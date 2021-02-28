Genel
Yeni Peugeot 308, station gövdesiyle görüntülendi!
Station wagon modellerin pabucu son zamanlarda dama atıldı desek yalan olmaz. Buna SUV ve crossover araçların yükselişinin etkilerinden birisi diyebiliriz. Fakat yine de Peugeot gibi üreticiler station modellerin geleceğine güveniyor. Bu yüzden 5 kapılı modelle birlikte satılmak üzere, 308 Station Wagon modelini geliştiriyor.
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Avrupa’da görüntülenen bu prototip, B-sütunlarına kadar 308 HB modeli ile aynı. Yani ön tarafta markanın yeni yüzü olan aslan dişi şeklindeki gündüz LED farları ve yeni logo aynen kalacak. Değişen kısımlara arka camlardan başlayabiliriz. HB modele kıyasla daha köşeli bir kare şeklinde olan camlar dikkat çekiyor. Uzayan tavanın bitimindeki spoyler de kendini gösteriyor. Ayrıca 308 HB’nin arka tamponunda bulunan plakalık, station modelde bagaj kapağında yer alıyor.
Büyük oranda gizli olsa da kabin, gözüktüğü kadarıyla HB modele kıyasla biraz daha yukarıda. İç mekanın tasarımının en son model Peugeot 3008 ile aynı olması bekleniyor.
Yeni Peugeot 308 HB’nin birkaç ay içinde benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit seçenekleriyle tanıtılması bekleniyor. Plug-in hibritlerin 1.6 litrelik benzinli motor ve çift elektrik motorun birleşmesinden oluşacağı söyleniyor. Bu hibrit üniteler, model ailesinin en tepesinde, 300 beygir civarında olması beklenen 308 Peugeot Sport Engineered (PSE)‘da bulunacak.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Suzuki’nin 91 yaşındaki başkanı, 40 yılının ardından emekli oluyor
Suzuki Motor Şirketleri‘nin başkanı Osamu Suzuki, Haziran ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı. Şirketi, oğlu Toshihiro Suzuki‘ye teslim edecek.
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Reuters‘ın haberine göre Baba Suzuki, şirketin elektrikli araçlara geçiş ve Tesla-Apple gibi yeni oyuncularla mücadele etme zorluğunu kolaylaştırmak adına kenara çekildiğini söyledi. Fakat tamamen emekli olmayacağını, şirkete danışmanlık etmeye devam edeceğini de ekledi.
Baba Suzuki, karısının dedesi tarafından kurulan şirkete halen daha fayda sağlamak istediğini söyleyerek, saklanmak veya kaçmak gibi bir şey yapmayacağım dedi. Önceden de “ömür boyu emekli olmayan” olacağım dediği için bu söylemi çok da şaşırtıcı değil.
Karısının dedesi tarafından kurulan şirket kısmı biraz garip gelmiş olabilir. Ona da hemen açıklık getirelim. Asıl adı Osamu Matsuda olan 91 yaşındaki başkan, zamanında eşi Shoko Suzuki ile evlenmiş. Fakat Suzuki ailesinin hiç erkek varisi olmadığı için hanımının soyadını almış. Böylelikle Osamu Suzuki, şirketin yönetimi için soyadını değiştiren dördüncü damat olmuş.
Osamu Suzuki, 1958‘den beri şirkette çalışıyor ve 1978 yılından beri başkanlık koltuğunda. Kendisi Hindistan pazarına girme kararını veren kişi ve Maruti Suzuki India‘nın büyük paylı hissedarıdır aynı zamanda.
Ayrıca Baba Suzuki, şirketin 2016 yılındaki yakıt tüketimi skandalında CEO koltuğundan istifa etmiş fakat başkanlık görevine devam etmişti. Söz konusu skandal Suzuki‘nin 26 ve Mitsubishi‘nin 8 aracının, katalog verilerindeki yakıt tüketimi bilgilerinin hileli olduğuydu. Yakıt tüketimi, gerçek verilere kıyasla %8.8 düşük yazılmıştı.
Japonya’nın dördüncü en büyük otomobil üreticisi olan Suzuki, kısa bir süre önce, önümüzdeki beş yıl içinde büyük oranda elektrik teknolojilerine olacak şekilde yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.
Suzuki tahtının varisi Tosihiro Suzuki, “Sıfır karbon emisyonu artık bizim odak noktamızda. Suzuki, sektörün bu yeni yöneliminde geri kalmamalı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Reuters, Wikipedia, TRT Haber
Genel
Yeni nesil Mercedes-Benz C63 AMG hakkında bilinenler
Mercedes C-Sınıfı, geçtiğimiz günlerde yeni nesline kavuşmuştu. Şimdilerde ise gözler, ailenin en güçlüsü C63 AMG modellerine çevrildi.
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Bir süredir yeni nesil Mercedes C63 AMG’nin çift turbolu 4.0 litre V8 motora veda edeceğini biliyoruz. Yerini ise elektrik destekli dört silindirli bir motora bırakacak. Bu motorun, A45 ve CLA45 gibi modellere güç veren dört silindirli 2.0 litrelik ünite olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
İngiliz Car Magazine‘in haberine göre yeni C63 AMG’deki motor hibrit olacak. Benzinli motorun, elektrik destekli turbosuyla birlikte 414 beygir güç üreteceği belirtiliyor. Şanzımandan bağımsız olarak çalışan 197 beygirlik bir elektrik motoru ve bütünleşik bir marş jeneratörü ile bu benzinli motor desteklenecek.
Plug-in hibrit olan aracın toplam performans değerleri 542 beygir güç ve 800 Nm tork olacağı iddia ediliyor. Bu değerlerin, dokuz ileri otomatik bir şanzıman ile dört tekerleğe aktarılacağı söyleniyor. V8 motorlu güncel C63 AMG‘nin ise 510 beygir güç ve 700 Nm torka sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca yeni C63 AMG’de bir drift modu da bulunacak.
Yeni Mercedes C63 AMG’nin, şimdiki modele kıyasla 250 kg daha ağır olacağı söyleniyor. Fakat elektrik desteğiyle birlikte aracın 0-100 km/s hızlanmasının 3.5 saniye olacağı iddia ediliyor. Yani şimdiki modele göre 0.5 saniye daha hızlı olacak. Opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile aracın maksimum hızı 291 km/s‘de sınırlandırılabilecek. Ayrıca tamamen elektrikli sürüşe de olanak tanıyacak olan aracın, 65 km saf elektrik menzili sunması bekleniyor.
Yeni C63’ün ağırlık dağılımının 50:50 olacağı, adaptif süspansiyonlara ve arkadaki lastiklerin öndekilerden daha büyük olacağı iddia ediliyor.
Resmi olarak onaylanmasa da Mercedes AMG C63 4Matic + EQ olarak adlandırılması beklenen aracın, bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: carmagazine.co.uk, X-Tomi Design
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NOT: Haberde yer alan yeni nesil Mercedes C63 AMG tasarımı, X-Tomi Design’ın kendi kişisel çalışmasıdır. Mercedes-Benz ile hiç bir resmi bağlantısı yoktur.
Genel
FDA tek dozluk COVID-19 aşısını onayladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yalnızca bir doz gerektiren ve normal buzdolaplarında saklanabilen Johnson & Johnson COVID-19 aşısına izin verdi. Teşkilattan onaylanan üçüncü COVID-19 aşısı…
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Onaylanan Üçüncü Covid-19 Aşısı
Gıda ve İlaç Dairesi , yalnızca bir doz gerektiren ve normal buzdolaplarında saklanabilen Johnson & Johnson COVID-19 aşısına izin verdi. Teşkilattan onaylanan üçüncü COVID-19 aşısı.
Aşı, 18 yaş ve üstü kişilere uygulanabiliyor. Bu aşı ABD‘de şiddetli ve hafif COVID-19‘a karşı yüzde 72 etkili oldu. Koronavirüsün bir varyant formunun yaygın olduğu Güney Afrika‘da biraz daha az etkili oldu. İlk veriler ayrıca aşının asemptomatik enfeksiyonları önleyebileceğini öne sürdü. Ancak araştırmacıların bunu kesin olarak söyleyebilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaçları var.
Johnson & Johnson aşısının dağıtımı, iki doz olan ve özel dondurucularda saklanması gereken Moderna ve Pfizer / BioNTech aşılarına göre lojistik olarak daha kolay. Ek olarak Johnson & Johnson aşısının yalnızca bir doz gerektirdiği ve dondurulması gerekmediği için, bu tür ekipmanların olmadığı alanlara dağıtılması daha kolay olacaktır. İnsanların ikinci bir randevu için tekrar gelmeleri de gerekmeyecek. New York şehri yetkilileri, bu aşıyı yaşlıların evine giderek uygulamayı umuyor. Aşı sürecinde kapı kapı gezmek yetkililere daha cazip gelmiş durumda.
Kullanılan Teknoloji Farklı
Johnson & Johnson aşısı, Moderna ve Pfizer / BioNTech aşılarından farklı bir teknoloji kullanılarak oluşturuldu. Bu ikisi, bir miktar koronavirüs için genetik materyali doğrudan vücuda ileten gen bazlı aşılardır. Johnson & Johnson aşısı ise koronavirüs geninin bir bölümünü zararsız başka bir virüse ekliyor. Adenovirüs adı verilen bu virüs, koronavirüs genini hücrelere iletir, böylece vücut onu tanır.
Bu var doğrudan COVID-19 aşıların karşılaştırmak zor hiçbir klinik denemeler onlara kafa kafaya okuduğumdan dolayı. Moderna ve Pfizer / BioNTech aşıları kağıt üzerinde daha yüksek etkiye sahiptir. Klinik araştırmalar, semptomatik COVID-19‘a karşı yaklaşık yüzde 95 koruyucu olduklarını buldu. Ancak bu aşılar farklı zamanlarda ve farklı ülkelerde sınandı. Moderna ve Pfizer/BioNTech denemelerinin testleri birçok ülkede çoktan gerçekleşti. Üstelik varyantlar ortaya çıkmadan önce. Denemeler ayrıca hafif, orta veya şiddetli hastalık olarak sayılanlar için farklı tanımlar kullanmakta.
Önemli bir ölçüye göre, aşıların hepsi oldukça benzer: Johnson & Johnson aşısı, insanları hastaneye kaldırılmaktan veya COVID-19‘dan ölmekten korumakta diğer ikisi kadar iyiydi.
Ayrıca Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Ashish Jha‘nın NPR’ye açıklamalarda bulundu. Jha verdiği demeçte “Önem verdiğimiz şey hastaneye yatışlar ve ölümler” dedi. “Ve Johnson & Johnson, bunları önlemede Moderna ve Pfizer kadar başarılı görünüyor.”
Bunun dışında Johnson & Johnson‘ın 4 milyon insana yetecek yaklaşık 4 milyon dozu ABD‘de gönderilmeye hazırdır. Bu beklenenden daha az; şirket başlangıçta Şubat ayı sonuna kadar 12 milyon hazır bulundurabileceğini söyledi. Üretim gecikmeleri bu planın altını çiziyor. Şirket, ABD‘ye Mart sonuna kadar 20 milyon, Haziran sonuna kadarsa 100 milyon doz sağlayabilecek.
ABD‘de 48 milyondan fazla insan halihazırda en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır.
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Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
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