Apple Watch Ultra kullanıcıları, düşük ışık koşullarında ekranın okunmasının zor olduğunu ve bu sorunun son yazılım güncellemesiyle bağlantılı olabileceğini bildiriyor. Normalde ekranın güneş altında okunmasının zor olmasından yakınırdık fakat Apple Watch Ultra ekran parlaklık sorunu alıştığımızdan biraz farklı!

Apple Watch Ultra Ekran Parlaklık Sorunu ile Gündemde! Kullanıcılar Dertli!

Kullanıcılar, özellikle Gece Modu’nda, ekranın çok loş olduğunu ve bu nedenle bilgileri okumakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bu sorunun, cihazın ortam ışığı sensörünün yeterince iyi kalibre edilmemiş olmasından kaynaklandığı öne sürülüyor.

Apple, Apple Watch Ultra 2 modelini piyasaya sürerken ekran parlaklığını maksimum 3.000 nit’e çıkardığını duyurmuştu, bu da şimdiye kadar üretilen en parlak Apple Watch olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda ekran parlaklığını 1 nit’e kadar düşürebiliyor, bu da düşük ışık koşullarında kullanıcıların gözlerini rahatlatıyor. Ancak görünen o ki, ortam ışığı sensörü nit değerini tam olarak ayarlamakta zorlanıyor.

Bazı kullanıcılar, sorunun bu yeni donanım özelliğinden kaynaklandığını düşünse de, son raporlar, bu durumun geçen ay yayınlanan watchOS 10 yazılım güncellemesiyle ilgili olduğunu öne sürüyor. Zira sadece Apple Watch Ultra 2 kullanıcıları değil, birinci nesil Apple Watch ultra kullanıcıları da ekran parlaklık sorunu bildiriyor.

Sorunun, aydınlık bir odadan karanlık bir alana hızlı geçişlerde ve cihaz Gece Modu’na ayarlandığında belirginleştiği ifade ediliyor. Kullanıcılar, parlaklık seviyesini manuel olarak ayarlamalarına rağmen okunabilirlik sorunlarının devam ettiğini belirtiyorlar.

Apple’ın iPhone 15 serisindeki ısınma sorunu gibi bu sorunun da farkında olduğu ve gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çözüme kavuşturmayı hedeflediği bildiriliyor. Bu tür sorunlarla karşılaşan Apple Watch Ultra kullanıcıları ise sorunu deneyimlerini paylaşarak Apple’ın bu konuya daha hızlı çözüm bulmasını bekliyorlar.

iPhone 15 serisi de şikayetlerle çalkalanıyor. Son zamanlarda, çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında bazı BMW sahipleri iPhone 15’lerinin NFC çipinin, cihazı araçlarının kablosuz şarj pediyle şarj ettikten sonra artık çalışmadığından şikayet ediyorlar. Etkilenen müşteriler, iPhone’un beyaz ekranlı bir veri kurtarma moduna geçtiğini ve cihazı yeniden başlattıktan sonra NFC çipinin artık işlevsel olmadığını söylüyorlar.

iPhone 15 serisi ne yazık ki hatalarla gündeme gelen bir seri olmuş durumda. Kablosuz şarj sorununun yanında, şu anda Pro modeller ısınma sorunuyla uğraşıyor. Apple, bu sorunun A17 Pro çipinden ya da titanyum malzemenin ısı iletimindeki yetersizliğinden değil, üçüncü taraf uygulamaların optimizasyon sorunundan kaynaklandığını iddia ediyor ve bu sorun için bir çözüm sözü vermiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de düşük ışıkta Apple Watch Ultra’nın ekranındaki bilgileri okuma konusunda sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!