Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus’ı tanıttı. Uygun fiyatlı Nokia modellerinden olan Nokia 3.2 ön inceleme videosu için elimizde. Lafı fazla uzatmadan Nokia’nın yeni modeline yakından bakalım.

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Nokia 3.2: 1000 TL civarında olması beklenen akıllı telefon

Şirket Nokia 9 serisinin yanında uygun fiyatlı saf Android deneyimi yaşamak isteyenler için yeni modellerini de görücüye çıkardı. Bu modeller Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus olurken bu cihazların hepsinde bir Google Asistan düğmesi yer aldı.

Nokia 3.2 özellikleri

Nokia 3.2 gücünü Qualcomm’un üretmiş olduğu Snapdragon 429 işlemcisinden alırken, 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 6.26 inçlik HD+ ekran bulunan cihazda depolama kapasitesi olarak yine iki seçenek sunulmuş durumda. Bu seçenekler 16 GB ve 32 GB olurken, cihazın arka tarafında çift kameraya yer verilmiş.

Arka tarafında 13 MP ve 5 MP çözünürlüklerle iki kamera bulunan cihazda 5 MP’lik kamera derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor. Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir sensöre yer veren Nokia, 4000 mAh kapasiteye sahip bataryayı bu cihazda kullanmış durumda. Ayrıca Nokia 4.2’ye göre daha fazla kullanım ömrü sunuyor. Nokia’nın yaptığı açıklamaya göre bu cihaz iki günlük bir kullanım ömrüne sahip.

Nokia 3.2’nin yurt dışı başlangıç satış fiyatı 139 dolar açıklanmış durumda. Cihazın ülkemizde de satışa çıkacağını belirtelim.