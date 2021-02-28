Yeni Peugeot 308, station gövdesiyle görüntülendi!

Station wagon modellerin pabucu son zamanlarda dama atıldı desek yalan olmaz. Buna SUV ve crossover araçların yükselişinin etkilerinden birisi diyebiliriz. Fakat yine de Peugeot gibi üreticiler station modellerin geleceğine güveniyor. Bu yüzden 5 kapılı modelle birlikte satılmak üzere, 308 Station Wagon modelini geliştiriyor.

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Avrupa’da görüntülenen bu prototip, B-sütunlarına kadar 308 HB modeli ile aynı. Yani ön tarafta markanın yeni yüzü olan aslan dişi şeklindeki gündüz LED farları ve yeni logo aynen kalacak. Değişen kısımlara arka camlardan başlayabiliriz. HB modele kıyasla daha köşeli bir kare şeklinde olan camlar dikkat çekiyor. Uzayan tavanın bitimindeki spoyler de kendini gösteriyor. Ayrıca 308 HB’nin arka tamponunda bulunan plakalık, station modelde bagaj kapağında yer alıyor.

Büyük oranda gizli olsa da kabin, gözüktüğü kadarıyla HB modele kıyasla biraz daha yukarıda. İç mekanın tasarımının en son model Peugeot 3008 ile aynı olması bekleniyor.

Yeni Peugeot 308 HB’nin birkaç ay içinde benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit seçenekleriyle tanıtılması bekleniyor. Plug-in hibritlerin 1.6 litrelik benzinli motor ve çift elektrik motorun birleşmesinden oluşacağı söyleniyor. Bu hibrit üniteler, model ailesinin en tepesinde, 300 beygir civarında olması beklenen 308 Peugeot Sport Engineered (PSE)‘da bulunacak.

Kaynak: Carscoops

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