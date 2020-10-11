Yeni Peugeot 308, kamuflajlı olarak görüntülendi!

Peugeot‘un C segmentindeki temsilcisi 308, uzun süredir hafif makyajlarla tazeleniyordu. En büyük rakibi VW Golf‘ün, yeni neslinin tanıtılmasından sonra Peugeot’un, 308’i yeni nesli için çalışmalara başlaması hem beklenen hem gereken bir hareketti. Çünkü bu işlerde kaliteyi ve ilerlemeyi arttıran şey rekabetin sürekliliği.

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Casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen 308’in gövdesi tamamen kamuflajla kaplı. Güncel 308, oldukça kendine has bir tasarım çizgisine sahipti. Fakat aracın yeni neslinde, Peugeot logosu taşıyan ama biraz Alman otomobili gibi bir araç olacağına dair düşünceler bulunuyor.

Yeni nesil 308’de, Peugeot’un son tasarım felsefesini taşıyan 208 ve 508 gibi modellerde yer alan birçok detay bulunması bekleniyor. Aslan dişi şeklindeki, aşağı doğru uzanan gündüz LED farları, siyah bir şerit içine yerleştirilmiş LED arka farlar ve şirketin i-Cockpit adını verdiği konsol tasarımının en son halinin, yeni 308’de yer alacağı düşünülüyor.

PSA Grubu’nun EMP2 mimarisinin güncellenmiş bir halini kullanacağı söylenen yeni 308, en az iki adet plug-in hibrit seçeneği olan bir motor gamına sahip olacak. Bazı benzinli ve dizel ünitelerin ise hafif hibrit sistemlerle destekleneceği söyleniyor.

Yeni 308’deki plug-in hibrit seçeneklerin, 1.6 litrelik benzinli motorların elektrikle desteklenmiş bir şekilde olması bekleniyor. Uygun fiyatlı hibrit motorda tek elektrik motorun yer alacağı ve ön tekerleklere güç vereceği söyleniyor. Daha güçlü olan hibrit motorda ise arka tekerleklere güç veren, fazladan bir elektrik motoru yer alacak. Böylelikle dört tekerlekten çekişe sahip bir model de ortaya çıkacak.

Önceden ortaya çıkan raporlarda yeni 308’in en güçlü hibrit modelinin, Peugeot Sport Engineered (PSE) çatısı altında olacağına dair bilgi bulunuyordu. PSE’nin adını duyurduğu aracın, 355 beygirlik 508 PSE plug-in hibrit olduğunu da belirtelim. Yani VW Golf R gibi modellerle rekabet edecek bir 308 görmemiz kuvvetle muhtemel.

Yeni Peugeot 308’in 2021 sonlarında, beş kapılı ve station gövde tipleriyle tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops