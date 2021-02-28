Genel
Yeni nesil Mercedes-Benz C63 AMG hakkında bilinenler
Mercedes C-Sınıfı, geçtiğimiz günlerde yeni nesline kavuşmuştu. Şimdilerde ise gözler, ailenin en güçlüsü C63 AMG modellerine çevrildi.
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Bir süredir yeni nesil Mercedes C63 AMG’nin çift turbolu 4.0 litre V8 motora veda edeceğini biliyoruz. Yerini ise elektrik destekli dört silindirli bir motora bırakacak. Bu motorun, A45 ve CLA45 gibi modellere güç veren dört silindirli 2.0 litrelik ünite olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
İngiliz Car Magazine‘in haberine göre yeni C63 AMG’deki motor hibrit olacak. Benzinli motorun, elektrik destekli turbosuyla birlikte 414 beygir güç üreteceği belirtiliyor. Şanzımandan bağımsız olarak çalışan 197 beygirlik bir elektrik motoru ve bütünleşik bir marş jeneratörü ile bu benzinli motor desteklenecek.
Plug-in hibrit olan aracın toplam performans değerleri 542 beygir güç ve 800 Nm tork olacağı iddia ediliyor. Bu değerlerin, dokuz ileri otomatik bir şanzıman ile dört tekerleğe aktarılacağı söyleniyor. V8 motorlu güncel C63 AMG‘nin ise 510 beygir güç ve 700 Nm torka sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca yeni C63 AMG’de bir drift modu da bulunacak.
Yeni Mercedes C63 AMG’nin, şimdiki modele kıyasla 250 kg daha ağır olacağı söyleniyor. Fakat elektrik desteğiyle birlikte aracın 0-100 km/s hızlanmasının 3.5 saniye olacağı iddia ediliyor. Yani şimdiki modele göre 0.5 saniye daha hızlı olacak. Opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile aracın maksimum hızı 291 km/s‘de sınırlandırılabilecek. Ayrıca tamamen elektrikli sürüşe de olanak tanıyacak olan aracın, 65 km saf elektrik menzili sunması bekleniyor.
Yeni C63’ün ağırlık dağılımının 50:50 olacağı, adaptif süspansiyonlara ve arkadaki lastiklerin öndekilerden daha büyük olacağı iddia ediliyor.
Resmi olarak onaylanmasa da Mercedes AMG C63 4Matic + EQ olarak adlandırılması beklenen aracın, bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: carmagazine.co.uk, X-Tomi Design
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NOT: Haberde yer alan yeni nesil Mercedes C63 AMG tasarımı, X-Tomi Design’ın kendi kişisel çalışmasıdır. Mercedes-Benz ile hiç bir resmi bağlantısı yoktur.
Genel
FDA tek dozluk COVID-19 aşısını onayladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yalnızca bir doz gerektiren ve normal buzdolaplarında saklanabilen Johnson & Johnson COVID-19 aşısına izin verdi. Teşkilattan onaylanan üçüncü COVID-19 aşısı…
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Onaylanan Üçüncü Covid-19 Aşısı
Gıda ve İlaç Dairesi , yalnızca bir doz gerektiren ve normal buzdolaplarında saklanabilen Johnson & Johnson COVID-19 aşısına izin verdi. Teşkilattan onaylanan üçüncü COVID-19 aşısı.
Aşı, 18 yaş ve üstü kişilere uygulanabiliyor. Bu aşı ABD‘de şiddetli ve hafif COVID-19‘a karşı yüzde 72 etkili oldu. Koronavirüsün bir varyant formunun yaygın olduğu Güney Afrika‘da biraz daha az etkili oldu. İlk veriler ayrıca aşının asemptomatik enfeksiyonları önleyebileceğini öne sürdü. Ancak araştırmacıların bunu kesin olarak söyleyebilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaçları var.
Johnson & Johnson aşısının dağıtımı, iki doz olan ve özel dondurucularda saklanması gereken Moderna ve Pfizer / BioNTech aşılarına göre lojistik olarak daha kolay. Ek olarak Johnson & Johnson aşısının yalnızca bir doz gerektirdiği ve dondurulması gerekmediği için, bu tür ekipmanların olmadığı alanlara dağıtılması daha kolay olacaktır. İnsanların ikinci bir randevu için tekrar gelmeleri de gerekmeyecek. New York şehri yetkilileri, bu aşıyı yaşlıların evine giderek uygulamayı umuyor. Aşı sürecinde kapı kapı gezmek yetkililere daha cazip gelmiş durumda.
Kullanılan Teknoloji Farklı
Johnson & Johnson aşısı, Moderna ve Pfizer / BioNTech aşılarından farklı bir teknoloji kullanılarak oluşturuldu. Bu ikisi, bir miktar koronavirüs için genetik materyali doğrudan vücuda ileten gen bazlı aşılardır. Johnson & Johnson aşısı ise koronavirüs geninin bir bölümünü zararsız başka bir virüse ekliyor. Adenovirüs adı verilen bu virüs, koronavirüs genini hücrelere iletir, böylece vücut onu tanır.
Bu var doğrudan COVID-19 aşıların karşılaştırmak zor hiçbir klinik denemeler onlara kafa kafaya okuduğumdan dolayı. Moderna ve Pfizer / BioNTech aşıları kağıt üzerinde daha yüksek etkiye sahiptir. Klinik araştırmalar, semptomatik COVID-19‘a karşı yaklaşık yüzde 95 koruyucu olduklarını buldu. Ancak bu aşılar farklı zamanlarda ve farklı ülkelerde sınandı. Moderna ve Pfizer/BioNTech denemelerinin testleri birçok ülkede çoktan gerçekleşti. Üstelik varyantlar ortaya çıkmadan önce. Denemeler ayrıca hafif, orta veya şiddetli hastalık olarak sayılanlar için farklı tanımlar kullanmakta.
Önemli bir ölçüye göre, aşıların hepsi oldukça benzer: Johnson & Johnson aşısı, insanları hastaneye kaldırılmaktan veya COVID-19‘dan ölmekten korumakta diğer ikisi kadar iyiydi.
Ayrıca Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Ashish Jha‘nın NPR’ye açıklamalarda bulundu. Jha verdiği demeçte “Önem verdiğimiz şey hastaneye yatışlar ve ölümler” dedi. “Ve Johnson & Johnson, bunları önlemede Moderna ve Pfizer kadar başarılı görünüyor.”
Bunun dışında Johnson & Johnson‘ın 4 milyon insana yetecek yaklaşık 4 milyon dozu ABD‘de gönderilmeye hazırdır. Bu beklenenden daha az; şirket başlangıçta Şubat ayı sonuna kadar 12 milyon hazır bulundurabileceğini söyledi. Üretim gecikmeleri bu planın altını çiziyor. Şirket, ABD‘ye Mart sonuna kadar 20 milyon, Haziran sonuna kadarsa 100 milyon doz sağlayabilecek.
ABD‘de 48 milyondan fazla insan halihazırda en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır.
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Akıllı Telefonlar
İşte OPPO F19 Pro Plus Modelinin Teknik Özellikleri
Çinli OPPO Mart ayı içerisinde F19 serisini tanıtacak. Serinin en güçlüsü ise OPPO F19 Pro Plus 5G olacak! Peki telefon neler vaad etmekte?
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Çinli OPPO önümüzdeki günlerde yeni F19 serisini tanıtacak. Hatırlarsanız “F” serisini 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oluşturan şirket, bu alandaki ilk temsilcileri de F17 ve F17 Pro kılmıştı. Şimdi ise üç cihazlık F19 serisini geliştiren üretici F19 Pro ve F19 Pro Plus modelinin teknik detaylarını neredeyse netleştirdi. Hatta F19 Pro gün içerisinde haberlerimize konuk oldu. Peki F19 Pro Plus hangi detayları ile gün yüzüne çıktı?
OPPO F19 Pro Plus Netleşmiş Durumda
Plus takısı olmasına rağmen ekran tarafında F19 Pro ile aynı olan telefon FHD+ çözünürlükte. Ekranın boyutu 6.4 inç olurken paneli AMOLED. Buna paralel olarak ekran altı parmak izi sensörü telefonda yer almakta. Daha öncesinde yapılan iddialarsa 90Hz tarama hızını beklememize olanak sağlıyor.
Gücünü MediaTek imzalı bir yongadan alan OPPO F19 Pro Plus henüz kafalardaki soru işaretini giderebilmiş değil. Öyle ki kimi kaynaklar Dimensity 800U‘ya yoğunlaşırken, kimi kaynaklar Dimensity 1200‘ü işaret ediyor. Ancak çoğunluk Dimensity 800U’da hem fikir.
Ek olarak OPPO F19 Pro Plus modelinin arka tarafında 64MP+8MP+2MP+2MP çözünürlükte dört kamera boy göstermekte. Ön taraftaki kameranın çözünürlüğü ise 32MP.
8GB RAM/128GB depolama ile gelen telefonun daha farklı opsiyonlara sahip olması muhtemel. Ayrıca 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya telefona eşlik eden donanımlardan. Son olarak fiyat tarafında 339 doları görebiliriz.
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Genel
The Sinking City yapımcıları oyunu Steam’den almayın diyor!
The Sinking City oyunu resmi olarak çıkış yaptı. Steam üzerinden satışa çıkan korku macera oyununu geliştiren ekip almayın diyor.
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The Sinking City, Steam’de geliştiricilerden bağımsız çıkış yaptı!
Oyun dünyasında oldukça ilginç bir gelişme ile karşı karşıyayız. Frogwares yapımı olan The Sinking City, resmi olarak Steam‘de satışa çıktı. Buraya kadar her şey normal gibi gözükse de bu çıkışın geliştirici ekip ile bir alakası yok. Geçtiğimiz yıl dağıtıcı firma Nacon ile anlaşan Frogwares, gerekli ödemeleri alamadığını iddia ederek firmayı dava etti. Dava devam ederken, 28 Şubat‘ta planlanan oyunun çıkışı ile alakalı bir erteleme de ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle davayı önemsemeyen Nacon firması, oyunu Steam üzerinde satışa sundu.
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Frogwares has not created the version of @thesinkingcity that is today on sale on @Steam. We do not recommend the purchase of this version. More news soon.
— Frogwares (@Frogwares) February 26, 2021
Oyun diğer platformlardaki listelenmenin aksine daha uygun fiyata satışa çıktı. Ayrıca Steam üzerinde çıktığı gün %60 indirim uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Frogwares, takipçilerine oyunu almamalarını tavsiye etti. Ayrıca firma oyunun diğer platformlardaki sürümler ile bir bağlantısının olmadığını açıkladı. Origin‘de 349TL’ye satılan oyun Steam üzerinde indirim ile birlikte sadece 28.40 TL. Bununla birlikte sorun Steam sınırları dışına da çıkmayı başardı. Nacon ile Frogwares firmaları arasındaki dava sonuçlanmadığı sürece, PS4 oyuncuları PS5 için ücretsiz yükseltmeye sahip olamayacaklar. Ayrıca oyunu Steam‘den alan oyuncuların akıbeti de henüz netlik kazanmadı. Bazı oyuncular Frogwares firmasına destek için oyuna düşük puan vermekte.
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Yeni nesil Mercedes-Benz C63 AMG hakkında bilinenler
FDA tek dozluk COVID-19 aşısını onayladı
İşte OPPO F19 Pro Plus Modelinin Teknik Özellikleri
The Sinking City yapımcıları oyunu Steam’den almayın diyor!
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