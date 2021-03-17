BMW’den Tesla Model 3’e rakip: BMW i4 !

Tamamen elektrikli Yeni BMW i4, Alman üreticinin resmi bir etkinliği esnasında seri üretim haliyle tanıtıldı.

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Uzun zamandır elektrikli otomobil sektöründe adını en çok duyuran marka şüphesiz ki Tesla oldu. Hatta araçlarını uygun fiyatlara sunması ise bir çok içten yanmalı motor kullanıcısını da cezbetti. Büyük üreticiler ise son yıllarda Tesla‘yla rekabet edecekleri modeller piyasaya sürmeye başladı. Audi, Mercedes, Porsche derken şimdi ise BMW‘nin oyuncusu oyuna dahil oldu.

Alman üretici BMW i4’ün konseptini tanıttığında aracın seri üretim halinin %85 oranında konseptle aynı olacağı sözünü vermişti. Tanıtılan modele baktığımızda ise bu sözü tuttuklarını açıkça görebiliyoruz.

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Yeni BMW i4, ön kısmında birçok sensörü barındıran büyük böbreklere sahip. Ki bu tasarıma baktığımızda Yeni BMW 4-Serisi Coupe’nin 4 kapılı hali olduğunu görmek mümkün. Yani çok da deneysel bir tasarıma gidilmemiş. Aracın, BMW’nin adına yakışır nitelikte performans ve sürüş dinamikleri sunarken, sıfır emisyon sunmasına dikkat çekildi. BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Pieter Nota, araç hakkında, “BMW i4, artık markanın kalbine tamamen elektrikli bir başlangıç yapıyor.” dedi.

Yeni BMW i4’ün bazı teknik detayları

Yeni BMW i4, çeşitli motor seçenekleri ve pil kapasiteleriyle satılacak. Ailenin en yüksek menzilli modeli, WLTP döngüsüne göre yaklaşık 600 km menzil sunabiliyor. En güçlü motor seçeneği ise 523 beygir güce sahip. Bu motor ile aracın, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4 saniyede tamamladığı belirtildi. Alman üretici aracın diğer teknik detaylarına dair başka bir bilgi açıklamadı.

Aracın kabinine dair bir gösterim yapılmadı. Fakat tahminlere göre yeni i4’ün kabini, normal 4-Serisi ile büyük oranda aynı olacak. Farklılıkların, i4’ün elektrikli oluşundan dolayı menüler ve ayarlar gibi kısımlarda olması bekleniyor. Ayrıca 14.9 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 12.3 inçlik dijital gösterge panelinin birlikte çalıştığı yeni iDrive 8 sisteminin de yer alacağı söyleniyor.

Aracın önümüzdeki haftalarda Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: BMW, Carscoops

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