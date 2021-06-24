Yeni nesil Honda Civic Hatchback tanıtıldı

Yakın zamanda sedan gövdesi ile tanıtılan 11. nesil Honda Civic, şimdi hatchback gövdesi ile karşımızda. Yeni neslinde agresif çizgilerinden arınarak daha sade bir tasarıma kavuşan araç oldukça olgun bir havada.

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Yeni Civic iç ve dış tasarım detayları

Dış tasarım konusunda sedan modelden farklı olan kısım olarak sadece arka kısım bulunuyor. Bu yüzden sadece oraya değinip, diğer dış tasarım unsurlarını es geçeceğim. Sedan gövdeli modelle büyük oranda aynı olsa da Civic Hatchback, alçalan tavanı ve bagaj kapağına entegre spoyleriyle kendini ayırt ettiriyor. Ayrıca ince bir şeritle birbirine bağlanan arka farlar ile de farklılığını konuşturuyor hatchback model.

Aracın kabininde ise sedan modelle pek bir farklılık yok. 7 veya 10 inç boyutlu olarak alınabilen dijital gösterge paneli ve 7 veya 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı kabinde ilk dikkat çeken detayların başında geliyor. Android Auto ve Apple CarPlay özelliğine sahip olan bilgi-eğlence ekranı, aracın ön ızgarasında da yer alan bal peteği desenine sahip klima ızgarasının üzerinde yer alıyor.

60:40 oranında katlanabilen koltukları ile kullanışlı bir yükleme alanı sunan Civic Hatchback, katlanabilir pandizotu ile sedan modelden daha küçük olan bagajının açığını biraz olsun telafi etmiş. Ayrıca Honda, arka yolcular için yaklaşık 3.5 cm seviyesinde fazladan diz mesafesi sunuyor.

Yeni Civic Hatchback motor seçenekleri ve bazı teknik detayları

Yeni Civic’lerde iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki 2.0 litre hacimli 158 beygir güç ve 187 Nm torka sahip benzinli atmosferik motor. Diğeri ise 1.5 litre hacimli 180 beygir güç ve 240 Nm torka sahip, turbo beslemeli benzinli motor. Tabi ülkemize gelecek olan seçenek 1.5 litre olan motor olacak muhtemelen. Malum, vergi dilimleri vs. gibi durumlar, tahmin ettiğiniz üzere.

Yeni Civic, CVT ve 6 ileri manuel vites seçeneklerine sahip. Fakat manuel şanzıman yalnızca hatchback gövdeyle ve Sport veya Sport Touring donanımlarıyla alınabilecek. Ayrıca daha sert bir gövde, yeni süspansiyonlar ve daha net bir direksiyon sisteminden söz ediliyor. Böylece aracın sürüş dinamikleri ve yol tutuşu iyileşirken, gürültü ve titreşim gibi konforu baltalayan etkenlerin etkisi azaltılıyor.

Yenilenen Honda Sensing sistemi ile sürüş destek sistemlerinde, daha iyi bir işlemci, yenilenmiş yazılım ve daha geniş bir açıya sahip kameraya sahip olacak. Bu sebeple Adaptif Hız Sabitleyici çalıştığı esnada daha hızlı ve daha doğal tepkiler ile karşılaşacak. Keza aynı iyileşmeler Şeritte Kalma Asistanı’nda da mevcut.

Yeni Civic Hatchback satış tarihi ve fiyatı

Eskiden İngiltere‘de üretilen Civic Hatchback modeli artık Amerika‘da Greensburg, Indiana’da üretilecek. Mevcut modellerden çok benzer fiyatlarda ama bir tık daha yüksek seviyeden satılacak. Yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkması beklenen Civic Hatchback’in, önümüzdeki yıl Type R versiyonuyla da karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Kaynak: Carscoops