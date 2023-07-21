iPhone fiyatları her geçen gün yükseliyor. Bundan mütevellit insanlar biraz daha uygun fiyatlı iPhone modellerine kayıyor. Apple uygun fiyatlı iPhone arayanlar için iPhone SE serisini piyasaya sürmüştü. Bu bağlamda ilk nesil iPhone SE 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefon iPhone 5s kasasında iPhone 6s özellikleri sunuyordu.

2. nesil iPhone SE ise 2020 yılında piyasaya sürüldü. 2. nesil SE, iPhone 6 kasasında iPhone 11 özellikleri sunuyordu. Son olarak 3. nesil iPhone SE ise 2022 yılında yani geçen sene piyasaya sürülmüştü. 3. nesil iPhone SE, iPhone 8 kasasında iPhone 13 özellikleri sunuyordu. Birçok kullanıcı 4. nesil iPhone SE’nin piyasaya sürülmesini bekliyor. Ancak bu bekleyiş uzun sürecek gibi görünüyor.

Bundan önce Apple, Qualcomm’un 5G modemlerini akıllı telefonlarında kullanıyordu. Şirket Intel’in akıllı telefon modem işini satın aldığından beri temel bant yonga setleri üzerinde çalışıyor. Bundan önceki sızıntılarda 4. nesil iPhone SE’de Qualcomm’unkiler yerine şirketin 5G modemlerinin kullanacağı söylenmişti. Ancak yeni sızıntıya göre Qualcomm’un 5G modemleri kullanılacak.

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Bundaki temel sorun maliyet. Aynı şekilde iPhone 15 serisinde de Qualcomm’un 5G modemleri kullanılacak. Apple aynı şekilde ekran konusunda da maliyet sıkıntıları yaşıyor. Ekran üreticisi BOE’nin de gerekli düşük maliyetli OLED ekranları üretmekte güçlük çektiği söyleniyor. Yeni nesil modelin, mevcut iPhone SE 2022’deki LCD yerine bir OLED panele sahip olacağı söyleniyor.