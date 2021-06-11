Genel
Yeni nesil VW Multivan (T7) tanıtıldı!
Siyahıyla zengin, beyazıyla fakir görünebildiğiniz, ülkemizde Transporter versiyonu ile ünlü olan VW Multivan yeni nesline kavuştu. Araç, T7 kodlu nesli ile birlikte plug-in hibrit seçenek gibi bazı yenilikleri de barındırıyor.
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7. nesli ile karşımızda olan Multivan, VAG bünyesindeki çoğu modelden tanıdığımız MQB mimarisine geçti. Panelvan karoseri yani yük taşımaya yönelik olan kasa seçeneği ise halen daha T6 kodlu nesilde üretiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda T7 jenerasyonunda Transporter ve Caravelle‘yi de göreceğiz.
Yeni VW Multivan’ın dış tasarımı
T7’nin, eski nesline kıyasla yere daha yakın ve daha geniş bir yapıda olmasına rağmen 2003 yılında tanıtılan T5‘in model çizgilerini koruduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz geriye doğru çekilen ön cam ve A sütununu ikiye ayıran cam ile araca biraz da MPV havası gelmiş.
Ön kısma baktığımızda biraz daha yatay bir konuma gelen kaput, genişleyen ızgara ve farlar ile T7, daha modern bir duruşa kavuşmuş. Tabi VW bu detaylar ile aracın, 1979-1991 arası üretilen T3 nesline gönderme de yaptığını söylüyor. Ayrıca VW tasarımcılarının, ön ızgarayı gövde rengine boyayarak hem hibrit sisteme hem de retro modellere bir gönderme yaptığı söylendi. Ön kısımdaki diğer bir büyük detay ise adaptif IQ.Light matriks LED farlar. Bu iki far birbirlerine, ızgara üzerinde logoya doğru uzanan LED bir şerit ile bağlı.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise ön çamurluk üzerinde donanım paketi adının yer aldığı bir arma yer alıyor. Yan camlarda ise yeni VW Caddy’den tanıdığımız tasarımı görüyoruz. Çift renkli gövde rengine eşlik eden 19 inçlik elmas kesim çift renkli jantları da unutmadan belirtelim.
Aracın arka tarafına geldiğimizde ise T6 Multivan ile benzer bir form görüyoruz aslında. Hatta o bildiğimiz dikdörtgen arka farların yeri bile duruyor demek mümkün. En azından bana öyle gözüktü diyebilirim. T7 nesli ile birlikte arka farlar artık yatay olarak uzanan ince bir forma kavuşmuş.
Yeni VW Multivan’ın kabini
VW, T7’nin kabinindeki koltukları %25 hafifleterek kaydırma veya çıkarma gibi işlevleri kolaylaştırmış. İkinci sıra koltuklar 180 derece döndürülebiliyor, üçüncü sıra koltukları ise teker teker çıkartılabiliyorsunuz. İç mekanda yolcular için sunulan en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise koltuklar arasında hareket edebilen yükseklik ayarlı konsol. Üzerindeki bardaklıklar ve iki tarafında yer alan katlanabilen masalarıyla uzun yolculuklarda oldukça kullanışlı bir donanım olacağını söyleyebiliriz.
Ön yolcu ve sürücüye ayrılan kısma geldiğimizde ise eskiye nazaran oldukça geniş bir alanla karşılıyor bizi T7. Elektronik park freni ve DSG’nin vites topuzu yerine gelen tuş takımı ile ön tarafta büyük bir alan açılmış. Bu arada elektronik park freni ve DSG standart olarak geldiğini de söyleyelim. Sürücü tarafında bulunan diğer bazı donanımlar ise dijital gösterge paneli, telefonlar için kablosuz şarj paneli ve head-up display şeklinde.
Yeni donanım listesi bitti sanıyorken T7 Multivan, daha yeni başladık diyor. Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit takip Asistanı ile yarı otonom sürüş, panaromik cam tavan, IQ.Drive Seyahat Asistanı, 640W gücünde 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve We Connect Plus uygulaması ile uzaktan kapıları açmak veya ısıtıcıyı çalıştırmak gibi donanımlar da araçta yer alıyor. Kısacası VW Multivan, 7. nesliyle birlikte teknolojiyle oldukça haşır neşir bir hale gelmiş.
Yeni Multivan’ın bazı teknik detayları, satış tarihi ve fiyatı
T7 Multivan, başlangıçta 136 beygirlik 1.5 TSI ve 204 beygirlik 2.0 TSI motorlarla satışa çıkacak. 2022 yılı içinde ise aileye 150 beygirlik dizel bir seçenek de katılacak. Bu motor seçenekleri yedi ileri DSG şanzıman ile satışa sunulacak.
Bir de haberin başında bahsettiğimiz plug-in hibrit motor var tabi. eHybrid adındaki bu ünite 1.4 litrelik içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Toplamda 215 beygir güce sahip olan bu eHybrid ünite, tamamen elektrikli olarak da kullanılabiliyor. 13 kWh değerindeki bataryası ile yaklaşık 50 km tam elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Bu eHybrid seçenek ise altı ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş.
VW, 2021 sonlarında satışa çıkaracağı T7 Multivan’ın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops
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Genel
Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni tablet modeli iPad Mini’nin tasarımı ortaya çıktı. İşte 6.Nesil iPad Mini modelinin tasarım detayları…
Apple‘ın sevilen tableti iPad Mini’nin yeni modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple tarafından bu sene piyasaya sürülmesi beklenilen yeni iPad Mini modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bugün güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntı ile 6.Nesil iPad Mini’nin tasarımı ortaya atıldı. Bu tasarım direkt olarak Apple’dan sızdırılmış bir tasarım değil. Ancak yeni iPad Mini‘nin tasarımının hemen hemen aynısı olduğu söyleniliyor. Gelin 6.Nesil iPad Mini hakkında ortaya atılan bilgilere hep birlikte göz atalım.
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6.Nesil iPad Mini’nin tasarım özellikleri!
Yeni iPad Mini‘nin ilk olarak boyutuna göz atacak olursak cihaz boyut olarak eski modeli ile hemen hemen diyebiliriz. 206.3 x 137.8 x 6.1 mm ölçülerinde olduğu söylenilen 6.Nesil iPad Mini‘nin genişlik anlamında bir önceki modelden 3mm‘lik bir fark ile ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu değer iki cihaz arasında çok büyük farklılıklar oluşturmuyor.
Cihazın boyutlarının ardından tasarımına gelecek olursak bu sefer yuvarlak kasa tasarımının tamamen ortadan kaldığını görüyoruz. iPhone 5 modellerinden beri özlenilen köşeli tasarım, iPhone 12 ile birlikte tekrar kullanıcılar ile buluşmuştu. Şimdi 6.Nesil iPad Mini’de köşeli tasarım ile geliyor gibi gözüküyor. Gelen sızıntılara göre tasarımsal anlamda yeni iPad Mini tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi köşeli tasarım ile birlikte geliyor.
Ekran tarafındaki sızıntılara bakacak olursak söylentilere göre yeni iPad Mini ortalama 8.5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca önceki iPad Mini modellerindeki gibi Touch ID’yi üzerinde taşıyan bir Home tuşu bulunmayacak. Parmak izi sensörünü Android telefonlardan aşina olduğumuz güç tuşuna entegre eden Apple, bu sayede hem ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanmıyor, hem de cihazın ekranı üzerinde herhangi bir tuşa yer vermiyor.
Yeni iPad Mini’nin diğer özellikleri!
Gelen sızıntılara göre yeni iPad Mini Apple A14 yonga setinden gücünü alacak. 5G bağlantı desteği sunacak olan 6.Nesil iPad Mini, gümüş, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın yenilenen ve ufalan Apple Pencil akıllı kalemini destekleyecek olan iPad Mini‘nin Lightning girişinden de vazgeçtiği görünüyor. Şarj ve dosya aktarımı için yıllardır Lightning girişini kullanan Apple, bu modelde Lightning’den vazgeçmiş gibi gözüküyor. Keza gelen sızıntılara göre 6.Nesil iPad Mini alt kısmında USB-C girişi taşıyor. 6.Nesil iPad Mini’yi diğer modellerden ayıran özellikler arasında yeni hoparlörler de var. Gelen sızıntılara göre önemli ölçüde iyileştirildiği söylenilen hoparlörler diğer iPad Mini modellerinden kat kat daha iyi performans sunacak.
Apple tarafından bu sene tanıtılacak olan yeni iPad Mini hakkında bilinenler şimdilik böyleydi. Genel olarak baktığımızda iPad Mini eski nesillerden tasarım ve boyut olarak büyük farklar taşımasa da, teknik özellik ve donanım tarafında daha çağdaş ve yenilikçi bir model gibi duruyor. Özellikle genellikle Android cihazlarda bulunan USB-C girişinin bu cihazda bulunması artık Apple daha güçlü bir firma olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bakalım iPad Mini daha ne gibi yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Honor’un 16 Haziran’da tanıtacağı yeni modeleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Honor 50 Serisinin tüm detayları.
Honor tarafından tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala ortaya çıktı. Honor’un yeni akıllı telefon modelleri 16 Haziran‘da yapılacak olan tanıtıma kalmadan tüm detaylarını ortaya döktü. Geçtiğimiz günlerde tasarımları ile karşımıza çıkan ve görünüşleri ile dikkatleri üzerinde çeken Honor 50 modelleri şimdi hemen hemen tüm detayları ile karşımızda. Şimdi gelin Honor 50 modelerinin tüm özelliklerine göz atalım.
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Honor 50!
16 Haziran 2021 tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak olan Honor 50 modelleri hakkında tüm bilgiler geldi diyebiliriz. İlk olarak Honor 50 modeline göz atacak olursak, bu cihazda 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Performansını Snapdragon 778G yonga setinden alan cihazın RAM bellekleri tarafında herhangi bir bilgi yer almıyor.
Kamera tarafında bizleri 108MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera grubu ile karşılayan Honor 50, ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 66W hızlı şarj destekli 4300mAh‘lik bir pil ile gelen cihaz toplam 175g ağırlığa sahip. Ayrıca Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.
Honor 50 Pro!
Honor 50 Pro modeilne baktığımızda ise bizleri bu sefer 6.72 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu OLED ekran, üzerinde 32MP + 12MP olmak üzere çift ön kamera taşıyor. Arka tarafında Honor 50 ile aynı kamera grubunu taşıyan cihaz, performans tarafında da yine Honor 50 ile aynı olan Snapdragon 778G yonga setinden güç alıyor. 4000mAh‘lik 100W hızlı şarj destekli bir pil ile gelen Honor 50 Pro, Android 11 işletim sistemine ve toplamda 187g ağırlığa sahip.
Honor 50 SE!
Serisinin son modeli Honor 50 SE‘ye göz attığımızda ise 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Yine FHD+ çözünürlük sunan bu cihaz, diğer modellerden farklı olarak LCD ekran ile geliyor. MediaTek Dimensity 900 yonga setinden güç alan Honor 50 SE, arka tarafında 100MP + 8MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera grubunu taşıyor. Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, yine diğer modeller gibi Android 11 işletim sistemine sahip. 66W hızlı şarj destekli 4000mAh‘lik bir batarya ile gelen Honor 50 SE, toplam 191g ağırlığında diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Honor 50 Serisi ile ilgili gelen bilgiler bu şekildeydi. Görünüşe göre Honor 50 modelleri özellikleri ile farklı segmentteki birçok modele rakip olacaklar. Özellikle daha uygun özellikler sunan Honor 50 SE‘nin satışa sunulduktan sonra dikkat çekeceğini düşünüyoruz.
Sizce Honor 50 modellerinin özellikleri yeterli mi? Honor 50 modelleri içerisinden birine sahip olacak olsanız hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!
Türkiye’de üretilen Oppo modellerine bir yenisi daha eklendi. Oppo A54, “Made in Turkey” etiketi taşıyan en yeni Oppo akıllı telefon olarak; Türk halkının beğenisine sunuldu. Peki Oppo A54, kullanıcılara neler sunuyor?
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Oppo A54 neler sunuyor?
Oppo A54’ün batarya kapasitesi 5.000 mAh. Böylelikle Oppo A54, günümüz ortalamasının üstünde kalan batarya kapasitesiyle akıllı telefonunu yoğun olarak kullanan tüketicileri hedef alıyor. Ekran tarafındaysa HD+ yani 720p bir IPS LCD ekranla desteklenen Oppo A54, bize kalırsa günümüz standartlarını daha iyi karşılayabilmek adına 1080p bir ekranla sunulmalıydı. Fakat ekranın 720p olması pil tüketimi anlamında cihaza olumlu olarak yansıyacağı için batarya ömrünü uzatacaktır. Bu sayede Oppo A54, gün içinde akıllı telefonunu elinden düşürmeyenlerin pil ihtiyaçlarına cevap verecektik diye tahmin ediyoruz. Öte yandan 18W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz, giriş segmentindeki öteki cihazların aksine 10W ve 15W gibi değerlerin üstüne çıkmayı başarmış.
Oppo A54’ün kutusundan neler çıkıyor?
Oppo A54’ün kallavi bir kutuya sahip olduğunu görüyoruz. Kutuyu açtığımızda bizleri ilk önce silikon kılıfın ve SIM iğnesinin de yer aldığı karton kutu karşılıyor. Onun da arkasından cihazın kendisine ulaşabiliyoruz. Oppo A54’ü bulunduğu paketin dışına çıkardığımızda da, cihazın parlayan arka yüzeyini görüyoruz. Arka kapak her ne kadar şık bir tasarıma sahip olsa da; leke tutmak konusunda biraz cömert. Eğer titiz bir kullanıcıysanız arka kapağı sıklıkla silmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Arka kapağa biraz daha yakından baktığınızda da, sağ alt tarafta “Made in Turkey” yazısını görebiliyorsunuz. Böylelikle A54, Oppo tarafından ülkemizde üretilen akıllı telefonlar arasında yerini alıyor.
Oppo A54’ün kalbinde MediaTek Helio P35 bulunurken; hafıza tarafında 128 GB dahili depolama sunuluyor. 128 GB giriş segmenti için yeterli bir değer olsa da; kendisi için yetersiz kalacağını düşünenler Micro SD kart desteğiyle ekstra 256 GB depolama alanı edinebilmeniz de mümkün. Cihazda sunulan RAM değeri ise 4 GB. Bu kombinasyonla Oppo A54’ün gündelik kullanıcının temel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek düzeyde bir giriş segmenti akıllı telefon olduğunu düşünüyoruz.
Cihazın sol tarafında ses açma ve kısma düğmeleri, sağ tarafındaysa güç tuşuna entegre bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor. Alt taraftaysa hoparlör ızgarası ve USB Type-C girişinin yanı sıra 3.5 mm jak girişi de mevcut. Böylelikle hala kablolu kulaklık veya kablolu hoparlör kullananlar da Oppo A54 üzerinden bu cihazları kullanabilecekler.
Cihazın arkasına baktığımızda da yapay zeka destekli 3’lü kamera modülü ve LED flaş görüyoruz. Kamera modülün fotoğraf performansını da kutu açılış videomuzdaki fotoğraflar üzerinden görebilirsiniz.
Kutudan kulaklık çıkıyor
Cihazın ardından kutunun derinliklerine inmeye devam ettiğimizde de 18W hızlı şarjı destekleyen bir adaptör ve 1 metrelik USB Type-C kablosu görüyoruz. Fakat bizi asıl şaşırtan şey kullanıcılara kutu içinde sunulan kablolu kulaklık. Uzun süredir Çinli üreticilerin kutuya kablolu kulaklık koymadığını da göz önüne alırsak; bu durum bizi memnun etti. Fakat kulaklıkların silikonlu tipte kulaklıklar olmadığını da söyleyelim.
Kulaklıkların ses performansı üzerine konuşmak için de henüz erken. Fakat Oppo A54’ün inceleme videosunda kulaklık performansına da mutlaka değineceğiz.
Özetle Oppo A54’ün kutu açılışı bu şekildeydi. Sizler de Oppo A54’le ilgili merak ettiklerinizi yorumlar aracılığıyla bizlere sorabilirsiniz.
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