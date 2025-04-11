Apple, yapay zekâ destekli dijital asistanı Siri için uzun süredir beklenen büyük yenilikleri iOS 19 ile sunmaya hazırlanıyor. Daha önce 2026 ilkbaharı gibi ileri tarihler konuşulurken, gelen son bilgiler iOS 19’un bu yılın sonbaharında yayınlanacağını ve yeni Siri özelliklerinin de bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Siri, iOS 19 ile Daha Akıllı ve Hızlı Hale Geliyor

iOS 19 sürümü ile beraber Siri özellikleri de yenilenecek. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Apple, yeni nesil Siri ile birlikte kullanıcılarına artık yalnızca komutları algılayan değil, fotoğraf düzenleyip paylaşabilen, uygulamalar arası bağlantılar kurabilen gelişmiş bir dijital asistan sunacak.

Siri iOS 19 sürümünde, uygulama içi niyet tanıma (App Intents) gibi yapay zekâ temelli özelliklerle güçlendirilmiş olarak gelecek diye bekleniyor. Apple’ın mühendislerinin artık üçüncü parti büyük dil modellerine (LLM) erişim izni alması, Siri’nin gelişim sürecini hızlandırmış olabilir.

Apple’ın son dönemde Siri tarafında yaşadığı karışıklıklar ve gecikmeler, kullanıcıların güvenini bir miktar zedelemişti. iOS 19 ile birlikte bu algının tersine dönmesi oldukça olası. Apple kullanıcıları için iOS 19’un gelmesi, hem işlevsellik hem de dil desteği açısından önemli bir gelişme olabilir.

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