Son güvenlik önlemleri kapsamında TSK personeline TikTok yasağı geldi. TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen “TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik çeşitli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, TikTok kullanımına ilişkin önemli bir karar alındı. TSK personeline TikTok yasağı geldi. Asker videoları ile dolup taşan TikTok bir güvenlik sorunu mu? İşte TikTok yasak hakkındaki son gelişmeler.

TSK Personeline TikTok Yasağı Getirildi: Milli Savunma Komisyonu’ndan Önemli Düzenlemeler

Kabul edilen teklifle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline TikTok kullanımı yasaklanıyor. TikTok’un askeri personel üzerindeki etkileri ve güvenlik riskleri göz önüne alınarak yapılan bu düzenleme, TSK’nin dijital güvenliği ve operasyonel bütünlüğünü sağlama amacını taşıyor. Yani bu gelişme ile beraber TSK personeline TikTok yasağı geldi.

TSK personeline TikTok yasağı düzenlemesinin yanı sıra, kanun teklifinde yer alan diğer maddeler de dikkat çekiyor. Özellikle emekli personel ve öğrencilerle ilgili yapılan değişiklikler, personel hakları ve eğitim süreçlerine ilişkin önemli adımlar içeriyor. 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenlerle çıkarılanlara devlet tarafından yapılan masrafların bir kısmı ödenecek. Ayrıca, disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenlere tazminat ödenecek.

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi de daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe yetkisinin artırılması da teklifte yer alan önemli düzenlemeler arasında. Savunma sanayisinin modernizasyonu ve geliştirilmesi için ek ödeneklerin Cumhurbaşkanına verilecek yetkiyle sağlanması planlanıyor.

Son olarak, sözleşmeli erbaş ve erlerin kadroları ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin haklarını korumak ve geliştirmek adına atılan önemli adımları temsil ediyor.

Bu kararlar arasında TSK personeline TikTok yasağı geldi konusu teknoloji gündeminin üst sıralarına oturmuş durumda. TSK personeline TikTok yasağı kararı, ilerleyen dönemlerde yine benzer gerekçelerle Türkiye TikTok yasağı olarak yeniden karşımıza gelebilir. Bu nedenle TSK personeline TikTok yasağı haberi oldukça önemli.

Burada asker videoları ile dolup taşan platformun kötüye kullanımı da bilinen bir gerçek. Askerlik gibi kutsal bir mesleği, içerik üreticiliğine alet ederek, toplumu yanlış yönlendiren örnekler de var. Bu nedenle TSK personeline TikTok yasağı haberi toplumda olumlu karşılandı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok yasaklanacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!