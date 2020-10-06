Genel
2022 Subaru BRZ’nin tasarımı sızdı!
Yeni Subaru BRZ‘nin prototiplerinden biri, Subiefest‘te görücüye çıktı. Japon üretici yalnızca ufak bir kesit içeren görsel paylaşmıştı. Fakat etkinliğe katılanlar, prototipe ait kendi çektikleri fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca araçla ilgili başka detaylar da ortaya çıktı.
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Görüntüler çok detay içermiyor fakat 2022 Subaru BRZ’nin oldukça değişmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Ön kısmın sadece ufak bir kısmı görülebilse de aracın yeni far grupları ve yan havalandırmaları kendini biraz olsun belli ediyor.
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: 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗕𝗥𝗭 – Premiering this Fall. Production starts Spring 2021. Specs: • 2.4L Subaru Boxer Flat-4 engine • FA24D w/ D-4S (dual injection – direct & port) • Naturally Aspirated • 217 HP/220 PS & 177 LB-FT (vs current gen 205 HP & 156 LB-FT) • Displacement: 2387cc (~2.4L) • Bore/Stroke: 94mm x 86mm Who believes we'll actually see a turbocharged version that would compete directly with the Toyota Supra 2.0's 255 HP turbocharged 4-cylinder? It seems unlikely.. but we can dream! @subaru_usa #subaru #brz #subarubrz #2022brz #gt86 #gr86 #toyota #toyota86 #toyobaru #frs #subie #fa24 #fa20 #boxerengine #flat4 #fl4t #proudofboxer #rwd #turbo #sti #sportscar #conceptcar #subiefest #jdm #jdmgram #cars #carsofinstagram #carspotting #carshow #savethemanuals
Güncel modelde bulunmayan ön çamurluk havalandırmaları ve daha eğimli ön cam gibi detaylar aracın duruşunu değiştirmede büyük rol oynayacak gibi görünüyor. Aracın arkasına baktığımızda ise daha keskin hatlı arka farlar ve bagajla bütünleşik bir lip spoyler yer alıyor. Önceden paylaşılan casus fotoğraflarda, daha sportif bir arka tampon ve çift egzoz çıkışını da görebiliyorduk. Tabi haberimizin konusu olan yeni fotoğraflarda bu ayrıntıları ne yazık ki göremiyoruz.
Yeni BRZ’nin performans detayları
Aracın 217 beygir güç ve 240 Nm tork değerlerine sahip, 2.4 litre hacmindeki dört silindirli atmosferik bir ünite kullanacağı söyleniyor. Güncel BRZ’nin 2.0 litrelik, 205 beygir güç ve 212 Nm tork değerlerine sahip bir motora sahip olduğunu düşünürsek küçük bir gelişme gibi duruyor. Fakat aracın performansına etki eden unsurların sadece beygir ve tork olmadığını da unutmamak lazım. Ayrıca BRZ’nin namı yüksek performans ile değil, yüksek sürüş yeteneğiyle anılıyor.
2022 Subaru BRZ’nin, bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Realme Smart Cam 360 modelinin lansmanı 7 Ekim’de!
Realme Smart Cam 360 cihazı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme markasının ilk defa piyasaya süreceği ev tipi bir 360 derece görüş açısına sahip bir güvenlik kamerası diyebiliriz. Realme’nin 360 derecelik kamerasının lansman tarihi ise 7 Ekim. Lansmanda piyasaya sürülecek ürünleri arasında Realme Buds Wireless Pro ve Realme Buds Air Pro da var. Ayrıca bu kamera, Realme’nin ilk ev güvenlik kamerası olacak.. Realme Smart Cam 360, yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi‘nin yeni rakibi olacak gibi görünüyor.
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Realme Smart Cam 360 ° özellikleri neler?
Realme Smart Cam 360, şirketin ev güvenliği alanındaki ilk ürünü ve IFA 2020 canlı yayın etkinliği sırasında çıkıcağını öğrendiğimiz bu kameranın, görüntü kalitesini iyileştirmek için geniş dinamik aralık ve 3D gürültü engelleme algoritması gibi özelliklerle birlikte, 1080p tam HD video kaydını desteklediği söyleniyor. Akıllı kameramız , daha iyi kenar algılama ve olası bir kör noktayı ortadan kaldırmak için 360 derecelik panoramik görüş sağlayan mekanik bir yalpa çembere sahip. Kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Ayrıca, yaşam alanını daha insan benzeri bir şekilde yakalamak için yerleşik kenar bozulma algılamasına sahiptir.
Realme Smart Cam 360, güneş battığında otomatik olarak etkinleştirilen bir kızılötesi gece görüş moduna sahiptir. Kameranın içine entegre edilmiş 940nm kızılötesi aydınlatıcı vardır. Yapay zeka hareket algılama, gerçek zamanlı uyarı ve uzaktan aramaları sağlayan iki yönlü sesli konuşma gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.
Bununla birlikte, paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok özelliği olsa uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz. Realme, ilk ev güvenlik kamerasını yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi’ ye rakip olarak piyasaya sürüyor. Xiaomi’nin ürün gamından fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada Realme’nin de benzer bir fiyat politikası uygulamasını bekliyoruz.
Genel
Chrome artık Android ve iPhone’larda saldırıya uğramış şifreleri bulabilecek
Akıllı telefonunuzda çalışan Chrome artık şifrelerinizin saldırıya uğrayıp uğramadığını kontrol edebilir. Şirket salı günü yaptığı açıklamada, özelliğin daha önce kişisel bilgisayarlarda çalıştığını, ancak şimdi Apple iPhone’larda ve Google’ın Android tarafından desteklenen cihazlarda çalıştığını söyledi.
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Chrome yeni özelliği nasıl çalışıyor?
Özellik, kullanıcı adlarını ve şifreleri bilinen veri ihlallerinde güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için Google sunucularına gönderiyor. Google’ın kendisi kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi göremez, ancak yalnızca güvenliği ihlal edilmiş olanlarla eşleşip eşleşmediklerini kontrol etmeniz gerekli. Chrome 86 sürümüyle salı günü gelecek olan Google’ın şifre kontrolü, yalnızca şifrelerinizi saklamak için Chrome kullanıyorsanız çalışıyor. Ancak fikir, 1Password gibi üçüncü taraf şifre yöneticilerine ve Mozilla Firefox, Apple Safari ve Microsoft Edge gibi tarayıcılara da dahil edildi.
Chrome, tarayıcı kullanımına hakim ve Brave, Samsung Internet, Opera ve Vivaldi gibi diğer tarayıcılar Google’ın açık kaynaklı Chromium tarayıcı motoruyla oluşturuldu. Bu kullanım, Google’ın web üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu anlamına geliyor. Google, web’i Google’ın Android ve Apple iOS’una canlı bir rakip yapmak için olabildiğince hızlı ilerliyor. Ancak Google’ın tarayıcısı, Apple’ın öncelikleriyle çelişki yaratarak teknoloji endüstrisinde ve geliştiriciler arasında gerginliği artırıyor.
Özellik neleri kolaylaştırıyor?
Google ve Apple’ın anlaştığı bu alan, insanların şifreleri değiştirmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir özellik. Apple mühendisleri tarafından oluşturulan özellik, tarayıcılar veya parola yöneticileri gibi yazılımların parolaları değiştirmek için bir web sitesinin adresini bulmasını mümkün kılıyor. Google artık bunu Chrome 86′da da destekliyor. İOS’taki Chrome 86 ayrıca, Android için Chrome’un zaten sahip olduğu bir koruma için destek de ekliyor. Yeni tarayıcı, Android cihazlara, kullanıcı adınızı ve şifre kimlik bilgilerinizi veya diğer hassas bilgilerinizi çalmak için kimlik avı saldırılarını azaltmak üzere tasarlanmış Gelişmiş Güvenli Tarama adlı bir Google seçeneği ekliyor.
Etkinleştirirseniz, oturum açarsanız Google’a gerçek zamanlı tarama verileri gönderir. Bu, Google’ın, Chrome’un her 30 dakikada bir güncellenen engellenen web siteleri listesinden kaçabilecek hızlı hareket eden saldırıları yakalamasına olanak tanıyor. Ayrıca Google’ın, Google’ın G Suite üretkenlik araçlarının yeni adı olan Gmail ve Google Workspace gibi diğer hizmetlerle ilgili güvenlik sorunlarını kontrol etmesine olanak tanıyacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 özellikleri ortaya çıkmış olabilir!
iPhone 13 özellikleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir. Bilinen sızıntı kaynağı Ross Young, iPhone 13 ile ilgili büyük iddialarda bulundu.
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iPhone 13 ile bizi neler bekliyor?
Apple’ın ilk 5G akıllı telefonları olan iPhone 12 serisinin gelişini beklerken, yeni nesil akıllı telefonları iPhone 13 serisi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce, ekran analisti Ross Young, Mizuho Securities’den iPhone 13 hakkında bir dizi bilgi paylaştı. Mizuho Securities tarafından tahmin edilen iPhone 13 serisi, beklenen iPhone 12 serisine çok benziyor. 6,7 inç Pro Max modeli, 6,1 inç Pro modeli, 6,1 inçlik Pro olmayan modeli ve 5,4 inç mini modeli içerecek. Bu cihazların tasarım ve görünüm olarak büyük değişikliklere uğramayacağı öngörülüyor.
Spekülasyonlara göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik teknolojiyi ekrana entegre edecek. Ayrıca rapor, BOE’nin 6.1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için ekranlar üretmek üzere LG Display ile çalışacağını iddia ediyor. Samsung’un tüm iPhone 13 ekranları için Apple’a Y-Octa(Youm On-Cell Touch AMOLED) teknolojisini sağlayacağına dair haberler de var.
Ross Young, iPhone 13 Pro modelindeki en önemli iyileştirmenin 120Hz işlevine sahip ProMotion ekran olacağını iddia ediyor. Değişken yenileme hızlarını desteklemek için LTPO görüntüleme teknolojisini kullanan 120Hz ekranın 2021 yılına kadar iPhone’da görünmeyeceği anlaşılıyor.
Apple iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden çok farklı olmayabilir
iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak iki Pro modelinin sensör boyutu artacak. Bu, tüm modellerin kameralarının önemli ölçüde iyileşeceği anlamına geliyor.
Sızıntı kaynağı Ross Young, her iki iPhone 13 Pro modelinin de lidar tarayıcıları kullanacağını tahmin ediyor. Ancak bu özelliğin Pro olmayan modellerde görünüp görünmeyeceği henüz belli değil. İPhone 12 için söylentiler, LiDAR’ın tüm Pro modellerinde mi yoksa sadece 6,7 inç iPhone 12 Pro Max’te mi görüneceğini netleştirmedi.
Tüm iPhone 13 modelleri 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyebilir, ancak Pro modelleri daha hızlı olan mmWave 5G’yi de destekleyecek gibi. Bu yıl mmWave 5G’yi sunan tek model iPhone 12 Pro Max olacak.
Apple iPhone SE 3 ile ilgili de tahminler var
Ross Young, 2022 baharından önce üçüncü nesil iPhone SE’nin ortaya çıkmayacağını da belirtti. Üçüncü nesil iPhone SE’nin 6.1 inç LCD ekrana, Touch ID’ye, 6GHz altı 5G’ye ve aynı çift kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, 2019’da çıkan iPhone 11’i tasarım anlamında kopyalayacağına işaret ediyor. Tabii iPhone SE modeli eski cihazın tasarımını benimsiyor ama donanım özelliklerini yükseltiyor. Bu ihtimallere göre Touch ID’yi iPad Air 4 gibi güç düğmesine entegre şekilde görebileceğimiz bir SE modeli karşımıza çıkabilir.