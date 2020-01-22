Uygulama
Yeni Microsoft Edge çıktı! Nasıl yüklenir ve eklentiler nasıl kurulur?
Microsoft Edge, bildiğiniz üzere firmanın Internet Explorer rezaletinden sonra piyasaya modern dinamiklerle sunduğu yeni internet tarayıcıları arasında yer alıyordu.
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Yeni Microsoft Edge ise tüm hantallıklardan ve sistemi yoran özelliklerden kurtularak karşımıza çıkıyor. Yeni Chromium destekli tarayıcı sayesinde, problemler büyük oranda giderilmeye çalışılacak.
Yeni Edge’i deneyimlemek isteyen kullanıcılar bu link üzerinden tarayıcıyı bilgisayarlarına kurabilirler.
Yeni Microsoft Edge’e eklentiler nasıl kuruluyor?
Windows 10 çalıştıran tüm bilgisayarlarda ön yüklü olarak gelecek programın çok şık özellikleri bulunuyor. İçerisinde eklenti mağazası bulunduran Yeni Edge ile hem mağazasında hem de Chrome mağazasında yer alan eklentiler indirilip kurulabiliyor.
Chrome veya Microsoft Edge kullanıyorsanız eğer “add-on” tabirine çok aşinasınız demektir. İnternet tarayıcınıza bu eklentiler, birçok yeni özellik ve geliştirme imkanı sağlar.
Tarayıcı üzerinde, yan yana dizilmiş, sağ köşede bulunan üç noktaya basarak ayarlar kısmına erişebiliyorsunuz. Burada en altta yer alan “Extensions” paneline öncelikle tıklamanız lazım.
Edge, ilk açılıştan itibaren içerisinde herhangi bir eklenti bulunmaz. Kendiniz yüklemeniz gerekir. Sol panelden “Get Extensions from Microsoft Store” ikonuna basarak Microsoft’un resmî marketine gidiyorsunuz.
Edge için Microsoft Store ismiyle karşımıza çıkan uygulamada birçok kategori bizleri bekliyor. Biz, göstermek amacıyla alışveriş sitesi olan Amazon Assistant’ı kurmak istiyoruz.
İndirmek için sağ taraftaki “Get” butonuna tıklıyoruz. Get tuşuna bastığınız itibariyle Edge’de bir pop-up bildirim sizi karşılayacak. Bunu da kabul ettikten sonra, sağ taraftaki barda bir ikon ortaya çıkacak. Üstüne tıkladığınızda, giriş bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra eklentileriniz kurulmuş oluyor.
İstediğiniz her zaman, uygulamayı, “Extensions” sekmesi üzerinden kaldırabilir. Pasif hale getirerek, geçici olarak kalkmasını sağlayabilirsiniz.
Uygulama
Telegram kapsamlı bir güncelleme yayınladı!
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Android ve iOS işletim sistemleri için önemli yenilikler barındıran bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile beraber Whatsapp’ta bulunan “mavi tik” benzeri bir özellik de kullanıcılar ile buluştu!
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Telegram yeni özellikleri ile artık çok daha kullanışlı!
Yeni güncelleme, Telegram’daki mevcut tema editörünü daha gelişmiş 2.0 sürümüne yükseltiyor. Daha fazla özelleştirme sunan yeni tema editörü, sohbet arka planı ve konuşma balonlarının her birine farklı renkler atayabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca editör bünyesinde seçebileceğiniz hazır temalar da bulunuyor.
Büyük Telegram güncellemesinin barındırdığı yeniliklerden biri de “Çevrimiçi Olduğunda Gönder” özelliği. Bu özellik ile yazmış olduğunuz mesajın karşı taraf çevrimiçi olunca gönderilmesi sağlanıyor. Böylece Whatsapp’taki mavi tik gibi kullanıcının mesajı okuduğundan emin olunuyor. Ayrıca istediğiniz bir konumu tek dokunuşla paylaşma özelliği de güncelleme ile gelen yenilikler arasında dikkat çekiyor.
Kullanıcılara sunulan Telegram güncellemesinin öne çıkan diğer yenilikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- Sohbet içerisindeki aramaların listeleme şeklinde sıralanması
- Podcast modu ile 20 dakikadan uzun ses kayıtları için özel seçenekler
- Menüye eklenen bir alan sayesinde tek dokunuşla gece moduna geçebilme
- Sohbet kutusundaki haritanın gece modunda otomatik olarak kararması (Android için)
- Arşivlenen tüm sohbetleri okundu olarak işaretleyebilme (Android için)
- Manuel olarak video çözünürlüğü seçimi ve kişi gönderme ekranı (Android için)
- Metin boyutlarını ayarlama (iOS için)
- Tek tık ile hızlı hesap değişimi (iOS için)
- Kullanılan ve kullanılabilir depolama alanını görüntüleme, uygulama önbelleği temizleme (iOS için)
Uygulama
Whatsapp, bazı eski cihazlar için desteği kesti!
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kısa süre sonra bazı eski sürüm işletim sistemleri için destek sürecini sonlandıracağını duyurdu. Eğer eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız, bundan sonra popüler uygulamayı kullanamayabilirsiniz!
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Whatsapp, bazı eski Android ve iOS sürümlerine destek vermeyecek!
İşletim sistemi sürümlerinin fazlalığı, her bir sürüm için optimizasyon yapması gereken uygulama geliştiricilerinin işini zorlaştırıyor. Bu yüzden çoğu geliştirici eski işletim sistemi sürümü için destek vermeyi kesiyor. Whatsapp da artık gelişim imkânı vermeyen bazı sürümler için uygulama desteğini keseceğini açıkladı. Buna göre; 1 Şubat tarihi itibarıyla Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 ve KaiOS 2.5.1 altındaki sürümlere sahip işletim sistemleri uygulamayı indiremeyecek ve çalıştıramayacak. Ayrıca uygulama marketi kapanan Windows Phone kullanıcıları da söz konusu tarihten sonra Whatsapp’ı kullanamayacak.
Uygulamanın destek sayfasında kullanıcılara sohbet yedeklerinin alınması ve daha güncel bir akıllı telefona geçiş yapması tavsiye ediliyor. Eski işletim sistemine sahip telefonlar 1 Şubat’tan sonra Whatsapp’ı çalıştırmayacağı için yedeklere de erişim sağlanamayacak.
Söz konusu sorundan etkilenecek kullanıcı sayısı ise çok az gibi görünüyor. Zira desteğin kesileceği Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanan aktif kullanıcı sayısı, tüm platforma oranla %0.3 olarak biliniyor. iOS tarafında ise hızlı güncelleme sürecinden ötürü bu oranın çok daha düşük olduğu ifade ediliyor.
Uygulama
Samsung Pay 2020’de daha fazla ülkede kullanıma sunulacak
Mobil ödeme servisi Samsung Pay, 2020 yılında birçok yeni ülkeye giriş yapacak. Resmi açıklamalara göre servis aktif olarak 26 ülkede kullanılabiliyor. Atılacak bu adımla beraber mobil ödeme servisinin aünya genelinde popülaritesini artması hedeflenmekte.
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Teknoloji kullanımına bağlı olarak günümüzde ödeme sistemlerinde de dijitalleşme yoluna gidiliyor. Samsung, 2015 yılında tanıttığı “Pay” isimli servis ile mobil alanda daha kolay alışveriş yapılmasını hedefledi. 26 ülkede etkin olarak kullanılan ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazarda bulunmuyor. Dijital cüzdan ve mobil ödeme sistemleri ile Güney Kore’de 14 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Samsung Pay, 2020’de daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.
Bölgesel iş ortakları ile yapılan anlaşmalar sonrasında birçok ülkede faal duruma getirilecek sistem için geçtiğimiz yıl Endenozya için harekete geçilmişti. 58 milyon genç nüfusu ile önemli bir pazar haline gelen Endenozya’da Pay hizmeti aktif olarak kullanılabilmekte. Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada; yeni pazarlara girişte bölgesel iş ortakları ile servis üzerinde iyileştirme ve geliştirmlerin olacağı belirtildi. Geçtiğimiz ay ise mobil ödeme servisine “Pay Cash” adı verilen bir özellik eklenmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar dijital ön ödemeli karta sahip olabiliyor, alışverişlerini bu kart üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Uygulamaya eklenilen bir başka özellik ise uluslararası transfer servisi olmuştu. Uluslararsı alanda bulunan tüketicilerin para transferine olanak sağlayan hizmet uygulama içerisine entegre edilmişti.