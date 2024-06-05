ABD’li teknoloji devi Corning, kullandığımız birçok akıllı telefonun ekran camlarını üretiyor. Bu camlar ile birlikte akıllı telefonlar çok daha sağlam hale geliyor. Bu bağlamda marka, orta segment akıllı telefonlar için üretmiş olduğu Gorilla Glass 7i modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Gorilla Glass 7i neler sunuyor?

ABD’li teknoloji devi Corning 4 yıl önce yedinci nesil Gorilla Glass’ı tanıtmıştı. Ancak bu model fazla pahalı olduğu için sadece amiral gemisi modellerinde kullanılabiliyordu. Markanın şimdi piyasaya sürdüğü Glass 7i ise daha çok orta segment akıllı telefonları hedefliyor.

Marka bu yeni modelinin asfalt, taş gibi pürüzlü yüzeylerde 1 metreye kadar düşürmelerde koruma sağladığını iddia ediyor. Bunun haricinde Glass 7i, çizilmelere karşı önceki nesillere göre iki kat daha dayanıklı.

Corning’in açıklamasına göre Oppo, Gorilla Glass 7i’yi ilk kullanan marka olacak.

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Günümüz teknoloji dünyasında halen birçok marka Gorilla Glass 3 ve Gorilla Glass 5 gibi eski teknolojileri akıllı telefonlarında kullanıyor. Gorilla Glass 7i ile birlikte maliyetler biraz daha düşeceğinden mütevellit markalar artık daha yeni ve ucuz bir teknoloji olan Glass 7i’yi kullanmaya başlayabilirler. Önümüzdeki dönemde orta segment akıllı telefonlarda bu koruma camını bol bol göreceğiz gibi görünüyor.