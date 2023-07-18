Akıllı telefon pazarındaki araştırmalarını sürdüren Counterpoint, küresel akıllı telefon pazarının 2023 yılının 2. çeyreğinde düşüşte olduğunu ortaya koyan bir rapor yayınladı. Detaylara bakalım.

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Rapora göre:

Samsung, dünya çapındaki Galaxy A serisinin güçlü performansından yararlanarak %22 ile en büyük pazar payına sahip oldu.

Apple ikinci sırayı aldı ve şimdiye kadarki en yüksek ikinci çeyrek pazar payına ulaştı.

Üçüncü en büyük marka olan Xiaomi, kilit pazarları olan Çin ve Hindistan’da zorluklarla karşılaştı ancak diğer pazarlarda ve portföy yenilemeleri yoluyla büyüme arayışına girdi.

Oppo, Çin ve Hindistan’da iyi performans gösterdi ancak Batı Avrupa’da kayıplar yaşadı.

Vivo, Çin’de azalan bir büyümeye tanık oldu ve Hindistan ve Güneydoğu Asya’da Samsung ve Oppo’nun zorlu rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Amiral gemisi seviyesinde ise pazarda bir yükseliş söz konusu. 600 doların üzerinde satış fiyatları olan bu segmentte üstün bir deneyim arayan tüketiciler, segmentin büyümesine katkıda bulundu.

Genel olarak ise pazarda bir düşüş hakim. Özellikle ABD, Batı Avrupa ve Japonya gibi büyük pazarlarda yaşanan düşüşler akıllı telefon üreticilerini zor durumda bırakıyor. Çin, Hindistan ve Orta Doğu ve Afrika ise ABD, Batı Avrupa ve Japonya’ya nispeten daha az düşüşlere sahip oldu.