Yeni iPhone’lar çift SIM desteğiyle gelebilir

Yeni iPhone’lar hakkında birçok sızıntı ve söylentiler varken yeni söylentiler, 2018 model iPhone’ların çift SIM kart desteğiyle gelebileceği yönünde. Bu iddialar geçmişten günümüze birçok kez gündeme geldi fakat gerçeğe dönüşmeyerek rafa kaldırıldılar. iOS 12 beta 5 sürümü içerisinde bir koda rastlandı ve bu bizlere yeni iPhone’ların çift SIM desteğiyle gelebileceğini gösteriyor.

İlginizi çekebilir: iPhone X Plus ve 6.1 inç LCD iPhone sızdırıldı!

Yeni iPhone’lar çift SIM desteğiyle mi geliyor?

iOS 12 geliştirici beta 5 kullanan bazı kişiler kaynak kodlarında ikinci SIM desteğine dair referanslar buldu. iPhone’lar halihazırda normal SIM’lerle birlikte eSIM’leri desteklemektedir. Apple ürünleri satmak isteyen bazı Amerikan telekom şirketleri, iPhone ürünlerine sim kilidi koyabiliyor. Üstelik geleceği iddia edilen bu ikinci SIM, fiziksel bir SIM yuvası içerecek. Yani eSIM şeklinde olmayacak. Bu sayede yeni Apple cihazlarınıza iki SIM takabiliyor olacaksınız.

Bu Apple tarafından yazılım dosyalarıyla sızdırdığı ilk bilgi değil. Daha önce de yazılım yoluyla henüz yayınlanmamış ürünlerle ilgili bazı bilgiler sızdırılmıştı. Mesela HomePod yazılımı, iPhone X’un tasarımı ve hatta adı bile ortaya çıkmıştı. Bu söylentiler yıllardır devam ediyor, bu yüzden kimseye umut vermek istemiyoruz. Ancak kaynak kodlarında geçen “tepsi” kelimesi, çift SIM desteğinin geleceğine işaret eden en büyük kanıtlardan gibi gözüküyor. Bu söylentiler eğer gerçekleşirse, uzun süredir kullanıcıların beklediği ve artık “gelmesinin şart” olduğu çift SIM kart desteğini ilk kez bu sonbaharda tanıtılacak iPhone ürünlerinde görebileceğiz.