Otomotiv
Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Genelde giriş ve orta modelleriyle tanınan Fransız markalar arasında üst segmenti hedefleyen bir marka DS. Ülkemizde son yıllarda DS 7 Crossback modeliyle dikkat çeken markanın yolda yeni bir modeli bulunuyor. DS 9 Crossback olarak adlandırılacak olan bu model, markanın yeni amiral gemisi modeli olacak.
Gündemdeki diğer bir başlık: Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Şimdilik üç büyük Alman için yani BMW, Mercedes ve Audi‘nin pazar payları açısından büyük bir tehdit değil DS. Şahsen bunun en büyük sebebinin, model gamının henüz yeterince geniş olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi diğer büyük bir sebep olarak DS’in tasarım anlayışının herkese hitap etmeyişi de gösterilebilir.
Son zamanlarda yeni DS 9 sedan ve yeni DS 4 hatchback ile ürün yelpazesini genişleten Fransız üretici, henüz büyük bir ivme yakalayamadı. Fakat haberimizin konusu olan DS 9 Crossback‘in gelmesiyle biraz hareket yakalayacak gibi görünüyor. Bu arada aracın DS 9 ASL (Aero Sport Lounge) adıyla gelme ihtimalinin bulunduğunu da belirtip, yazının geri kalanında kendisinden bu şekilde bahsedeceğim.
Adından da anlaşılacağı üzere DS 7 Crossback’in üstünde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, eVMP mimarisini kullanacak. Birkaç ufak detay dışında araçla ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı. Stellantis çatısı altında toplanan markalardan biri olan DS’in karşımıza ne ile çıkacağını, güncel modeller, konseptler ve en son teknolojileri bir arada düşünerek biraz tahmin edebiliriz.
DS 9 ASL nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DS 9 ASL’nin, 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen fakat iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılamayan DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alacağı düşünülüyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarım şefi Thierry Metroz, DS Aero Sport Lounge konseptinin gelecek modellerin başlangıç noktası olacağını doğruladı. Keza yeni DS 4 hatchback üzerindeki çizgileri de DS 9 ASL’de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ki DS 4, BMW 1-Serisi gibi modellerle rekabet edecek bir model. Haliyle DS 9 ASL, dış tasarımda söz konusu konseptten biraz daha sade çizgilere sahip ama kabinde oldukça gösterişli bir model olacak diye düşünülüyor.
Görsellerde yer alan ASL, alçalan tavan çizgisi ve küçük arka camıyla coupe SUV tasarımında bir konsept. Araç, 23 inç boyutlu jantları (Seri üretim modelinde daha küçük jantlar yer alacak.) ve 5 metrelik uzunluğuyla oldukça heybetli bir görünüşe sahip.
ASL konseptinin kabinine ait çizimde ise alışılagelmiş gösterge panellerinin yerine biri diğerinin üstüne görüntüyü yansıtacak şekilde bir çift şerit eklenmiş. Ön konsolun yanların konumlandırılan, yan aynalar yerine yerleştirilen kameraların ekranları ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını satışa çıkacak araçta görme ihtimalimiz ise oldukça yüksek diyebiliriz. Çünkü DS, oldukça sıra dışı seçimlerle müşterilerinin karşısına çıkmayı seven bir şirket.
DS 9 ASL hakkında bilinen ve beklenen teknik detaylar
Geçen sene satışa çıkan DS 9 sedanın mimarisi, Citroen C4 Picasso‘dan DS 7 Crossback‘e kadar neredeyse her Citroen’de bulunan yaşlı EMP2 mimarisini kullanıyordu. Fakat DS 9 SUV’da, PSA‘nın FCA ile birleşmeden hemen önce geliştirdiği eVMP mimarisinin kullanılması bekleniyor. Orta ve büyük boyutlu modellere yönelik olan bu eVMP mimarisi, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş sistemleri için tasarlanmış. Ayrıca bu mimari ile saf elektrikli veya hibrit güç aktarma organları da kullanılabiliyor.
Mevcut DS modellerinde kullanılan seçenekleri göz önünde bulundurarak şu şekilde tahminler yapılabilir. 335 beygire kadar güç sunabilen, aks mesafesine göre 60-100 kWh arası pil paketlerini taşıyan ve WLTP döngüsüne göre 400-650 km menzil sunabilen seçenekler görebiliriz. DS 9 ASL dediğimiz aracın, markanın yeni amiral gemisi modeli olacağını da düşünürsek, üçüncü sıra koltuk opsiyonu sunacağı söylenen aracın bahsi geçen güç-menzil değerlerinin en üstünü karşılaması bekleniyor.
Ayrıca DS Aero Sport Lounge konsepti, DS Techeetah Formula E‘de kullanılan güç aktarma organını taşıyordu. 110 kWh batarya ve 671 beygirlik elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasının 2.8 saniye olduğu iddia ediliyordu. Bunu da bir dipnot olarak verelim.
DS 9 ASL’nin fiyatı ve satış tarihi
DS 7 Crossback’in üzerinde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, haliyle onun 32 bin – 56 bin İngiliz sterlini fiyatından biraz daha pahalı olacak. BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi araçlarla rekabet edecek olan aracın 45 bin – 65 bin İngiliz sterlini aralığında bir fiyatla satışa çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
NOT: Haberde yer alan temsili DS 9 ASL çizimleri, Jean Francois Hubert/SB-Medien tarafından yapılmıştır ve onun kendi kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. DS ile resmi bir bağlantısı yoktur.
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Otomotiv
Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu
Mazda, 2030 yılına kadar olan teknolojileri ve model gamı hakkındaki beş maddelik planını açıkladı. Bu plan dahilinde 2022-2025 yılları arasında model gamına 13 adet elektrikli araç gelecek. Ayrıca 2030’a kadar bütün modellerde elektrik destekli aktarma organlarına yer verilmesi planlanıyor.
Gündemden diğer bir başlık: Yeni nesil VW Multivan (T7) tanıtıldı!
Bahsi geçen beş madde ise şu şekilde:
- Yüksek verimliliğe sahip üretim için teknolojiye yapılacak yatırımlar.
- Gelecek elektrikli modeller.
- Trafik kazalarındaki can kayıplarının engellenmesi üzerine olan teknolojilere teşvik.
- Bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi.
- Sıfır karbon emisyonu hareketi olan bu dönem için insan merkezli kalkınma felsefesi.
Japon üretici, planın ilk adımında araçların en temel kısmına odaklanacak. SKYACTIV mimarisi üzerinde yoğunlaşan Mazda, yeni sıralı altı silindirli motoru gibi içten yanmalı üniteleri de geliştirerek Ölçeklenebilir Çok Amaçlı SKYACTIV Mimarisi üzerine uyarlayacak. Güncellenmiş mimari ile Mazda, enine veya uzunlamasına yerleştirilecek motorlarını daha kolay bir şekilde elektrifikasyonla buluşturacak.
Gelecek nesil Mazda 6‘da yer verilecek arkadan çekişli ve dört çeker mimarinin kullanıldığı, 48V hafif hibrit teknolojilerine sahip büyük hacimli dizel ve benzinli motor seçenekli en az bir SUV geleceği söylendi. Ayrıca bu modelde plug-in hibrit teknolojili, büyük hacme sahip benzinli bir seçeneğin olacağı da belirtiliyor. 2025 yılına kadar Ölçeklenebilir SKYACTIV EV Mimarisi, farklı boyutlardaki Mazda SUV modellerinde kullanılacak.
2022-2030 arasında üç tam elektrikli, beş hibrit ve beş plug-in hibrit araç gelecek
Söz konusu beş maddelik planın ikinci maddesi ise elektrikli modeller. Beş hibrit, üç tam elektrikli ve beş adet plug-in hibrit model, bu madde dahilinde bulunuyor. Bu on üç aracın hitap edeceği pazarların ise Japonya, Amerika, Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya olduğu belirtildi. Mazda, 2030 yılına kadar bütün model gamında elektrikli sistemlere yer vermeyi planlıyor ve tüm yelpazenin dörtte birinin tam elektrikli modellere ayıracak.
Üçüncü maddenin büyük bir kısmında ise Japon üreticinin “Mazda Copilot Concept” teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ile sürücü takip edilerek, kişinin fiziksel durumundaki ani bir değişikliğin algılanması üzerine araç otonom sürüşe geçiyor. Bu sistemin 2022 yılında tanıtılması bekleniyor.
Dördüncü madde ise Mazda otomobillerin kablosuz güncellemeleri yani OTA güncellemelerini alabilmesi. Diğer büyük dört Japon üretici ile ortaklaşa yürütülecek bu çalışma ile standartlaşmış bir iletişim ve bağlantı hizmeti verilebilecek. Böylelikle otomobiller ve cihazlar arasında daha kaliteli bağlantıların kullanılacağı söyleniyor. Tabi bunların gerçekleştirilmesi için yepyeni bir elektrik-elektronik mimarisi kurulacak.
Son maddede ise artık hedef sadece markaya değil, bütün topluma hatta gezegene yönelik bir hale geliyor. Mazda’nın bu yeni vizyon planları doğrultusunda otomobillerdeki saf sürüş keyfine odaklanarak, araç sahipleriyle özel bağ kuran bir marka olmayı hedeflediği belirtildi.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Yeni nesil VW Multivan (T7) tanıtıldı!
Siyahıyla zengin, beyazıyla fakir görünebildiğiniz, ülkemizde Transporter versiyonu ile ünlü olan VW Multivan yeni nesline kavuştu. Araç, T7 kodlu nesli ile birlikte plug-in hibrit seçenek gibi bazı yenilikleri de barındırıyor.
Gündemden diğer bir başlık: Renault Megane E-Tech, üretim öncesi haliyle ortaya çıktı
7. nesli ile karşımızda olan Multivan, VAG bünyesindeki çoğu modelden tanıdığımız MQB mimarisine geçti. Panelvan karoseri yani yük taşımaya yönelik olan kasa seçeneği ise halen daha T6 kodlu nesilde üretiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda T7 jenerasyonunda Transporter ve Caravelle‘yi de göreceğiz.
Yeni VW Multivan’ın dış tasarımı
T7’nin, eski nesline kıyasla yere daha yakın ve daha geniş bir yapıda olmasına rağmen 2003 yılında tanıtılan T5‘in model çizgilerini koruduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz geriye doğru çekilen ön cam ve A sütununu ikiye ayıran cam ile araca biraz da MPV havası gelmiş.
Ön kısma baktığımızda biraz daha yatay bir konuma gelen kaput, genişleyen ızgara ve farlar ile T7, daha modern bir duruşa kavuşmuş. Tabi VW bu detaylar ile aracın, 1979-1991 arası üretilen T3 nesline gönderme de yaptığını söylüyor. Ayrıca VW tasarımcılarının, ön ızgarayı gövde rengine boyayarak hem hibrit sisteme hem de retro modellere bir gönderme yaptığı söylendi. Ön kısımdaki diğer bir büyük detay ise adaptif IQ.Light matriks LED farlar. Bu iki far birbirlerine, ızgara üzerinde logoya doğru uzanan LED bir şerit ile bağlı.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise ön çamurluk üzerinde donanım paketi adının yer aldığı bir arma yer alıyor. Yan camlarda ise yeni VW Caddy’den tanıdığımız tasarımı görüyoruz. Çift renkli gövde rengine eşlik eden 19 inçlik elmas kesim çift renkli jantları da unutmadan belirtelim.
Aracın arka tarafına geldiğimizde ise T6 Multivan ile benzer bir form görüyoruz aslında. Hatta o bildiğimiz dikdörtgen arka farların yeri bile duruyor demek mümkün. En azından bana öyle gözüktü diyebilirim. T7 nesli ile birlikte arka farlar artık yatay olarak uzanan ince bir forma kavuşmuş.
Yeni VW Multivan’ın kabini
VW, T7’nin kabinindeki koltukları %25 hafifleterek kaydırma veya çıkarma gibi işlevleri kolaylaştırmış. İkinci sıra koltuklar 180 derece döndürülebiliyor, üçüncü sıra koltukları ise teker teker çıkartılabiliyorsunuz. İç mekanda yolcular için sunulan en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise koltuklar arasında hareket edebilen yükseklik ayarlı konsol. Üzerindeki bardaklıklar ve iki tarafında yer alan katlanabilen masalarıyla uzun yolculuklarda oldukça kullanışlı bir donanım olacağını söyleyebiliriz.
Ön yolcu ve sürücüye ayrılan kısma geldiğimizde ise eskiye nazaran oldukça geniş bir alanla karşılıyor bizi T7. Elektronik park freni ve DSG’nin vites topuzu yerine gelen tuş takımı ile ön tarafta büyük bir alan açılmış. Bu arada elektronik park freni ve DSG standart olarak geldiğini de söyleyelim. Sürücü tarafında bulunan diğer bazı donanımlar ise dijital gösterge paneli, telefonlar için kablosuz şarj paneli ve head-up display şeklinde.
Yeni donanım listesi bitti sanıyorken T7 Multivan, daha yeni başladık diyor. Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit takip Asistanı ile yarı otonom sürüş, panaromik cam tavan, IQ.Drive Seyahat Asistanı, 640W gücünde 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve We Connect Plus uygulaması ile uzaktan kapıları açmak veya ısıtıcıyı çalıştırmak gibi donanımlar da araçta yer alıyor. Kısacası VW Multivan, 7. nesliyle birlikte teknolojiyle oldukça haşır neşir bir hale gelmiş.
Yeni Multivan’ın bazı teknik detayları, satış tarihi ve fiyatı
T7 Multivan, başlangıçta 136 beygirlik 1.5 TSI ve 204 beygirlik 2.0 TSI motorlarla satışa çıkacak. 2022 yılı içinde ise aileye 150 beygirlik dizel bir seçenek de katılacak. Bu motor seçenekleri yedi ileri DSG şanzıman ile satışa sunulacak.
Bir de haberin başında bahsettiğimiz plug-in hibrit motor var tabi. eHybrid adındaki bu ünite 1.4 litrelik içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Toplamda 215 beygir güce sahip olan bu eHybrid ünite, tamamen elektrikli olarak da kullanılabiliyor. 13 kWh değerindeki bataryası ile yaklaşık 50 km tam elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Bu eHybrid seçenek ise altı ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş.
VW, 2021 sonlarında satışa çıkaracağı T7 Multivan’ın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops
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Otomotiv
Renault Megane E-Tech, üretim öncesi haliyle ortaya çıktı
Bir ara Megane‘a veda edeceğini duyuran Renault, onu elektrikli olarak geri getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise kamuflajlı olarak seri üretim öncesi haliyle Megane E-Tech‘i ortaya çıkarttı.
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Aslında araç, geçen seneki Megane eVision konsepti ile tasarımına dair ipuçlarını vermişti. Fakat en son halini tabi ki tanıtım etkinliğinde hep beraber göreceğiz. Megane E-Tech (MeganE adıyla satışa çıkacağına dair söylentiler de var), Nissan ile olan ittifakının bir meyvesi olan, ortak CMF-EV mimarisini kullanan ilk Renault modeli olacak.
Renault, yeni Megane E-Tech’in tasarımından biraz ipucu verse de teknik detayları konusunda ağzını oldukça sıkı tutuyor. Yalnızca 60 kWh değerinde bir pil paketinden güç alacağını ve 214 beygir güç üreten bir elektrik motorunun yer alacağını biliyoruz şimdilik. Bir de WLTP döngüsüne göre 450 km seviyesinde bir menzil sunacağını duyurduklarını ekleyelim.
Renault Megane E-Tech’in beklenen teknik detayları
Renault Megane E-Tech’te kullanılan CMF-EV mimarisinin, Nissan ile ortak kullanılan mimari olduğunu söylemiştik. Aynı mimarinin Nissan’da kullanıldığı model ise Ariya adındaki elektrikli SUV. Dolayısıyla Ariya ile benzer teknik detayları paylaşması kuvvetle muhtemel bir durum. Bu yüzden Ariya’nın teknik özelliklerine şöyle kısaca bir göz atalım.
Nissan Ariya, tek ya da çift motorlu olarak, yani önden çekişli veya dört çeker olarak alınabiliyor. Önden çekişli model 63 kWh ve 87 kWh batarya, 217 beygir ve 242 beygir güç değerlerinde seçeneklere sahip. Bu seçeneklerin 0–100 km/s hızlanması ise sırasıyla 7.5 ve 7.6 saniye şeklinde.
Çift motorlu seçenekler ise yine aynı 63 kWh ve 87 kWh batarya değerlerine sahip. Performans kısmında ise sırasıyla 278 beygir ve 306 beygir güç değerleri sunuyorlar. 0-100 km/s hızlanmaları ise sırasıyla 5.9 ve 5.7 saniye şeklinde.
Bir de en tepede yer alan Performance modeli bulunuyor. Bu seçenek 87 kWh batarya değeri ve 394 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.
Renault Megane E-Tech ne zaman satışa çıkacak?
Renault, bu yaz içerisinde aracın halka açık yollarda testlerini tamamlayacak. Aracın üzerinde ise yeşil-siyah-beyaz renklerindeki, Renault Design ekibi tarafından tasarlanmış bir kamuflaj yer alacak. Bu testler için Renault, 30 adet seri üretim öncesi örneği üretecek.
Mayıs ayının ilk günlerinde Megane E-Tech’e ait üç adet ipucu görseli yayınlanmıştı. Bunlar biri aracın arka far tasarımını, diğeri ise gösterge paneli ve bilgi–eğlence sistemine ait ekranları içeriyor. Renault, bu görselleri “yüksek teknolojili araç sistemleri ve üst kalite ekranlar” şeklinde yorumlamıştı.
Yeni Megan E-Tech, Renault’un Fransa‘daki Douai fabrikasında üretilecek. Aracın son haliyle 2022 yılında satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops
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Yazan: yeterki, 3 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
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