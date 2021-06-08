Genel
Renault Megane E-Tech, üretim öncesi haliyle ortaya çıktı
Bir ara Megane‘a veda edeceğini duyuran Renault, onu elektrikli olarak geri getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise kamuflajlı olarak seri üretim öncesi haliyle Megane E-Tech‘i ortaya çıkarttı.
Gündemden bir diğer başlık: Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü!
Aslında araç, geçen seneki Megane eVision konsepti ile tasarımına dair ipuçlarını vermişti. Fakat en son halini tabi ki tanıtım etkinliğinde hep beraber göreceğiz. Megane E-Tech (MeganE adıyla satışa çıkacağına dair söylentiler de var), Nissan ile olan ittifakının bir meyvesi olan, ortak CMF-EV mimarisini kullanan ilk Renault modeli olacak.
Renault, yeni Megane E-Tech’in tasarımından biraz ipucu verse de teknik detayları konusunda ağzını oldukça sıkı tutuyor. Yalnızca 60 kWh değerinde bir pil paketinden güç alacağını ve 214 beygir güç üreten bir elektrik motorunun yer alacağını biliyoruz şimdilik. Bir de WLTP döngüsüne göre 450 km seviyesinde bir menzil sunacağını duyurduklarını ekleyelim.
Renault Megane E-Tech’in beklenen teknik detayları
Renault Megane E-Tech’te kullanılan CMF-EV mimarisinin, Nissan ile ortak kullanılan mimari olduğunu söylemiştik. Aynı mimarinin Nissan’da kullanıldığı model ise Ariya adındaki elektrikli SUV. Dolayısıyla Ariya ile benzer teknik detayları paylaşması kuvvetle muhtemel bir durum. Bu yüzden Ariya’nın teknik özelliklerine şöyle kısaca bir göz atalım.
Nissan Ariya, tek ya da çift motorlu olarak, yani önden çekişli veya dört çeker olarak alınabiliyor. Önden çekişli model 63 kWh ve 87 kWh batarya, 217 beygir ve 242 beygir güç değerlerinde seçeneklere sahip. Bu seçeneklerin 0–100 km/s hızlanması ise sırasıyla 7.5 ve 7.6 saniye şeklinde.
Çift motorlu seçenekler ise yine aynı 63 kWh ve 87 kWh batarya değerlerine sahip. Performans kısmında ise sırasıyla 278 beygir ve 306 beygir güç değerleri sunuyorlar. 0-100 km/s hızlanmaları ise sırasıyla 5.9 ve 5.7 saniye şeklinde.
Bir de en tepede yer alan Performance modeli bulunuyor. Bu seçenek 87 kWh batarya değeri ve 394 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.
Renault Megane E-Tech ne zaman satışa çıkacak?
Renault, bu yaz içerisinde aracın halka açık yollarda testlerini tamamlayacak. Aracın üzerinde ise yeşil-siyah-beyaz renklerindeki, Renault Design ekibi tarafından tasarlanmış bir kamuflaj yer alacak. Bu testler için Renault, 30 adet seri üretim öncesi örneği üretecek.
Mayıs ayının ilk günlerinde Megane E-Tech’e ait üç adet ipucu görseli yayınlanmıştı. Bunlar biri aracın arka far tasarımını, diğeri ise gösterge paneli ve bilgi–eğlence sistemine ait ekranları içeriyor. Renault, bu görselleri “yüksek teknolojili araç sistemleri ve üst kalite ekranlar” şeklinde yorumlamıştı.
Yeni Megan E-Tech, Renault’un Fransa‘daki Douai fabrikasında üretilecek. Aracın son haliyle 2022 yılında satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Xiaomi’nin Türkiye’de üretilen Redmi 9T modeli satışta!
Xiaomi’nin Türkiye’de açtığı fabrikada telefon üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de ürettiği giriş seviyesinin yeni cihazı olan Redmi 9T, yapılan açıklamaya göre 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Poco X3 Pro mu Galaxy A52 mi? | Kalbim A52, Mantığım X3 Pro Diyor!
10 yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza atan ve dünya çapında adını duyurmayı başaran Xiaomi, Türkiye’de ürettiği giriş seviyesi akıllı telefon olan Redmi 9T 4+64GB versiyonlu cihazı 2,799 TL ve Redmi 9T 4+128GB’ı 2,999 TL fiyat biçerek satışa çıkardığını duyurdu.
Giriş seviyesinin dikkat çekmeyi başaran Redmi 9T, performansı ve birkaç gün boyunca yetecek pil ömrünü sağlamak için özel olarak tasarlandığını belirtiyor.
Kamera Detayları
Redmi 9T, 48 MP AI dörtlü kamera kurulumuna sahip bir telefon olmasının yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı kamera sunmayı ihmal etmiyor. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunan cihaz giriş seviyesinde seyretmesine rağmen kamera konusunda oldukça iddialı.
Pil ve Batarya Detayları
Redmi 9T, hafif bir cihaz olmasına rağmen 6.000 mAhpil kapasitesi sunuyor. Qualcomm® Snapdragon™ 662 çipsetiyle giriş seviyesine yakışır bir performans sergiliyor. Redmi 9T, 11nm teknolojisiyle üretilmiş enerji tasarruflu işlemcisiyle, önceki nesillere göre daha az ısı üretimi ve daha düşük güç tüketimi ile çok daha yüksek bir performans sunuyor. Ayrıca 18W hızlı şarj özelliği sunuyor.
Corning® Gorilla® Glass 3 ile korunan cihaz, 6,53inç FHD+ Dot Drop ekranı sunuyor. Özellikle canlı ve net bir görüntüleme deneyimi sunacağını iddia ediyor.
Xiaomi Hakkında
Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir.
Kullanıcılarıyla arkadaş olma vizyonuyla ve kullanıcılarının kalbindeki “en havalı şirket” olma özelliğiyle Xiaomi, sürekli inovasyona, kaliteye ve verimliliğe kendini adamıştır. Şirket, inovatif teknolojileri kullanarak dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için adil fiyatlarla inanılmaz ürünler üretiyor.
Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla küresel akıllı telefon pazarında ilk 3’te yer almaya devam ediyor. Şirket ayrıca, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 351,1 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici AIoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri dünyanın 100’ı aşkın ülkesinde ve bölgesinde bulunmaktadır. Şirket, 2020 yılının ağustos ayında 2019 yılına kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı.
Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index ve Hang Seng Çin 50 Index’te işlem görmektedir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
HUAWEI MateBook D15 i3 Satışa Sunuldu!
HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D15 i3 ’ü Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: NFC İLE İNTERNETE BAĞLANIN! | Huawei WiFi AX3 incelemesi
HUAWEI, yenilenen Matebook D15’i kullanıcılar ile buluşturmaya hazır olduğunu duyurdu ve Matebook D15 i3’ü satışa sundu. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunmayı hedefleyen MateBook D15 i3, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, iddialı performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcılarla buluşmaya hazır. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayacağını belli ediyor.
İçindekiler
Daha kolay ve akıllı bağlantı için!
HUAWEI MateBook D15, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncellediğini duyurdu. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kurabilen arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlayacak. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlayabilecek.
MateBook D15 i3 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile birlikte 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da kasasında barındırıyor.
HUAWEI FullView ile gerçekçi ekran deneyimi sunuyor!
HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtmayı başardı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunmayı ihmal etmiyor.
Güç dengeli performans özellikleri
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunmayı başaran Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook D15 i3, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15 i3, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.Bu sayede depolama konusunda ki endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz.
Üstün Pil Detayları!
HUAWEI MateBook D15 i3, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip kasasıyla birlikte geliyor. 42 WH güçlü konumda olan piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün olan özelliklerden. HUAWEI MateBook D15, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilme özelliğinin yanı sıra 65W USB-C şarj cihazı da sunuyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip özelliğiyle dikkat çekiyor.
Sağlık ve güvenlik bir arada sunuluyor!
HUAWEI MateBook D15’in güç düğmesi diğer tüm HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda bulundurduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla parmağını sensöre okutup açıp güvenli bir şekilde oturum açabilirler.
HUAWEI’nin neredeyse birçok cihazında gördüğümüz klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.
HUAWEI MateBook D15’in sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.
Intel Core i3-10110U işlemcili HUAWEI MateBook D15 i3, 5.499TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.
Ayrıca MateBook D15 i3 satın alan kullanıcılar ayrıca 499 TL değerindeki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile 399 TL değerindeki HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse’un da sahibi oluyor.
Detaylar için tıklayın!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
realme C21 İncelemesi | realme’den ilk yerli üretim akıllı telefon!
realme’nin ülkemizde ürettiği ilk yerli telefon olan realme C21’in incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Giriş segmentinde bulunan realme C21 bizlere neler sunuyor?
Bakmakta fayda var: Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü!
İçindekiler
Tasarım
Boyutlarına baktığımızda 165.2 x 76.4 x 8.9 mm ebatlarına sahip olan Realme C21 aynı zamanda 190gram ağrılığına sahip. Dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını’na sahip olan giriş segmenti telefonu ünvanını elinde bulunduruyor. Arka tarafındaki tırtıklı yapının görüntüsü de oldukça şık. Ön tarafta damla çentik ekran ekranla birlikte alt tarafta micro USB şarj girişi, mikrofon ve 3.5mm’lik kulaklık girişi yer alıyor. Sağ tarafa yerleştirilen ses tuşları ve güç tuşunun yerleşimi de ergonomik yapıda dizayn edilmiş.
Ekran
6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduran realme C21 IPS LCD bir ekran teknolojisi kullanıyor. Çözünürlük kısmında ise HD+ olarak geliyor. 270 PPI değer sunan telefonda 400 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Renkleri olduğu gibi gösterirken görüş açısı olarakta iyi bir deneyim sunuyor.
Performans
Performans kısmında ise işlemci tarafında MediaTek Helio G35 kullanılmış ve grafik tarafında da PowerVR GE8320 grafik birimi eşlik ediyor. 3GB RAM ve 32GB hafızaya sahip olan realme C21 MicroSD kart desteğine de sahip. Bu sayede herhangi bir SD kartınızı takıp kullanabiliyorsunuz.
Kamera
realme C21, sol arka tarafa yerleştirilmiş üçlü kamera dizilimiyle geliyor. 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera bulunduruyor. Bu kamera ile 1x,2x,4x yakınlaştırma yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. üçüncü kamerasında ise 2 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Kameralar ile çektiğiniz görüntüler giriş segment telefona göre yerinde ve güzel kareler çıkarıyor. Ek olarakta 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.
Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. HDR desteğine de sahip olan bu kamera ile portre çekimler yapabilmekte mümkün. 1080p 30fps video desteğinin de olduğunu söyleyelim.
Batarya
realme C21’in en güçlü taraflarında birisi de içerisinde bulunan 5000mAh büyüklüğündeki pili. Yaklaşık 2 günlük bir kullanım süresi sunan pili iki günün sonunda micro USB şarj girişiyle 10W’lık bir şarj aletiyle doldurabiliyorsunuz.
Ses
realme C21’de kullanılan hoparlör arka tarafta sol alt tarafa yerleştirilmiş. Ek olarak telefonun alt tarafına yerleştirilmiş 3.5mm kulaklık girişi ile de herhangi bir 3.5mm’lik kulaklık ile müzik dinleyebilir, film ve dizilerinizi rahat bir şekilde izleyebilirsiniz.
Ağ Bağlantıları
Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 4 teknolojilerine sahip olan realme C21, günlük kullanımda size herhangi bir problem çıkarmıyor. Bluetooth cihazlar ve bluetooth kulaklık bağlantısını sorunsuz gerçekleştiriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 2 hafta önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
-
Yazan: techwarn, 2 ay önce
Renault Megane E-Tech, üretim öncesi haliyle ortaya çıktı
POCO F3 vs. POCO F2 Pro | POCO’yu POCO’ya kırdırdık!
Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkıyor!
LG, 2021 OLED TV Serisini Satışa Sundu
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık ek Bitcoin alacak!
POCO F3 vs. POCO F2 Pro | POCO’yu POCO’ya kırdırdık!
HEDİYE ETTİĞİMİZ TELEVİZYON! | Philips The One 58PUS8505 inceleme
Poco X3 Pro mu Galaxy A52 mi? | Kalbim A52, Mantığım X3 Pro Diyor!
iPhone 12 Mini Kullanıcı Deneyimi (Ecem İrem Kılınç)
realme C21 İncelemesi | realme’den ilk yerli üretim akıllı telefon!
POCO F3 vs. POCO F2 Pro | POCO’yu POCO’ya kırdırdık!
HEDİYE ETTİĞİMİZ TELEVİZYON! | Philips The One 58PUS8505 inceleme
Poco X3 Pro mu Galaxy A52 mi? | Kalbim A52, Mantığım X3 Pro Diyor!
iPhone 12 Mini Kullanıcı Deneyimi (Ecem İrem Kılınç)
realme C21 İncelemesi | realme’den ilk yerli üretim akıllı telefon!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.