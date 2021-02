Yeni nesil Mercedes-Benz C63 AMG hakkında bilinenler

The Sinking City oyunu resmi olarak çıkış yaptı. Steam üzerinden satışa çıkan korku macera oyununu geliştiren ekip almayın diyor.

Oyun dünyasında oldukça ilginç bir gelişme ile karşı karşıyayız. Frogwares yapımı olan The Sinking City, resmi olarak Steam‘de satışa çıktı. Buraya kadar her şey normal gibi gözükse de bu çıkışın geliştirici ekip ile bir alakası yok. Geçtiğimiz yıl dağıtıcı firma Nacon ile anlaşan Frogwares, gerekli ödemeleri alamadığını iddia ederek firmayı dava etti. Dava devam ederken, 28 Şubat‘ta planlanan oyunun çıkışı ile alakalı bir erteleme de ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle davayı önemsemeyen Nacon firması, oyunu Steam üzerinde satışa sundu.

Frogwares has not created the version of @thesinkingcity that is today on sale on @Steam. We do not recommend the purchase of this version. More news soon.

— Frogwares (@Frogwares) February 26, 2021