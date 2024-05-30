Yeni kripto para yasası TBMM Komisyonu’ndan geçti. Kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altına girmesi ve yeni coin arzlarının TÜBİTAK tarafından denetlenmesi gibi önemli değişiklikler içeren yeni Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bu teklifin TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor. Oylamada kabul edilirse, yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yeni Kripto Para Yasası ile Kripto Para Borsaları için Yeni Dönem: SPK Denetimi Altına Girecek!

Yeni kripto para yasası, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlaması için SPK’dan izin almasını gerektiriyor. Ayrıca, bilgi sistemleri ve teknoloji altyapıları TÜBİTAK tarafından belirlenecek. Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından düzenlenirken, kripto varlık ihracında TÜBİTAK’tan ön rapor alınması zorunlu olacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğini, açıklığını ve istikrarını sağlamak için çeşitli tedbirler de öngörülüyor. Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına dair usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Ayrıca, izinsiz faaliyet gösteren kurumlar konusunda SPK yetkili olacak ve yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılarak hukuk dışı faaliyetlere karşı etkinlik artırılacak.

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet göstermesi halinde, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu da önemli derece caydırıcı bir ceza olarak dikkat çekiyor. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik bir geçiş süreci olacak ve faaliyet göstermek isteyenlerin 1 ay içinde SPK’ya başvurması gerekecek. Faaliyet göstermeyi bırakacak olanlar ise 3 ay içinde tasfiye kararı alacak.

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sona erdirilecek. Kripto para borsaları, faiz hariç yıllık gelirlerinin yüzde 1’ini SPK’ya ve yüzde 1’ini TÜBİTAK’a olmak üzere toplam yüzde 2 hizmet bedeli ödeyecek. Bu değişiklikler, kripto para piyasasında daha güvenli ve düzenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Yeni kripto para yasası ile Türkiye’de dehşet bir talep olan kripto para satışına bir düzenleme geldi diyebiliriz. Daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaştığımız bilgilerde, Türkiye’nin stabil coin yatırımlarında dünya birincisi olduğu haberini paylaşmıştık. Bu düzenlemelerle beraber tedbirler iyice sıkılaşmış oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni kripto para yasası ile çok yakında yasalaşması beklenen kararlar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!