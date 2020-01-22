Yeni Microsoft Edge çıktı! Nasıl yüklenir ve eklentiler nasıl kurulur?

Microsoft Edge, bildiğiniz üzere firmanın Internet Explorer rezaletinden sonra piyasaya modern dinamiklerle sunduğu yeni internet tarayıcıları arasında yer alıyordu.

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Yeni Microsoft Edge ise tüm hantallıklardan ve sistemi yoran özelliklerden kurtularak karşımıza çıkıyor. Yeni Chromium destekli tarayıcı sayesinde, problemler büyük oranda giderilmeye çalışılacak.

Yeni Edge’i deneyimlemek isteyen kullanıcılar bu link üzerinden tarayıcıyı bilgisayarlarına kurabilirler.

Yeni Microsoft Edge’e eklentiler nasıl kuruluyor?

Windows 10 çalıştıran tüm bilgisayarlarda ön yüklü olarak gelecek programın çok şık özellikleri bulunuyor. İçerisinde eklenti mağazası bulunduran Yeni Edge ile hem mağazasında hem de Chrome mağazasında yer alan eklentiler indirilip kurulabiliyor.

Chrome veya Microsoft Edge kullanıyorsanız eğer “add-on” tabirine çok aşinasınız demektir. İnternet tarayıcınıza bu eklentiler, birçok yeni özellik ve geliştirme imkanı sağlar.

Tarayıcı üzerinde, yan yana dizilmiş, sağ köşede bulunan üç noktaya basarak ayarlar kısmına erişebiliyorsunuz. Burada en altta yer alan “Extensions” paneline öncelikle tıklamanız lazım.

Edge, ilk açılıştan itibaren içerisinde herhangi bir eklenti bulunmaz. Kendiniz yüklemeniz gerekir. Sol panelden “Get Extensions from Microsoft Store” ikonuna basarak Microsoft’un resmî marketine gidiyorsunuz.

Edge için Microsoft Store ismiyle karşımıza çıkan uygulamada birçok kategori bizleri bekliyor. Biz, göstermek amacıyla alışveriş sitesi olan Amazon Assistant’ı kurmak istiyoruz.

İndirmek için sağ taraftaki “Get” butonuna tıklıyoruz. Get tuşuna bastığınız itibariyle Edge’de bir pop-up bildirim sizi karşılayacak. Bunu da kabul ettikten sonra, sağ taraftaki barda bir ikon ortaya çıkacak. Üstüne tıkladığınızda, giriş bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra eklentileriniz kurulmuş oluyor.

İstediğiniz her zaman, uygulamayı, “Extensions” sekmesi üzerinden kaldırabilir. Pasif hale getirerek, geçici olarak kalkmasını sağlayabilirsiniz.