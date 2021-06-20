Yeni DS 9 Crossback hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar

Genelde giriş ve orta modelleriyle tanınan Fransız markalar arasında üst segmenti hedefleyen bir marka DS. Ülkemizde son yıllarda DS 7 Crossback modeliyle dikkat çeken markanın yolda yeni bir modeli bulunuyor. DS 9 Crossback olarak adlandırılacak olan bu model, markanın yeni amiral gemisi modeli olacak.

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Şimdilik üç büyük Alman için yani BMW, Mercedes ve Audi‘nin pazar payları açısından büyük bir tehdit değil DS. Şahsen bunun en büyük sebebinin, model gamının henüz yeterince geniş olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi diğer büyük bir sebep olarak DS’in tasarım anlayışının herkese hitap etmeyişi de gösterilebilir.

Son zamanlarda yeni DS 9 sedan ve yeni DS 4 hatchback ile ürün yelpazesini genişleten Fransız üretici, henüz büyük bir ivme yakalayamadı. Fakat haberimizin konusu olan DS 9 Crossback‘in gelmesiyle biraz hareket yakalayacak gibi görünüyor. Bu arada aracın DS 9 ASL (Aero Sport Lounge) adıyla gelme ihtimalinin bulunduğunu da belirtip, yazının geri kalanında kendisinden bu şekilde bahsedeceğim.

Adından da anlaşılacağı üzere DS 7 Crossback’in üstünde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, eVMP mimarisini kullanacak. Birkaç ufak detay dışında araçla ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı. Stellantis çatısı altında toplanan markalardan biri olan DS’in karşımıza ne ile çıkacağını, güncel modeller, konseptler ve en son teknolojileri bir arada düşünerek biraz tahmin edebiliriz.

DS 9 ASL nasıl bir tasarıma sahip olacak?

DS 9 ASL’nin, 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen fakat iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılamayan DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alacağı düşünülüyor. Ayrıca Fransız üreticinin tasarım şefi Thierry Metroz, DS Aero Sport Lounge konseptinin gelecek modellerin başlangıç noktası olacağını doğruladı. Keza yeni DS 4 hatchback üzerindeki çizgileri de DS 9 ASL’de görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ki DS 4, BMW 1-Serisi gibi modellerle rekabet edecek bir model. Haliyle DS 9 ASL, dış tasarımda söz konusu konseptten biraz daha sade çizgilere sahip ama kabinde oldukça gösterişli bir model olacak diye düşünülüyor.

Görsellerde yer alan ASL, alçalan tavan çizgisi ve küçük arka camıyla coupe SUV tasarımında bir konsept. Araç, 23 inç boyutlu jantları (Seri üretim modelinde daha küçük jantlar yer alacak.) ve 5 metrelik uzunluğuyla oldukça heybetli bir görünüşe sahip.

ASL konseptinin kabinine ait çizimde ise alışılagelmiş gösterge panellerinin yerine biri diğerinin üstüne görüntüyü yansıtacak şekilde bir çift şerit eklenmiş. Ön konsolun yanların konumlandırılan, yan aynalar yerine yerleştirilen kameraların ekranları ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını satışa çıkacak araçta görme ihtimalimiz ise oldukça yüksek diyebiliriz. Çünkü DS, oldukça sıra dışı seçimlerle müşterilerinin karşısına çıkmayı seven bir şirket.

DS 9 ASL hakkında bilinen ve beklenen teknik detaylar

Geçen sene satışa çıkan DS 9 sedanın mimarisi, Citroen C4 Picasso‘dan DS 7 Crossback‘e kadar neredeyse her Citroen’de bulunan yaşlı EMP2 mimarisini kullanıyordu. Fakat DS 9 SUV’da, PSA‘nın FCA ile birleşmeden hemen önce geliştirdiği eVMP mimarisinin kullanılması bekleniyor. Orta ve büyük boyutlu modellere yönelik olan bu eVMP mimarisi, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş sistemleri için tasarlanmış. Ayrıca bu mimari ile saf elektrikli veya hibrit güç aktarma organları da kullanılabiliyor.

Mevcut DS modellerinde kullanılan seçenekleri göz önünde bulundurarak şu şekilde tahminler yapılabilir. 335 beygire kadar güç sunabilen, aks mesafesine göre 60-100 kWh arası pil paketlerini taşıyan ve WLTP döngüsüne göre 400-650 km menzil sunabilen seçenekler görebiliriz. DS 9 ASL dediğimiz aracın, markanın yeni amiral gemisi modeli olacağını da düşünürsek, üçüncü sıra koltuk opsiyonu sunacağı söylenen aracın bahsi geçen güç-menzil değerlerinin en üstünü karşılaması bekleniyor.

Ayrıca DS Aero Sport Lounge konsepti, DS Techeetah Formula E‘de kullanılan güç aktarma organını taşıyordu. 110 kWh batarya ve 671 beygirlik elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasının 2.8 saniye olduğu iddia ediliyordu. Bunu da bir dipnot olarak verelim.

DS 9 ASL’nin fiyatı ve satış tarihi

DS 7 Crossback’in üzerinde konumlandırılacak olan DS 9 ASL, haliyle onun 32 bin – 56 bin İngiliz sterlini fiyatından biraz daha pahalı olacak. BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi araçlarla rekabet edecek olan aracın 45 bin – 65 bin İngiliz sterlini aralığında bir fiyatla satışa çıkacağı düşünülüyor.

Kaynak: Carscoops

NOT: Haberde yer alan temsili DS 9 ASL çizimleri, Jean Francois Hubert/SB-Medien tarafından yapılmıştır ve onun kendi kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. DS ile resmi bir bağlantısı yoktur.