sahip iki adet AC3000 router ile üst düzey performans sunuyor. Üç adımda kolayca kurulabilen ZenWiFi AC, ayarları tüm düğümlerde senkronize edebilme özelliğiyle ağ sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.
ASUS AIOT cihazlar da tanıtımda yerini aldı!
Küçük ve güçlü birer tek kartlı bilgisayar olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R, düşük güç harcayarak makine öğrenimi arayüzlerini çalıştırabilen nöral işlem birimlerine (NPU) sahip. Nöral ağlarla çalışmak için geliştirilen NPU’lar bulut ortamındaki yapay zekayı yerel cihaza taşıyor.
Geliştiriciler için kullanışlı özelliklere sahip olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R yapay zeka için hazır olmanın yanı sıra ölçeklendirme imkanı da sunuyor.