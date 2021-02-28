Yeni nesil Mercedes-Benz C63 AMG hakkında bilinenler

Mercedes C-Sınıfı, geçtiğimiz günlerde yeni nesline kavuşmuştu. Şimdilerde ise gözler, ailenin en güçlüsü C63 AMG modellerine çevrildi.

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Bir süredir yeni nesil Mercedes C63 AMG’nin çift turbolu 4.0 litre V8 motora veda edeceğini biliyoruz. Yerini ise elektrik destekli dört silindirli bir motora bırakacak. Bu motorun, A45 ve CLA45 gibi modellere güç veren dört silindirli 2.0 litrelik ünite olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz Car Magazine‘in haberine göre yeni C63 AMG’deki motor hibrit olacak. Benzinli motorun, elektrik destekli turbosuyla birlikte 414 beygir güç üreteceği belirtiliyor. Şanzımandan bağımsız olarak çalışan 197 beygirlik bir elektrik motoru ve bütünleşik bir marş jeneratörü ile bu benzinli motor desteklenecek.

Plug-in hibrit olan aracın toplam performans değerleri 542 beygir güç ve 800 Nm tork olacağı iddia ediliyor. Bu değerlerin, dokuz ileri otomatik bir şanzıman ile dört tekerleğe aktarılacağı söyleniyor. V8 motorlu güncel C63 AMG‘nin ise 510 beygir güç ve 700 Nm torka sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca yeni C63 AMG’de bir drift modu da bulunacak.

Yeni Mercedes C63 AMG’nin, şimdiki modele kıyasla 250 kg daha ağır olacağı söyleniyor. Fakat elektrik desteğiyle birlikte aracın 0-100 km/s hızlanmasının 3.5 saniye olacağı iddia ediliyor. Yani şimdiki modele göre 0.5 saniye daha hızlı olacak. Opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile aracın maksimum hızı 291 km/s‘de sınırlandırılabilecek. Ayrıca tamamen elektrikli sürüşe de olanak tanıyacak olan aracın, 65 km saf elektrik menzili sunması bekleniyor.

Yeni C63’ün ağırlık dağılımının 50:50 olacağı, adaptif süspansiyonlara ve arkadaki lastiklerin öndekilerden daha büyük olacağı iddia ediliyor.

Resmi olarak onaylanmasa da Mercedes AMG C63 4Matic + EQ olarak adlandırılması beklenen aracın, bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: carmagazine.co.uk, X-Tomi Design

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NOT: Haberde yer alan yeni nesil Mercedes C63 AMG tasarımı, X-Tomi Design’ın kendi kişisel çalışmasıdır. Mercedes-Benz ile hiç bir resmi bağlantısı yoktur.