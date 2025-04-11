Her yıl olduğu gibi Apple‘ın mobil işletim sistemi iOS 19 hakkında ortalık kaynarken, watchOS 12 cephesinde sessizlik hâkimdi. Ancak yeni gelen bilgiler, Apple’ın akıllı saat serisini de göz ardı etmediğini gösteriyor. Görünüşe göre watchOS 12, hem kullanıcı arayüzü tarafında hem de yapay zeka özellikleriyle büyük değişimlere sahne olacak. Apple Watch kullanıcılarını yepyeni bir deneyim bekliyor.

Apple Watch watchOS 12 Yenilikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, watchOS 12 ile birlikte akıllı saatlerin arayüzünü visionOS çizgisine taşıyor. Bu da demek oluyor ki menülerden simgelere kadar birçok detayda daha fazla gölge, derinlik ve cam benzeri tasarımlar göreceğiz. Ancak bu yenileme iOS 19 kadar radikal değil; Apple’ın bu kez daha çok ince detaylara odaklandığı ifade ediliyor.

Öte yandan watchOS 10 ile 2023 yılında arayüzü baştan aşağıya yenileyen Apple’ın, bu yıl daha küçük dokunuşlarla ilerlemesi şaşırtıcı değil. Ancak şirketin tüm işletim sistemlerinde tutarlılık sağlamaya çalıştığı da biliniyor. Bu nedenle watchOS 12‘nin, iOS 19, macOS 15 ve iPadOS ile paralel tasarım izleri taşıması oldukça olası.

watchOS 12 Yenilikleri

Apple Intelligence desteğiyle yeni nesil yapay zeka özellikleri

desteğiyle yeni nesil özellikleri Bildirim özetlerini daha sade ve hızlı görebilme imkanı

daha sade ve hızlı görebilme imkanı Saat üzerinden Genmoji oluşturma desteği

desteği Geliştirilmiş ve daha doğal tepkiler veren yeni Siri deneyimi

visionOS tarzı arayüz ile menü ve simgelerde yenilik

Bunların yanında, Apple’ın henüz doğrulamasa da Apple Watch Ultra’nın yeni nesil modelinde daha güçlü bir işlemciye yer vereceği konuşuluyor. Bu sayede Apple Intelligence gibi yoğun işlem gücü gerektiren özellikler yalnızca yeni nesil cihazlarda çalışabilir. Özellikle 8 GB RAM sınırı, mevcut modellerde bu teknolojilerin kullanılmasını zorlaştırıyor.

Tüm bu söylentilerin kaynağı olan The Verifier, geçmişte karışık tahminlerde bulunsa da iOS 19 arayüzüne dair öngörüleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise, Apple’ın bazı planları Apple Intelligence entegrasyonu nedeniyle ertelediğini öne sürüyor. Yani watchOS 12 bu yıl akıllı saat dünyasında en çok konuşulan güncellemelerden biri olabilir.

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Siz watchOS 12 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.