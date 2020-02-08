Samsung Galaxy Buds Plus kulaklığının fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklıkların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Kablosuz kulaklık pazarındaki liderliği elinde bulunduran Apple‘a karşı elini güçlendirmek isteyen Samsung, yeni ürünü ile birlikte pazara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

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Güney Koreli şirket, bir önceki kablosuz kulaklığa göre geliştirilmiş versiyonu olan Galaxy Buds Plus sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkmak için hazırlanıyor. 11 Şubat’ta Galaxy S20 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus, artmış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarında önceki modele göre 2 kat daha fazla batarya ömrü sunacak. Üstelik batarya performansı artarken kulaklıklar da çok fazla ağırlaşmadığını söylemek gerekiyor. Her biri sadece 6,3 gram ağırlığa sahip olacak kulaklıklar ergonomik açıdan kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.

Yeni kulaklıklarda 85 mAh batarya yer alırken, kutuda ise 270 mAh batarya bulunacak. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisine sahip olacak olan Samsung Galaxy Buds Plus, birden fazla cihaz tarafından kullanılabilme özelliğine sahip olurken, gürültü önleme özelliğiyle sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Aynı zamanda Galaxy Buds Plus, iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda rahatlıkla kullanılabilecek.

11 Şubat’ta Galaxy S20’lerle birlikte tanıtılması beklenen yeni kulaklığın, 149 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Kullanıcıların iyileştirilmiş yeni Samsung Galaxy Buds Plus kulaklıkların tercih edip etmeyeceğini zaman gösterecek.