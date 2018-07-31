iPhone X Plus ve 6.1 inç LCD iPhone sızdırıldı!

Apple ürünlerinin sızıntılarıyla tanınan Ben Geskin isimli bir kullanıcı, 6.5 inç ekrana sahip iPhone X Plus ve 6.1 inç LCD iPhone tasarımlarını gün yüzüne çıkardı.

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Geskin Twitter’dan paylaştığı görsellere “dummy models”, yani cihazların Apple’dan sızdırılan şemalar temel alınarak hazırlanmış modeller olduğu açıklamasını da eklemiş.

Fotoğraflardan da görüneceği üzere, 6.1 inç LCD ekranlı iPhone’un çerçeveleri geçtiğimiz yılın iPhone 8 ailesine göre daha ince. Aynı zamanda OLED ekranlı olacağı bilnen iPhone X Plus’tan da daha kalın olduğu söylenebilir. Gelen önceki sızıntılara göre de Apple’ın yeni teknolojisi LCD ekranlı modellerindeki çerçeveyi 2mm’ye kadar düşürebileceği yönünde.

iPhone X Plus ve 6.1 inç LCD iPhone renk seçenekleri neler olacak?

Fotoğrafta gördüğümüz üzere iPhone X Plus gümüş renginde iken 6.1 inç LCD iPhone’un renginin uzay grisi olduğunu görüyoruz. Özellikle Asya kaynaklı haberlere göre LCD ekranlı modelin iPhone 5c’den sonra pek çok renk seçeneğiyle gelen ilk iPhone olacak. Bu renklerin içinde ise beyaz, siyah, flaş sarısı, parlak turuncu, elektrik mavisi ve altın sarısı seçenekleri olacağı yine gelen bilgiler arasında. OLED ekranlı iPhone X Plus’ın ise siyah, beyaz ve altın sarısı renkleriyle geleceği söyleniyor.

Bu iki yeni modelin haricinde Apple’ın geçen yıl tanıttığı iPhone X’un yenilenmiş modelini de bu yıl satışa çıkaracağı söyleniyor. Üç cihazın da artırılmış pil performansının yanı sıra Face ID teknolojisiyle birlikte satışa çıkacağı düşünülüyor.

Geskin’in hazırladığı modellerin tanıtılacak olan cihazlarla birebir aynı olacağı henüz kesin olmasa da kendisinin Apple’ın tedarikçileriyle iyi bağlantılarının olduğu bilinen bir gerçek.