Otomotiv
Yeni nesil Honda Civic Hatchback tanıtıldı
Yakın zamanda sedan gövdesi ile tanıtılan 11. nesil Honda Civic, şimdi hatchback gövdesi ile karşımızda. Yeni neslinde agresif çizgilerinden arınarak daha sade bir tasarıma kavuşan araç oldukça olgun bir havada.
Gündemden diğer bir başlık: Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
İçindekiler
Yeni Civic iç ve dış tasarım detayları
Dış tasarım konusunda sedan modelden farklı olan kısım olarak sadece arka kısım bulunuyor. Bu yüzden sadece oraya değinip, diğer dış tasarım unsurlarını es geçeceğim. Sedan gövdeli modelle büyük oranda aynı olsa da Civic Hatchback, alçalan tavanı ve bagaj kapağına entegre spoyleriyle kendini ayırt ettiriyor. Ayrıca ince bir şeritle birbirine bağlanan arka farlar ile de farklılığını konuşturuyor hatchback model.
Aracın kabininde ise sedan modelle pek bir farklılık yok. 7 veya 10 inç boyutlu olarak alınabilen dijital gösterge paneli ve 7 veya 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı kabinde ilk dikkat çeken detayların başında geliyor. Android Auto ve Apple CarPlay özelliğine sahip olan bilgi-eğlence ekranı, aracın ön ızgarasında da yer alan bal peteği desenine sahip klima ızgarasının üzerinde yer alıyor.
60:40 oranında katlanabilen koltukları ile kullanışlı bir yükleme alanı sunan Civic Hatchback, katlanabilir pandizotu ile sedan modelden daha küçük olan bagajının açığını biraz olsun telafi etmiş. Ayrıca Honda, arka yolcular için yaklaşık 3.5 cm seviyesinde fazladan diz mesafesi sunuyor.
Yeni Civic Hatchback motor seçenekleri ve bazı teknik detayları
Yeni Civic’lerde iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki 2.0 litre hacimli 158 beygir güç ve 187 Nm torka sahip benzinli atmosferik motor. Diğeri ise 1.5 litre hacimli 180 beygir güç ve 240 Nm torka sahip, turbo beslemeli benzinli motor. Tabi ülkemize gelecek olan seçenek 1.5 litre olan motor olacak muhtemelen. Malum, vergi dilimleri vs. gibi durumlar, tahmin ettiğiniz üzere.
Yeni Civic, CVT ve 6 ileri manuel vites seçeneklerine sahip. Fakat manuel şanzıman yalnızca hatchback gövdeyle ve Sport veya Sport Touring donanımlarıyla alınabilecek. Ayrıca daha sert bir gövde, yeni süspansiyonlar ve daha net bir direksiyon sisteminden söz ediliyor. Böylece aracın sürüş dinamikleri ve yol tutuşu iyileşirken, gürültü ve titreşim gibi konforu baltalayan etkenlerin etkisi azaltılıyor.
Yenilenen Honda Sensing sistemi ile sürüş destek sistemlerinde, daha iyi bir işlemci, yenilenmiş yazılım ve daha geniş bir açıya sahip kameraya sahip olacak. Bu sebeple Adaptif Hız Sabitleyici çalıştığı esnada daha hızlı ve daha doğal tepkiler ile karşılaşacak. Keza aynı iyileşmeler Şeritte Kalma Asistanı’nda da mevcut.
Yeni Civic Hatchback satış tarihi ve fiyatı
Eskiden İngiltere‘de üretilen Civic Hatchback modeli artık Amerika‘da Greensburg, Indiana’da üretilecek. Mevcut modellerden çok benzer fiyatlarda ama bir tık daha yüksek seviyeden satılacak. Yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması beklenen Civic Hatchback’in, önümüzdeki yıl Type R versiyonuyla da karşımıza çıkacağı söyleniyor.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Yeni Dacia Duster yüzünü gösterdi!
Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle ideal SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan Dacia Duster yenileniyor. Türkiye’nin sevilen SUV modeli beklenen otomatik EDC şanzımana kavuşuyor. Yeni Duster,8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikleriyle Eylül ayında ülkemizde satışa sunulacak.
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2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster, SUV segmentinin dengelerini değiştirdi. Bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa’da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra outdoor maceralar için de ideal bir yol arkadaşı olan Duster, yeni yüzüyle bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
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Kullanım amacına odaklanan dış tasarım
Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster’ın karakterine katkıda bulunuyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.
İç mekanda daha fazla konfor
Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor. Duster, yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu, hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. 70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.
Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.
2 yeni multimedya sistemi ve gelişen 4×4 ekranı
Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor. Media Display’de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4×4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.
Daha fazla güvenlik
Standart olarak sunulan hız sınırlandırma, yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster’da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4×4 versiyonlar için Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca önde bir, yanlarda birer ve arkada da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera sürücünün işini kolaylaştırıyor.
Verimli motorlar ve beklenen EDC şanzıman
Yeni Dacia Duster’ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı. Diğer motor ve şanzıman ve yakıt seçenekleri ise şöyle:
Dizel:
- dCi 115 bg (4×2 veya 4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
Benzin:
- TCe 90 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
- TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
- TCe 150 bg (4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
- TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman
Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG:
- ECO-G 100 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
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Otomotiv
Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Genelde giriş ve orta modelleriyle tanınan Fransız markalar arasında üst segmenti hedefleyen bir marka DS. Ülkemizde son yıllarda DS 7 Crossback modeliyle dikkat çeken markanın yolda yeni bir modeli bulunuyor. DS 9 Crossback olarak adlandırılacak olan bu model, markanın yeni amiral gemisi modeli olacak.
Gündemdeki diğer bir başlık: Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Şimdilik üç büyük Alman için yani BMW, Mercedes ve Audi‘nin pazar payları açısından büyük bir tehdit değil DS. Şahsen bunun en büyük sebebinin, model gamının henüz yeterince geniş olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi diğer büyük bir sebep olarak DS’in tasarım anlayışının herkese hitap etmeyişi de gösterilebilir.
Son zamanlarda yeni DS 9 sedan ve yeni DS 4 hatchback ile ürün yelpazesini genişleten Fransız üretici, henüz büyük bir ivme yakalayamadı. Fakat haberimizin konusu olan DS 9 Crossback‘in gelmesiyle biraz hareket yakalayacak gibi görünüyor. Bu arada aracın DS 9 ASL (Aero Sport Lounge) adıyla gelme ihtimalinin bulunduğunu da belirtip, yazının geri kalanında kendisinden bu şekilde bahsedeceğim.
Adından da anlaşılacağı üzere DS 7 Crossback’in üstünde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, eVMP mimarisini kullanacak. Birkaç ufak detay dışında araçla ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı. Stellantis çatısı altında toplanan markalardan biri olan DS’in karşımıza ne ile çıkacağını, güncel modeller, konseptler ve en son teknolojileri bir arada düşünerek biraz tahmin edebiliriz.
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DS 9 ASL nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DS 9 ASL’nin, 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen fakat iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılamayan DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alacağı düşünülüyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarım şefi Thierry Metroz, DS Aero Sport Lounge konseptinin gelecek modellerin başlangıç noktası olacağını doğruladı. Keza yeni DS 4 hatchback üzerindeki çizgileri de DS 9 ASL’de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ki DS 4, BMW 1-Serisi gibi modellerle rekabet edecek bir model. Haliyle DS 9 ASL, dış tasarımda söz konusu konseptten biraz daha sade çizgilere sahip ama kabinde oldukça gösterişli bir model olacak diye düşünülüyor.
Görsellerde yer alan ASL, alçalan tavan çizgisi ve küçük arka camıyla coupe SUV tasarımında bir konsept. Araç, 23 inç boyutlu jantları (Seri üretim modelinde daha küçük jantlar yer alacak.) ve 5 metrelik uzunluğuyla oldukça heybetli bir görünüşe sahip.
ASL konseptinin kabinine ait çizimde ise alışılagelmiş gösterge panellerinin yerine biri diğerinin üstüne görüntüyü yansıtacak şekilde bir çift şerit eklenmiş. Ön konsolun yanların konumlandırılan, yan aynalar yerine yerleştirilen kameraların ekranları ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını satışa çıkacak araçta görme ihtimalimiz ise oldukça yüksek diyebiliriz. Çünkü DS, oldukça sıra dışı seçimlerle müşterilerinin karşısına çıkmayı seven bir şirket.
DS 9 ASL hakkında bilinen ve beklenen teknik detaylar
Geçen sene satışa çıkan DS 9 sedanın mimarisi, Citroen C4 Picasso‘dan DS 7 Crossback‘e kadar neredeyse her Citroen’de bulunan yaşlı EMP2 mimarisini kullanıyordu. Fakat DS 9 SUV’da, PSA‘nın FCA ile birleşmeden hemen önce geliştirdiği eVMP mimarisinin kullanılması bekleniyor. Orta ve büyük boyutlu modellere yönelik olan bu eVMP mimarisi, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş sistemleri için tasarlanmış. Ayrıca bu mimari ile saf elektrikli veya hibrit güç aktarma organları da kullanılabiliyor.
Mevcut DS modellerinde kullanılan seçenekleri göz önünde bulundurarak şu şekilde tahminler yapılabilir. 335 beygire kadar güç sunabilen, aks mesafesine göre 60-100 kWh arası pil paketlerini taşıyan ve WLTP döngüsüne göre 400-650 km menzil sunabilen seçenekler görebiliriz. DS 9 ASL dediğimiz aracın, markanın yeni amiral gemisi modeli olacağını da düşünürsek, üçüncü sıra koltuk opsiyonu sunacağı söylenen aracın bahsi geçen güç-menzil değerlerinin en üstünü karşılaması bekleniyor.
Ayrıca DS Aero Sport Lounge konsepti, DS Techeetah Formula E‘de kullanılan güç aktarma organını taşıyordu. 110 kWh batarya ve 671 beygirlik elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasının 2.8 saniye olduğu iddia ediliyordu. Bunu da bir dipnot olarak verelim.
DS 9 ASL’nin fiyatı ve satış tarihi
DS 7 Crossback’in üzerinde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, haliyle onun 32 bin – 56 bin İngiliz sterlini fiyatından biraz daha pahalı olacak. BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi araçlarla rekabet edecek olan aracın 45 bin – 65 bin İngiliz sterlini aralığında bir fiyatla satışa çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
NOT: Haberde yer alan temsili DS 9 ASL çizimleri, Jean Francois Hubert/SB-Medien tarafından yapılmıştır ve onun kendi kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. DS ile resmi bir bağlantısı yoktur.
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Otomotiv
Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Mazda, 2030 yılına kadar olan teknolojileri ve model gamı hakkındaki beş maddelik planını açıkladı. Bu plan dahilinde 2022-2025 yılları arasında model gamına 13 adet elektrikli araç gelecek. Ayrıca 2030’a kadar bütün modellerde elektrik destekli aktarma organlarına yer verilmesi planlanıyor.
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Bahsi geçen beş madde ise şu şekilde:
- Yüksek verimliliğe sahip üretim için teknolojiye yapılacak yatırımlar.
- Gelecek elektrikli modeller.
- Trafik kazalarındaki can kayıplarının engellenmesi üzerine olan teknolojilere teşvik.
- Bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi.
- Sıfır karbon emisyonu hareketi olan bu dönem için insan merkezli kalkınma felsefesi.
Japon üretici, planın ilk adımında araçların en temel kısmına odaklanacak. SKYACTIV mimarisi üzerinde yoğunlaşan Mazda, yeni sıralı altı silindirli motoru gibi içten yanmalı üniteleri de geliştirerek Ölçeklenebilir Çok Amaçlı SKYACTIV Mimarisi üzerine uyarlayacak. Güncellenmiş mimari ile Mazda, enine veya uzunlamasına yerleştirilecek motorlarını daha kolay bir şekilde elektrifikasyonla buluşturacak.
Gelecek nesil Mazda 6‘da yer verilecek arkadan çekişli ve dört çeker mimarinin kullanıldığı, 48V hafif hibrit teknolojilerine sahip büyük hacimli dizel ve benzinli motor seçenekli en az bir SUV geleceği söylendi. Ayrıca bu modelde plug-in hibrit teknolojili, büyük hacme sahip benzinli bir seçeneğin olacağı da belirtiliyor. 2025 yılına kadar Ölçeklenebilir SKYACTIV EV Mimarisi, farklı boyutlardaki Mazda SUV modellerinde kullanılacak.
2022-2030 arasında üç tam elektrikli, beş hibrit ve beş plug-in hibrit araç gelecek
Söz konusu beş maddelik planın ikinci maddesi ise elektrikli modeller. Beş hibrit, üç tam elektrikli ve beş adet plug-in hibrit model, bu madde dahilinde bulunuyor. Bu on üç aracın hitap edeceği pazarların ise Japonya, Amerika, Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya olduğu belirtildi. Mazda, 2030 yılına kadar bütün model gamında elektrikli sistemlere yer vermeyi planlıyor ve tüm yelpazenin dörtte birinin tam elektrikli modellere ayıracak.
Üçüncü maddenin büyük bir kısmında ise Japon üreticinin “Mazda Copilot Concept” teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ile sürücü takip edilerek, kişinin fiziksel durumundaki ani bir değişikliğin algılanması üzerine araç otonom sürüşe geçiyor. Bu sistemin 2022 yılında tanıtılması bekleniyor.
Dördüncü madde ise Mazda otomobillerin kablosuz güncellemeleri yani OTA güncellemelerini alabilmesi. Diğer büyük dört Japon üretici ile ortaklaşa yürütülecek bu çalışma ile standartlaşmış bir iletişim ve bağlantı hizmeti verilebilecek. Böylelikle otomobiller ve cihazlar arasında daha kaliteli bağlantıların kullanılacağı söyleniyor. Tabi bunların gerçekleştirilmesi için yepyeni bir elektrik-elektronik mimarisi kurulacak.
Son maddede ise artık hedef sadece markaya değil, bütün topluma hatta gezegene yönelik bir hale geliyor. Mazda’nın bu yeni vizyon planları doğrultusunda otomobillerdeki saf sürüş keyfine odaklanarak, araç sahipleriyle özel bağ kuran bir marka olmayı hedeflediği belirtildi.
Kaynak: Carscoops
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