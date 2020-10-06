2022 Subaru BRZ’nin tasarımı sızdı!

Yeni Subaru BRZ‘nin prototiplerinden biri, Subiefest‘te görücüye çıktı. Japon üretici yalnızca ufak bir kesit içeren görsel paylaşmıştı. Fakat etkinliğe katılanlar, prototipe ait kendi çektikleri fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca araçla ilgili başka detaylar da ortaya çıktı.

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Görüntüler çok detay içermiyor fakat 2022 Subaru BRZ’nin oldukça değişmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ön kısmın sadece ufak bir kısmı görülebilse de aracın yeni far grupları ve yan havalandırmaları kendini biraz olsun belli ediyor.

Güncel modelde bulunmayan ön çamurluk havalandırmaları ve daha eğimli ön cam gibi detaylar aracın duruşunu değiştirmede büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Aracın arkasına baktığımızda ise daha keskin hatlı arka farlar ve bagajla bütünleşik bir lip spoyler yer alıyor. Önceden paylaşılan casus fotoğraflarda, daha sportif bir arka tampon ve çift egzoz çıkışını da görebiliyorduk. Tabi haberimizin konusu olan yeni fotoğraflarda bu ayrıntıları ne yazık ki göremiyoruz.

Yeni BRZ’nin performans detayları

Aracın 217 beygir güç ve 240 Nm tork değerlerine sahip, 2.4 litre hacmindeki dört silindirli atmosferik bir ünite kullanacağı söyleniyor. Güncel BRZ’nin 2.0 litrelik, 205 beygir güç ve 212 Nm tork değerlerine sahip bir motora sahip olduğunu düşünürsek küçük bir gelişme gibi duruyor. Fakat aracın performansına etki eden unsurların sadece beygir ve tork olmadığını da unutmamak lazım. Ayrıca BRZ’nin namı yüksek performans ile değil, yüksek sürüş yeteneğiyle anılıyor.

2022 Subaru BRZ’nin, bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops