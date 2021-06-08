Renault Megane E-Tech, üretim öncesi haliyle ortaya çıktı

Bir ara Megane‘a veda edeceğini duyuran Renault, onu elektrikli olarak geri getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise kamuflajlı olarak seri üretim öncesi haliyle Megane E-Tech‘i ortaya çıkarttı.

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Aslında araç, geçen seneki Megane eVision konsepti ile tasarımına dair ipuçlarını vermişti. Fakat en son halini tabi ki tanıtım etkinliğinde hep beraber göreceğiz. Megane E-Tech (MeganE adıyla satışa çıkacağına dair söylentiler de var), Nissan ile olan ittifakının bir meyvesi olan, ortak CMF-EV mimarisini kullanan ilk Renault modeli olacak.

Renault, yeni Megane E-Tech’in tasarımından biraz ipucu verse de teknik detayları konusunda ağzını oldukça sıkı tutuyor. Yalnızca 60 kWh değerinde bir pil paketinden güç alacağını ve 214 beygir güç üreten bir elektrik motorunun yer alacağını biliyoruz şimdilik. Bir de WLTP döngüsüne göre 450 km seviyesinde bir menzil sunacağını duyurduklarını ekleyelim.

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Renault Megane E-Tech’in beklenen teknik detayları

Renault Megane E-Tech’te kullanılan CMF-EV mimarisinin, Nissan ile ortak kullanılan mimari olduğunu söylemiştik. Aynı mimarinin Nissan’da kullanıldığı model ise Ariya adındaki elektrikli SUV. Dolayısıyla Ariya ile benzer teknik detayları paylaşması kuvvetle muhtemel bir durum. Bu yüzden Ariya’nın teknik özelliklerine şöyle kısaca bir göz atalım.

Nissan Ariya, tek ya da çift motorlu olarak, yani önden çekişli veya dört çeker olarak alınabiliyor. Önden çekişli model 63 kWh ve 87 kWh batarya, 217 beygir ve 242 beygir güç değerlerinde seçeneklere sahip. Bu seçeneklerin 0–100 km/s hızlanması ise sırasıyla 7.5 ve 7.6 saniye şeklinde.

Çift motorlu seçenekler ise yine aynı 63 kWh ve 87 kWh batarya değerlerine sahip. Performans kısmında ise sırasıyla 278 beygir ve 306 beygir güç değerleri sunuyorlar. 0-100 km/s hızlanmaları ise sırasıyla 5.9 ve 5.7 saniye şeklinde.

Bir de en tepede yer alan Performance modeli bulunuyor. Bu seçenek 87 kWh batarya değeri ve 394 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Renault Megane E-Tech ne zaman satışa çıkacak?

Renault, bu yaz içerisinde aracın halka açık yollarda testlerini tamamlayacak. Aracın üzerinde ise yeşil-siyah-beyaz renklerindeki, Renault Design ekibi tarafından tasarlanmış bir kamuflaj yer alacak. Bu testler için Renault, 30 adet seri üretim öncesi örneği üretecek.

Mayıs ayının ilk günlerinde Megane E-Tech’e ait üç adet ipucu görseli yayınlanmıştı. Bunlar biri aracın arka far tasarımını, diğeri ise gösterge paneli ve bilgi–eğlence sistemine ait ekranları içeriyor. Renault, bu görselleri “yüksek teknolojili araç sistemleri ve üst kalite ekranlar” şeklinde yorumlamıştı.

Yeni Megan E-Tech, Renault’un Fransa‘daki Douai fabrikasında üretilecek. Aracın son haliyle 2022 yılında satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops