Yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı!

Yeni BMW 2 Serisi, Goodwood Hız Festivali‘ndeki ilk gösteriminden önce resmi olarak internet ortamında tanıtıldı. Önceki nesliyle oldukça sevilen araç, yeni 4 Serisi’ndeki gibi garip böbrek tasarımına sahip değil. Bu açıdan içimizi ferahlatsa da tasarımının başka noktalarında gariplikle mücadele verdiğini söyleyebiliriz.

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Yeni 2 Serisi’nin dış ve iç tasarım detayları

Aracın ön kısmında baktığımızda, önceki nesline kıyasla daha köşeli hatlara sahip bir far ve ön tampondaki yan havalandırmalar dikkat çekiyor. Böbrekler yani ön ızgara ise Yeni 4 Serisi‘ndeki ilginç şekil yerine daha alışık olduğumuz bir çizgide.

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Yan tarafta ise şişkin çamurluklar aracın duruşunu güçlendirirken, ön fardan arka farın köşesine uzanan omuz çizgisi dikkat çekiyor. Ayrıca günümüzün yeni tasarım detaylarından olan gövdeye gömülü kapı kolları da araçta yer almış.

Arka tarafa geldiğimizde ise bagaj kapağına yerleşik bir spoyler görüyoruz. Eski L şekilli farların yerini ise oval şekilli farlar almış. Arka tamponda ise daha agresif çizgilere yer verilmiş.

M240i modeli, standart modelden farklı olarak gri renkli ızgarası ve yan ayna kapaklarıyla kendini ayırıyor. Tabi Shadow Line adı altındaki karartılmış farlar, özel egzoz çıkışları ve bagaj üstü lip spoyler de diğer ayırt edici unsurlar arasında.

Yeni 2 Serisi Coupe 4547mm uzunluğa, 1839mm genişliğe, 1392mm yüksekliğe ve 2741mm aks aralığına sahip. Böylelikle eski nesline kıyasla 109mm daha uzun, 66mm daha geniş ve 25mm daha alçak hale gelmiş. Ayrıca 51 mm uzayan aks mesafesinin arka koltuktaki yolcuları biraz daha rahat ettireceğini söyleyelim.

Eski 2 Serisi Coupe’de en çok şikayet edilen noktalardan biri ise kabiniydi. Düşük kalitesi ve demode tasarımıyla aracın kabini, BMW logolu bir coupe olarak oldukça garip bir haldeydi. Fakat yeni nesilde iç tasarımda Yeni 3 Serisi‘nin beğenilen yüzü kullanılmış. Haliyle aracın kalite algısı oldukça yükselmiş.

Analog göstergeler ve 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart olarak geliyor. Opsiyonel olarak ise 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı alınabiliyor. Fakat hem standart hem de opsiyonel ekranlarda, elektrikli SUV iX‘te yer alan iDrive 8 yerine, iDrive 7 sistemi bulunuyor. Fakat bu kötü bir durum değil tabi. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto‘nun yer aldığı iDrive 7, gündelik konuşma dilini daha iyi algılayan ve otoparka geldiğinizde sürücü camını otomatik indirme gibi rutin hareketlerinizi öğrenen Akıllı Kişisel Asistan da bu sistemde yer alıyor.

Sürüş destek sistemleri kısmında ise araç, Ön Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Arka-Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Kör Nokta Uyarısı ve Trafik Levhası Tanıma gibi özelliklere sahip. Opsiyon listesinde ise Start&Stop Özellikli Aktif Hız Sabitleyici ve 40 saniyelik kamera kaydı alabilen Seyahat Kaydedicisi gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni 2 Serisi’nin motor seçenekleri ve fiyatı

Yeni 2 Serisi, Avrupa pazarı için üç farklı motor seçeneğine sahip olacak. Giriş seviyesi modelde bulunan dört silindirli 2.0 litrelik motor, 182 beygir güç ve 300 Nm tork sunuyor. 220i olarak adlandırılan bu seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye ve maksimum hızı ise 236 km/s.

Diğer bir seçenek ise dizel tarafında. 220d adındaki bu seçenekte hafif hibrit teknolojisi bulunuyor. Dört silindirli 2.0 litrelik bu motor, 187 beygir güç ve 400 Nm tork sunuyor. 0–100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlayan 220d’nin maksimum hızı ise 237 km/s.

Son motor seçeneği ise M240i xDrive. 369 beygir güç ve 500 Nm tork sunan bu ünite, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hızı ise 250 km/s.

2 Serisi, ilk başlarda bu üç ünite ile donatılacak olsa da ilerleyen zamanlarda küçük hacimli motor seçeneklerinin de geleceği söyleniyor. Yeni 2 Serisi’nin fiyatları ise bir önceki nesilden bir tık daha pahalı seviyeden, 39 bin €’dan başlıyor. Tabi bu araç 220i versiyonu ve fiyat ise Almanya‘daki satış fiyatı. Ülkemiz fiyatları ise henüz belli değil.

Kaynak: Carscoops