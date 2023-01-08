Wccftech, Nvidia’nın önümüzdeki birkaç ay içinde RTX 4060 TI ve RTX 4070’in üretimine başlayacağını iddia ediyor. Her iki gpu da özel AD104 çipleri kullanacaktır. Bu çip aynı zamanda RTX 4070’te de bulunuyor. AD104 yongalarının yeni varyantları, RTX 4070 Ti’de kullanılan grafik yongasının standart versiyonuna kıyasla daha az güçlü olacak.

Wccftech, bir AD104-250 ve bir AD104-251’den bahsedildiğini belirtiyor. Hangi çipin RTX 4060 Ti için, hangisinin RTX 4070 için olduğu belli değil. Ancak önceki söylentiler RTX 4070’in bir AD104-250 çipi taşıyacağını gösteriyor olmalı. Karşılaştırmak gerekirse, RTX 4070 Ti’deki grafik yongası bir AD104-400’dür.

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AD104-250 çipli gpu’nun üretimine şubat ayının ilk yarısında, AD104-251’li varyantın üretimine ise Mart ayında başlanacak. Nvidia’nın her iki grafik kartını da ne zaman tanıtmayı planladığı belli değil. Wccftech, sonbaharda ya da Computex civarında olacağından şüpheleniyor.

Teknoloji sitesi RTX 4070’in muhtemel teknik özelliklerini birkaç ay önce yayınladı. Buna 5.888 CUDA çekirdeği, 12GB GDDR6X bellek ve 36MB L2 önbellek dahildir. Wccftech’e göre her iki gpu da 200W’lık bir tdp alıyor, ancak Wccftech’e göre bu değişebilir.