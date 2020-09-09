Genel
Yeni BMW M4 GTS, ilginç bir egzoz ile gelebilir!
Yeni neslinin tanıtım tarihine sayılı günler kalan BMW M4‘e ait bir prototip, test edilirken görüntülendi. Bagajındaki sabit arka kanadından dolayı bu modelin, M4‘ün GTS versiyonu olabileceği düşünülüyor.
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Avrupa’da test edilirken görüntülenen bu prototipin en dikkat çeken kısmı ise egzozu. Lexus IS F ve Ferrari California gibi modellerde yer alan ve oldukça tartışılan, “yığılmış” gibi görünen egzozlardan ilham alındığı söyleniyor. Fakat BMW, az önce bahsi geçen iki markaya kıyasla bu egzoz borularını tamponun ortasına yerleştirmiş. Zaten son zamanlarda yeni M3 ve M4’ün böbrekleri oldukça tartışılıyordu. Şimdi M4 GTS’nin egzozları ise bu tartışmalara tuz biber olacak gibi görünüyor.
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Peut-être la BMW M4 GTS !!! Alors que BMW a officialiser le développement du break M3 Touring -une première historique pour la marque allemande- nous découvrons aujourd'hui la photo d’une M4 avec un aileron mais surtout un échappement que nous allons qualifié de spécial Merci @tisellimarcaaaann_ vraiment bravo 👏 @mgcharoudin @diddyf30 ———————————————————————- #bmw #bmwm4 #bmwm3 #bmwm2 #bmwx6 #bmwm #bmwi8 #m3 #m4 #m5 #alpina #m5competition #m6 #m6grancoupe #bmwm8 #m8 #m8grancoupe #m3f80 #bmwinsta #bmw3 #bmw7 #bmwfan #bmwfans #bmwfanatics #bmwfanatic #bmwgang #bmw8 #bmwmotorsport #bmwclub #bmwlife
Söz konusu prototipin, M4 GTS olduğu doğru ise sıradan M4’e kıyasla daha farklı performans değerlerine sahip olacağını söylemek mümkün. Normal M4‘te kullanılması beklenen 3.0 litre çift turbolu, sıralı altı silindirli motorun, biraz daha beygirli ve torklu bir halini kullanmaları muhtemel. Ayrıca biraz daha gelişmiş fren ve süspansiyonlarıyla, normal modele göre hafifleyeceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Vivo V20 özellikleri ve fotoğrafları sızdırıldı!
Vivo V20 Çinli üreticinin duyuracağı yeni modellerden biri. Ülkemize son zamanlarda X50 Lite modeliyle giren ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken firmanın önümüzdeki ayda tanıtmayı planladığı V20 modelinin bazı fotoğrafları ve özellikleri sızdırıldı.
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İşte sızdırılan Vivo V20 bilgileri!
Vivo bir önceki V19 modelini mayısta Hindistan’da duyurdu ve elde ettiği başarıyı da ismi henüz kesinleşmemiş olsa da önümüzdeki ay duyuracağı V20 modelinde sürdürmeyi planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre V20 üçlü bir kamera sistemiyle gelecek. Daha üst seviye bir model olan X50 Pro’nun kamera dizilimini andıran arka tarafta periskop modülü ve gimbal stabilizasyonunun bulunmaması ise Vivo takipçilerini bir nebze hayal kırıklığına uğratabilir.
Ön kamera tarafında ise V19’da olduğu gibi ikili bir düzene sahip olan telefonun ana özçekim kamerası tam 44 MP. İkinci kameranın ise ultra geniş açı kamerası olması bekleniyor. Bu iki kamera ekranın sol tarafına dayalı bir tasarımla sunuluyor.
Geri kalan özellikleri henüz bilmesek de sızdırılan bir başka fotoğraf V20’nin 5G ağları destekleyeceğini gösteriyor. Firma ise V20’ye ek olarak V20 SE ve V20 Pro gibi iki model üzerinde daha çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Vivo V20 ailesi ile ilgili daha fazla bilgi açığa çıkmasını bekliyoruz.
Genel
Android 11 dağıtıma çıkmaya başladı!
Google bugün yaptığı açıklama ile Android 11 ‘in son sürümünün kullanıma hazır olduğunu duyurdu. İşletim sisteminin en son sürümü, son altı ayda birden fazla geliştirici önizlemesi ve beta programından geçti.
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Tahmin edildiği, Google’ın Pixel telefon serisi büyük olasılıkla güncellemeyi alan ilk telefonlar olacak. Tüm Pixel telefonlar (Google Pixel ve Pixel XL dışında) güncelleme için uygun modeller arasında. Buna Google Pixel 3a ve Google Pixel 4a da dahil.
Android 11: Her şey bağlantılarla ilgili
Google’ın yeni Android sürümü ile büyük önceliği arkadaşlarınız ve ailenizle daha iyi iletişim halinde kalmanıza yardımcı olmak gibi gözüküyor. Bu, bildirimlerinizi bildirim gölgesi içinde yeni bir noktada organize etmek ve önemli sohbetleri ön planda tutmak için sohbet balonlarını kullanamk anlamına geliyor.
Android 11, gizlilik ve güvenliği çevreleyen yeni özellikler sunuyor. Bu değişikliklerin en büyüğü, kameranızı, mikrofonunuzu veya konum verilerinizi kullanmak isteyen uygulamalara tek seferlik izinler verebilmeniz olacak. İzin verdikten sonra, uygulamayı bir sonraki açışınızda tekrar izin vermeniz gerekecektir. Bu, yalnızca güvendiğiniz uygulamaların bu çok hassas araçlara kalıcı erişim sağlamasına yardımcı olur.
Ayrıca Google, Android’in kullanımını daha kolay ve daha verimli hale getiren yeni araçlar ve özellikler de ekledi. Bu özelliklerden işinize yarayacak olanları başka bir haberimizde derledik: Android 11 ‘in işinize yarayacak en iyi özellikleri!
Diğer telefonlar için de güncellemeler yakında gelecek
Yeni Android’i bu sene sadece Pixel cihazlar almayacak gibi görünüyor.
Xiaomi, beta yazılım programına kaydolan Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarının, yeni Android güncellemelerini ilk alan kullanıcılar olacğanı açıklamıştı. Bu hem Çin hem de küresel varyantlar için geçerli olacak. Ayrıca Oppo, Android 11 tabanlı Color OS arayüzünün ilk genel beta sürümünün Find X2 ve Reno 3 Pro serileri için kullanılabileceğini doğruladı.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Realme 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtılmasının ardından gözler serinin en uygun fiyatlı telefonu Realme 7i ‘ye çevrilmişti. Telefon hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı ve tasarımı hakkında da birçok detayı biliyorduk. Bugün Lazada Endonezya web sitesinde listelenen cihaz hakkında artık resmi görsellere sahibiz.
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Dörtlü kamera düzeni
Telefonun tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ön ve arka kameraların yerleşimi ve düzeni. Görselde de görüldüğü üzere Realme 7i’nin arkasında dört kamera bulunuyor ve Samsung modellerinde görmeye alıştığımız L şeklinde bir yerleşime sahip. Ön kamera ise serinin diğer modellerinde olduğu gibi ekranın sol tarafına yerleştirilmiş.
Realme 7i ‘nin arka kapak tasarımı
Şirketin birçok modelinde artık bir klasik haline gelen farklı arka kapak tsarımları 7i için de geçerliliğini koruyor. Paylaşılan görsellerde arka kapağın 1/4’ünün parlak bir yüzeye sahip olduğunu görürken geriye kalan 3/4’lük kısmın mat bir kaplama ile kaplandığı belli oluyor.
İki farklı renk seçeneği
Lazada Endonezya web sitesinde listelenen bu modelin mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Renklerin Realme tarafından nasıl bir isimlendirilmeye sahip olduğunu bilmesek de mavi rengin ”şampanya mavisi”ne benzediğini söyleyebiliriz.
Realme 7i hakkında bilinen bazı özellikler
Listeme sonrası telefonla ilgili bazı teknik detaylar da netlik kazandı. 64 MP ana kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya ve 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile karşımıza çıkacak modelin hangi işlemci platformunu kullanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.