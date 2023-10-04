Netflix, yaklaşık iki yıl aranın ardından ABD gibi pazarlarda fiyatlarını yeniden yükseltmeyi planlıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, Netflix, Hollywood oyuncularının grevinin sona ermesinin ardından reklamsız hizmet için fiyat artışı yapmayı düşünüyor. Ancak henüz bu artışın miktarı hakkında net bir bilgi verilmedi. Netflix zam haberleri için çok beklememiz gerekmeyecek!



Netflix, Hollywood Oyuncularının Grevinin Ardından Fiyatlarını Artırmayı Planlıyor!

Netflix, yıllar içinde fiyatlarını düzenli olarak artırırken, bazen yeni planlar sunmuş ve eskilerini kaldırmıştı. Şirket, son olarak, Ocak 2022’de reklamsız hizmetin fiyatlarını artırdı. Bu artışla birlikte Netflix Basic 8,99 dolardan 9,99 dolara, Netflix Standard 13,99 dolardan 15,49 dolara ve Netflix Premium 17,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi.

Ayrıca, Kasım 2022’de Netflix, kullanıcılarına daha ucuz bir seçenek sunarak Reklamlı Temel planını 6,99 ABD doları karşılığında başlattı. Ancak bu yılın başlarında reklamsız Temel plan kaldırıldı ve Reklamlı Standart olarak değiştirildi.

Netflix’in fiyat artışı planları gelirken, diğer birçok yayın hizmeti de fiyatlarını artırdı. Hulu, Max, Disney+, Peacock, Paramount+ ve Apple TV+, Ocak 2022’den bu yana fiyatlarını artırdı ve çoğu artık reklam destekli planlar sunuyor. Prime Video ise 2024’ün başlarından itibaren reklamsız izlemek için ek ödeme yapmanızı gerektirecek.

Öte yandan, Hollywood’daki grevler de gündemde. Yazarlar sendikası WGA, AMPTP ile 148 gün süren müzakerelerin ardından yeni bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Ancak oyuncu sendikası SAG-AFTRA hala adil bir sözleşme için mücadele ediyor. İki tarafın görüşmeleri yeniden başladı ve potansiyel olarak kendi anlaşmalarına varmak için bir araya gelecekleri bekleniyor. Grevler, eğlence endüstrisinde önemli bir gündem maddesi olarak devam ediyor.

Netflix Türkiye ise zaten 2023 yılına zam ile başlamıştı. Fiyat konusunda rakiplerine resmen tur bindiren dizi ve film platformu geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki fiyatları iyice artırmış durumda.

Yapılan zam sonrası Netflix’in 720P yayın yapan temel paketi aylık 63.99 TL’den 99.99 TL‘ye yükseldi. Standart plan ise aylık 97.99 TL’den 149.99 TL’ye ve ülkemizde artık fiyatı yüzünden pek tercih edilmeyen 4K HDR paketi ise aylık 199.99 TL‘ye çıkmış durumda.

Bu zamlar sonrası aylık aboneliklerin Türk kullanıcıları için pek de sürdürülemeyecek bir şey olmadığını söylemek mümkün. Ortalama 2 adet aylık üyeliği olan bir kullanıcının aylık üyelik masrafları neredeyse 300 TL’yi buluyor, hatta seçilen aboenlik türüne göre bazı planlarda bunu geçiyor.

Mevcut aboneler, Netflix’in fiyat değişiminden şu an için etkilenmiyorlar. Ancak bu durumun ilerleyen zamanlarda değişebileceği düşünülüyor. Netflix’in konu hakkında daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Netflix, Türkiye’deki fiyatları artırarak, içeriklerini geliştirmeye ve daha fazla orijinal içerik üretmeye devam etme çabalarını finanse etmeyi amaçlıyor olabilir. Bu fiyat değişikliğinin, platformun yerel abonelerinin sayısı üzerindeki etkisini görmek için müneccim olmaya gerek yok. Büyük ihtimalle birçok kullanıcı bu zam haberinin ardından platformu terk edecektir. Yine de bunu bekleyip göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix’in bu fiyat artışı adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!