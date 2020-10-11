Genel
Yeni Peugeot 308, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Peugeot‘un C segmentindeki temsilcisi 308, uzun süredir hafif makyajlarla tazeleniyordu. En büyük rakibi VW Golf‘ün, yeni neslinin tanıtılmasından sonra Peugeot’un, 308’i yeni nesli için çalışmalara başlaması hem beklenen hem gereken bir hareketti. Çünkü bu işlerde kaliteyi ve ilerlemeyi arttıran şey rekabetin sürekliliği.
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Casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen 308’in gövdesi tamamen kamuflajla kaplı. Güncel 308, oldukça kendine has bir tasarım çizgisine sahipti. Fakat aracın yeni neslinde, Peugeot logosu taşıyan ama biraz Alman otomobili gibi bir araç olacağına dair düşünceler bulunuyor.
Yeni nesil 308’de, Peugeot’un son tasarım felsefesini taşıyan 208 ve 508 gibi modellerde yer alan birçok detay bulunması bekleniyor. Aslan dişi şeklindeki, aşağı doğru uzanan gündüz LED farları, siyah bir şerit içine yerleştirilmiş LED arka farlar ve şirketin i-Cockpit adını verdiği konsol tasarımının en son halinin, yeni 308’de yer alacağı düşünülüyor.
PSA Grubu’nun EMP2 mimarisinin güncellenmiş bir halini kullanacağı söylenen yeni 308, en az iki adet plug-in hibrit seçeneği olan bir motor gamına sahip olacak. Bazı benzinli ve dizel ünitelerin ise hafif hibrit sistemlerle destekleneceği söyleniyor.
Yeni 308’deki plug-in hibrit seçeneklerin, 1.6 litrelik benzinli motorların elektrikle desteklenmiş bir şekilde olması bekleniyor. Uygun fiyatlı hibrit motorda tek elektrik motorun yer alacağı ve ön tekerleklere güç vereceği söyleniyor. Daha güçlü olan hibrit motorda ise arka tekerleklere güç veren, fazladan bir elektrik motoru yer alacak. Böylelikle dört tekerlekten çekişe sahip bir model de ortaya çıkacak.
Önceden ortaya çıkan raporlarda yeni 308’in en güçlü hibrit modelinin, Peugeot Sport Engineered (PSE) çatısı altında olacağına dair bilgi bulunuyordu. PSE’nin adını duyurduğu aracın, 355 beygirlik 508 PSE plug-in hibrit olduğunu da belirtelim. Yani VW Golf R gibi modellerle rekabet edecek bir 308 görmemiz kuvvetle muhtemel.
Yeni Peugeot 308’in 2021 sonlarında, beş kapılı ve station gövde tipleriyle tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Amazfit Bip U’nun özellikleri lansman öncesinde açıklandı!
Amazfit ,bütçe dostu akıllı saati Amazfit Bip S ‘in güncellenmiş bir versiyonu Amazfit Bip U‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz bilinmeyen ürünün özellikleri hakkında bir Youtube üzerinde video paylaşıldı ve bu şekilde lansmandan önce Amazfit Bip U‘nin özelliklerine ulaştık.
Geçtiğimiz haftalarda, Amazfit Neo retro tarzı akıllı saati 2499 Rupi (yaklaşık 270 TL)’lik uygun fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Çok az bir süre sonra, Amazfit Bip U isimli akıllı saatin tasarım ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bu ürün, bütçe dostu olmasıyla akıllı saat yelpazesinde güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor .
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Geçtiğimiz birkaç hafta içinde piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch gibi gelecek vaat eden bütçe dostu iyi cihazlar gördük. Ancak Bip U hepsinden daha fiyat/performans olacakmış gibi gözüküyor.
Amazfit Bip U için ortaya çıkan özellikler:
Amazfit Bip U, Bip S ve Bip S Lite’daki daha küçük 1.28 inç ekrana kıyasla 320 x 302 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1.43 inç TFT LCD panele sahip olacak . Bu panel ayrıca parmak izi önleyici kaplamalı bir 2D camla korunmaktadır. Diğer bütçe Amazfit akıllı saatler gibi, bu da bir polikarbonat gövdeye ve bir silikon kauçuk kayışa sahip olacak. Üç renkte (siyah, yeşil, pembe) satışa sunulacak ve kayışla birlikte yalnızca 31 gram ağırlığında olacak. Ayrıca, saatimiz 5ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Ayrıca akıllı saatin belki de en etkileyici özelliği, maksimum 9 günlük pil ömrü ve 2 saatlik şarj süresi.
SpO2 izleme, stres izleme ve solunum eğitimi var ve hayati değerleriniz BioTracker 2 modülü ile izlenebilecek. Bu ayrıca 60’tan fazla antrenman profilinden veri sağlamaya yardımcı olacak ve doğru izleme için GPS ile entegre çalışacak . Ayrıca cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve yüzme izleme ölçümleri içerir. Son olarak, akıllı saatimiz, Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek ve Zepp App (eski adıyla Amazfit Uygulaması) aracılığıyla hem Android hem de iOS cihazlarla eşleştirilebilecek.
Genel
Apple Müzik, Disney’e kendi alanını veriyor
Disney ve Apple’ın uzun süredir yakın bir ilişkileri var. Örneğin, Steve Jobs, Disney’in en büyük tek hissedarı ve Bob Iger bir Apple yönetim kurulu üyesi. Şirketler için bu hafta biraz daha canlı geçti. Apple, film mağazası aracılığıyla 4K Disney filmleri satmaya başladı ve şimdi Disney’in Apple Müzik bölümü var.
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Disney Apple Müzik neler içeriyor?
Artık Apple müzikten, Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars filmleri için radyo istasyonları ve film müziklerinin yanı sıra 30’dan fazla Disney çalma listesine erişim sağlayabilirsiniz. Bölüm düzenli olarak güncellenecek ve şu anda bir Cadılar Bayramı oynatma listesi mevcut.
Apple Müzik Hits radyo istasyonu, lansmana özel bir Disney Hits Radio özelliğine sahip. Besteci Alan Menken, Mulan film müziği şarkıcısı ve eski Mouseketeer Christina Aguilera, Auli’i Cravalho (Moana) ve Jodi Benson (Küçük Deniz Kızı) dahil olmak üzere Disney’in bazı müzikal aydınlatıcılarıyla yapılan röportajların yanı sıra Disney Hits çalma listelerinden melodiler içeriyor. Disney, Spotify’da kendi özel bölümünü kilitledikten bir yıldan fazla bir süre sonra Apple Müzik’e sarılıyor.
Bugünden itibaren Apple Müziğin aboneleri, 30’dan fazla çalma listesi, klasik film müziği, radyo istasyonu ve daha fazlasından oluşan benzersiz bir koleksiyonla Disney’in zamansız mirasının büyüsünü keşfedebilirler. Bu yeni hedef, Apple Müzik kullanıcılarına Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve daha fazlasından içerikle yepyeni bir şekilde etkileşim kurma fırsatı veriyor. Apple’daki Disney hedefi düzenli olarak güncellenecektir. Lansmanda, Disney Halloween sezonuna odaklanılacak.
Genel
Eylül 2020 Dünya çapında en çok indirilen uygulamalar listesi
Covid-19 salgılı ile geçen bir yılın son aylarında sosyal mesafeye iyice adapte olduk. Bu durum sosyal medyanın kullanımının artmasına sebep oldu. Gerek iş görüşmeleri gerek ailelerin büyükleriyle görüşmeler internet üzerinden yapılmaya başlandı. İstatistiklere göre 2020 eylül ayında en çok indirilen uygulamaları listeledik.
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Eylül 2020 hangi uygulamar açısından verimli oldu?
TikTok, Eylül 2020 istatistikleri 61,1 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama olmasına sebep oldu. Eylül 2019‘a göre % 2’lik bir artış gerçekleşti. Bu dönemde uygulamanın en çok yüklendiği ülkeler, toplam % 11 ile Brezilya oldu. %9 indirme ile Amerika Birleşik Devletler’ini geride bıraktı. Eylül 2020 indirmelerine göre dünya çapında oyun dışı uygulamaların en iyi 10 sıralamasına girdi. Uygulama indirme tahminleri, Sensor Tower’ın Store Intelligence platformunda sıralandı.
ZOOM, Eylül 2019‘daki indirmelerinin 21,4 katı olan 55 milyona yakın yükleme ile geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. En fazla ZOOM yüklemesi olan ülkeler % 23 ile Hindistan, ardından % 16 ile ABD oldu. Facebook, WhatsApp ve Google Meet, ay boyunca dünya çapında en çok yüklenen oyun dışı ilk beş uygulamayı tamamladı.
Store Intelligence , Sensor Tower platformundaki geçmiş performans ölçümlerine ek olarak yukarıdaki uygulamalar için uygulama indirme tahminlerini görebilirsiniz. Tahminlerimiz 1 Eylül 2019 ile 30 Eylül 2020 arasında App Store ve Google Play için dünya çapında yapılan indirmeleri içerir. Apple uygulamaları ve Google’ın önceden yüklenmiş uygulamaları hariçtir.